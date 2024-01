Putin i egg-krise

Mens Ukraina snart går inn i sitt tredje år med krig, står Russlands president Vladimir Putin med et helt spesielt problem på hjemmebane. I hvert fall om han tar en kikk i matbutikkene.

Siden desember i fjor har nemlig oppgitte russere stilt seg i matkø, viser videoer fra X. Det er ekstrem mangel på flere råvarer i landet – fisk, kjøtt, og ikke minst egg.

Ifølge det statlige russiske statistikkbyrået Rosstat, var egg den matvaren som steg mest i pris i 2023. En fersk rapport viser at eggprisen steg så mye som 61 prosent.

– Ikke rart russerne er irriterte

Egg-krisen skyldes i hovedsak manglende produksjon, og høyere konsum av råvaren.

– I mars i fjor viser Statista-tall at egg er den mest konsumerte matvaren i Russland, så sånn sett er det ikke så rart hvis russerne er irriterte over mangel på egg.

POPULÆRT: Russere er glade i egg, som er den mest konsumerte matvaren i Russland. Da er det upolulært med mangel. Foto: EBU

Det sier Cecilie Sendstad, forskningsleder ved Forsvarets forskningsinstitutt, til TV 2.

Hun forklarer den stadig lavere produksjonen av både egg og andre råvarer, med at det de siste årene har gått mest arbeidskraft til produksjon i forsvarsindustrien.

– Det gjør at andre produsenter sliter med å få tak i nok arbeidskraft. Men mangelen skyldes også at konsumet generelt i Russland har økt sammenlignet med for ett år siden, siden det er mange flere som står i arbeid, forklarer hun.

DYRT: En pakke med egg koster nå 173 rubler, eller omtrent 20 norske kroner. Til info tjener en russer gjennomsnittlig 6000 norske kroner i måneden. Foto: EBU

Sendstad peker også på at en svekket rubel bidrar til importert inflasjon.

– Det var også en periode med dårlig tilgang på drivstoff for landbruket – det er mulig dette henger sammen med økte matvarepriser nå.

Veterinærmedisiner, vaksiner, fôrtilsetningsstoffer og biomaterialer – alt er stort sett levert fra utlandet, og den nåværende økningen i eggprisene er trolig en refleksjon av økningen i dollarkursen mot rubelen.



Men hva skal Putin gjøre med denne krisen, da?

Må klekke ut en plan

Tyrkia, Belarus og Aserbajdsjan har allerede begynt å importere egg til Russland, og Moskva har også bedt om hjelp fra India og Kasakhstan.

IMPORT: Mange av eggene som selges i russiske butikker er importert fra ulike naboland. Foto: EBU

Like før jul avtalte Putin å kjøpe over 1,2 milliarder egg fra Kasakhstan, men de vil trolig ikke bli levert før om et par måneder. Lenge etter at presidentkampen i Russland er over.

Putins forsøk på å slukke eggtørsten i det langstrakte landet, kan i tillegg vise seg å være en bjørnetjeneste.

For innbyggerne i Moskva er svært misfornøyde med måten Putin har håndtert råvaremangelen.

– Dette burde ikke vært gjort. Vi kunne klart det selv. Kanskje i to eller tre uker ville det være en slags mangel på egg, men vi bør ikke sette oss i enda mer gjeld, sier Lidya til nyhetsbyrået EBU.

NEGATIV: Russiske Lidya er skeptisk til at Russland vil sette seg i mer gjeld ved å kjøpe egg fra utlandet. Foto: EBU

En annen russisk kvinne, Irina, er enig med Lidya:

– Dette er helt forferdelig. Det ville vært bedre om vi produserte dette selv. Jeg er redd for å spise det som er produsert av utlendinger, forklarer hun.

Og hva sier hovedmannen selv?

Jo, han er riktig så fornøyd med kjøpekraften som kommer ut av råvaremangelen, skal man tro en tale han holdt på sitt årlige pressemøte tidligere i januar.

FORNØYD: Mangelen på egg og andre råvarer fører med seg noe positivt, mener Putin. Foto: Sergei Savostyanov / Sputnik via Reuters / NTB

– Forbruket har økt. Folk begynte å kjøpe mer egg og kyllingkjøtt, men myndighetene tenkte ikke på å åpne import i tide. Og boom – prisene steg.

– Dette er et fantastisk resultat. Det ser ut til at vi blir kvalt og knust fra alle kanter, men vi har blitt det største landet i Europa når det gjelder kjøpekraft. Vi gikk forbi Tyskland og tok femteplassen i verden. Kina, USA, India, Japan, Russland. I Europa er vi nummer én, skrøt han.

Om eggsultne russere vil ha noe å si for Vladimir Putin i presidentvalget gjenstår å se – men det lureste for Putin ville nok vært å klekke ut en plan for å løse egg-krisen så fort som mulig.