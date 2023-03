Putin: Kinas fredsplan kan danne grunnlag for en løsning

Kinas leder Xi Jinping presenterte tirsdag sin fredsplan for den russiske presidenten, som betegner den som et godt utgangspunkt.

Planen består av tolv punkter som Kina mener kan føre til våpenhvile i Ukraina.

Vladimir Putin har derimot liten tro på at Vesten og Ukraina er klare og villige til å omfavne den kinesiske fredsplanen.

– Vesten vil kjempe til siste ukrainer, sier han til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Samtidig hevder USAs etterretning at Kina fortsatt vurderer å sende våpen til Kina, og at fredsplanen vil etterlate ukrainske områder i russiske hender og dermed styrke Putins posisjon i krigen.

– Hvor mye de tror på denne planen selv er uvisst. Planen har et element av at de ønsker å vise at man gjør noe. Det er nok et retorisk poeng like mye som et reelt håp om at det vil oppnå fred, sa førsteamanuensis Henrik Stålhane Hiim ved Institutt for forsvarsstudier til TV 2 mandag.

Dette er Kinas tolv punkter for fred: Suvereniteten til alle land respekteres

Forlate den kalde krigens mentalitet

Opphøre fiendtlighetene

Gjenoppta fredssamtaler

Løse den humanitære krisen

Beskytte sivile og krigsfanger

Holde atomkraftverk trygge

Redusere strategisk risiko

Tilrettelegge for korneksport

Stoppe ensidige sanksjoner

Holde industri- og forsyningskjeder stabile

Fremme gjenoppbygging etter konflikt

Gode venner

Både Xi og Putin har i løpet av besøket gjentatte ganger understreket deres gode vennskap. Foran publikum brukte de to uttrykk som «kjære venn» om hverandre.

Og ifølge flere medier skal Xi ha invitert Putin på besøk til Kina.

Likevel sier den kinesiske lederen at Kina er upartiske i krigen etter tirsdagens samtaler.

Advarte Kina

– Møtet i Moskva er en del av et mønster vi har sett de siste årene, at Moskva og Beijing har kommet nærmere hverandre militært, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg tirsdag.

Deretter advarte han Kina mot å levere våpen til Russland.

– Vi har ikke sett bevis på at Kina leverer våpen til Russland, men vi har sett tegn på at dette har vært etterspurt av Russland, og at dette er noe som vurderes i Beijing av kinesiske myndigheter, sa Stoltenberg på en pressekonferanse.