Putin kaller angrep i Ukraina for riktige og til rett tid

TALTE: Russlands president Vladimir Putin deltok fredag på en pressekonferanse i etterkant av toppmøtet i Samveldet av uavhengige stater (CIS), i Kasakhstan. Foto: Sputnik via Reuters

Russlands president Vladimir Putin mente fredag at mobiliseringen som har ført til at hundretusener av russiske menn har blitt innkalt til krig, samt fått mange til å legge på flukt ut av landet, vil være ferdig innen to uker.

– Det som skjer i dag er ubehagelig, for å si det mildt. Men vi ville ha hatt alt dette før eller siden, bare under dårligere omstendigheter for oss, det er alt. Så handlingene mine er riktige og de skjer på rett tid, skriver AP.

– Vi har ikke som mål å ødelegge Ukraina. Selvfølgelig ikke, hevdet han videre.

Han sa også at han slettes ikke angrer på at han sendte styrkene sine inn i Ukraina for snart åtte måneder siden.

Samtidig står Putin nå overfor flere militære tilbakeslag i Ukraina, som stadig mottar mer avansert vestlig våpen.

Mer motstand

I påvente av et fremskritt fra ukrainske styrker, oppfordret russiske myndigheter i det ukrainske fylket Kherson innbyggere til å flykte fredag.

Det skjer etter at Ukraina nå viser mer motstand i fylket etter at Russland annekterte fylket i september.

Kherson by, som er hovedstaden i fylket ved samme navn, var den første store ukrainske byen Russland tok kontroll over etter invasjonen 24. februar.

Flere av Putins egne støttespillere har kritisert Kremls håndtering av krigen, noe som igjen øker presset på Putin til å gjøre mer for å snu utviklingen i Russlands favør, skriver nyhetsbyrået.

Milliarder til Ukraina

Natt til lørdag ble det kjent at USA sender ytterligere 725 millioner dollar i militær assistanse til Ukraina.

Utenriksminister Antony Blinken sier at støtten kommer etter Russlands brutale rakettangrep mot sivile.

Pakken fra USA innebærer blant annet mer ammunisjon til rakettsystemet HIMARS. Også antitankvåpen, Harm-raketter, kjøretøy og medisinsk utstyr inngår.

Siden Joe Biden ble president, har USA gitt rundt 18,3 milliarder dollar til Ukraina.

Også Saudi-Arabia har opplyst at de vil sendte humanitær hjelp til Ukraina til en verdi av 400 millioner dollar.

Summen tilsvarer rundt 4,2 milliarder norske kroner.

TILBYR HJELP: Saudi-Arabia tilbyr seg å megle mellom Ukraina og Russland. Foto: Lewis Joly / AP

Samtidig tilbyr de seg å megle mellom Ukraina og Russland.

Kronprins Mohammed bin Salman, som er landets de facto-leder, sa fredag i en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at Saudi-Arabia er innstilt på å gi all hjelp som kan bidra til å deeskalere krigen.