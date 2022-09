Putin kom med kraftig atomadvarsel

SMATALE: Putin og Macron har snakket sammen på telefon om sikkerhetssituasjonen i Ukraina. Foto: Ludovic Marin / Pool via Reuters / NTB

Russlands president, Vladimir Putin, har snakket med Frankrikes president, Emmanuel Macron, på telefon.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som viser til en uttalelse publisert på nettsidene til Kreml.

Presidentene diskuterte blant annet sikkerhetssituasjonen i Ukraina og problemer knyttet til global matsikkerhet.

«Katastrofalt»

Både Putin og Macron uttrykte at det er tid for et «ikke-politisert samarbeid» om atomkraftverket i Zaporizjzja, hvor Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er delaktig.

I samtalen skal Putin ha advart Macron om at et angrep mot kraftverket kunne bli «katastrofalt».

– Russisk side viet oppmerksomhet til jevnlige ukrainske angrep på kraftverket, inkludert lager for radioaktivt avfall, som er fylt av katastrofale konsekvenser, heter det i uttalelsen.

Stenges ned

Situasjonen ved anlegget, som ligger sørøst i Ukraina, har i lang tid vært ustabil på grunn av krigføring mellom ukrainske og russiske styrker.

Både Russland og Ukraina beskylder hverandre for angrepene mot kraftverket.

Den statlige operatøren, Energoatom, opplyste søndag at den siste reaktoren er koblet fra strømnettet, og at det nå gjøres forberedelser for å kjøle den ned.

Kjernekraftverket Zaporizjzja er det største i Europa. Anlegget er kontrollert av russiske styrker, men driftes fortsatt av ukrainske ansatte.