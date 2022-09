Putin hyller Kinas «balanserte posisjon» til Ukraina

Toppmøtet torsdag og fredag anses som et viktig møtepunkt for Russland og Kina.

MØTE: Her anholdes møte mellom Xi og Putin Foto: Alexandr Demyanchuk/AP

Xi sa at Kina var villig til å jobbe sammen med Russland som stormakter.

– Kina er villig til å gjøre en innsats sammen med Russland for at de skal ta rollen som stormakter og spille en veiledende rolle for å skape stabilitet og positiv energi i en verden preget av sosial uro, sa Xi under møtet.

Kina har offisielt verken støttet eller fordømt den russiske invasjonen av Ukraina.

– Vi verdsetter den balanserte posisjonen til våre kinesiske venner når det kommer til Ukraina-krisen, sa Putin på møtet med Xi.

De to lederne møttes på sidelinjen av toppmøtet i Shanghai Cooperation Organization. Møtet kommer på et avgjørende punkt i Ukraina-krigen, der russiske tropper har tapt terreng i deler av landet de siste dagene.

VENNSKAP: Landene skal angivelig ha et vennskap uten grenser, Foto: ALEXANDR DEMYANCHUK/AFP

Vennskap uten grenser

Under sitt siste møte i februar forsøkte de to å demonstrere sine nære bånd, og erklærte at de delte et vennskap uten grenser.

Dager senere invaderte Russland Ukraina, noe som førte til internasjonal fordømmelse og sanksjoner mot Russland, og satte Kina-Russland-forholdet i et søkelys.

– Kinesiske tjenestemenn snakker ofte om et vennskap uten grenser, men Russland og Kina har alltid vært enige om å være uenige i en rekke saker. Dette vil også stride imot kinesiske påstander om at vestlig militær støtte til Ukraina fører til en evigvarende krig, sier seniorforsker Elizabeth Wishnick ved tenketanken CNA i Washington, D.C.

TETT BÅND: Kinas president Xi Jinping, til høyre, og Russlands president Vladimir Putin håndhilser under en prisutdeling i Beijing, Kina, 8. juni 2018. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Felles militærøvelser

De siste ukene har Kina sendt tropper for å delta i felles militærøvelser med Russland, og sendt høytstående tjenestemenn for å møte russiske kolleger.

Med Europa som reduserer sin avhengighet av russisk olje og gass, har Kina økt sine kjøp av energiproduktene.

I forrige måned gikk Kina også med på å betale for gass i russiske rubler og kinesiske yuan.