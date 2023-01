Øystein Bogen har jobbet som utenriksjournalist i Russland og Øst-Europa i en årrekke for TV 2. Han kjente selv på et svik, da han én måned etter invasjonen måtte forlate Ukraina for å ta fatt på jobben som korrespondent i USA.

– Hvordan startet din facsinasjon for Russland?

– Interessen for Russland startet med at jeg lærte russisk i forsvaret. Det var en tid som var veldig spennende på begynnelsen av 90-tallet, forteller Bogen til God morgen Norge, og fortsetter:

– Russland åpnet seg opp etter å ha vært lukket i mange tiår. Det var store forhåpninger om hvilken vei Russland skulle gå – kanskje de blir som oss.

Arrestert og trakassert

Det å jobbe som kritisk journalist i Russland har ført til at Bogen ikke har fått journalistvisum de siste tre årene, og dermed har tilbrakt mer tid i Ukraina.

VISUMNEKT: På jobb i Moskva, 2018. Har ikke fått fornyet journalistvisum på tre år. Foto: Aage Aune, TV 2

– Etter hvert begynte russiske myndigheter å mislike sterkt det jeg gjorde journalistisk der borte. Det ble arrestasjoner flere ganger, ulike former for trakassering og det at noen fulgte etter meg når jeg jobbet ble helt vanlig. Det at noen hadde vært på hotellrommet og romstert var noe du bare måtte akseptere, forteller han.

Før Bogen skulle forlate landet gikk han alltid gjennom bagasjen sin med lupe, for å sjekke at ingen hadde plantet noe der. Han forteller at den største frykten var at myndighetene fikk satt ham fast og satt ham i fengsel for alltid.

Møtte Putin ansikt til ansikt

Bogen har møtt Vladimir Putin ved flere anledninger. En leder han oppfattet som forbausende hissig hvis du stilte ham spørsmål han ikke likte.

– Jeg har vært ute for det flere ganger. Putin hogger øynene i deg og svarer tilbake at han synes han får et frekt spørsmål, forteller Bogen.

– Jeg oppfattet at han, i hvert fall helt i begynnelsen, hadde vanskeligheter med å kontrollere temperamentet sitt. Han har nok prøvd å dempe den siden ved seg selv de siste årene. Men så kom Ukraina og da tror jeg det var en helt ny side ved ham vi fikk se, sier Bogen.

Trodde ikke angrepet ville komme

Utenrikskorrespondenten forteller han ble overrasket over angrepet på Ukraina.

– Mitt inntrykk av Putin, etter å ha møtt ham og studert ham på nært hold, var at han ikke var en irrasjonell leder. Han prøvde å gjøre det som var best for landet sitt, men han tok veloverveide avgjørelser.

Bogen sier de vestlige landene hadde gjort det tindrende klart hvilke konsekvenser en invasjon av Ukraina ville ha. Økonomien kom til å lide, det russiske folk kom til å lide og ukrainerne hadde sagt de ikke ville gi seg.

– Åpenbart var det noe irrasjonelt i ham som likevel gjorde at han gikk til dette skrittet, og når det har skjedd tror jeg ikke han kommer til å gi seg, sier Bogen.

Øyeblikket får Putin til å stusse

Følte på et svik

Bogen ankom Ukraina på kvelden, da angrepene startet 24. februar i fjor. Han dekket krigen omtrent hele den første måneden, før han skulle videre til en nye oppgaver.

– Det var veldig vondt. Jeg hadde sett hvor utrolig mye det betydde for ukrainerne at vi utenlandske journalister var der og formidlet det de følte på kroppen.

USA-KORRESPONDENT: På jobb for TV 2 i USA. Foto: Privat

– Men nå hadde jeg søkt på det jeg følte var drømmejobben, korrespondent i Washington D.C. og måtte jo dra dit. Men det var et svik jeg følte på, min plass var i Ukraina gjennom denne krigen, forteller han.

Snikinvasjon av Svalbard

Bogen begynte høsten 2021 å skrive bok med tittelen «Provokasjonen». En thriller som skulle vise seg å bli skremmende aktuell.

– Jeg tenkte dette blir et for urealistisk scenario; det at Russland skal foreta en snikinvasjon av Svalbard. Den 24. februar i fjor fikk vi svaret på at det var det faktisk ikke. Dette var Russland sitt sanne ansikt, sier TV 2-journalisten.

Da konflikten utviklet seg til også å involvere rørledninger som ble sprengt i Østersjøn, tenkte Bogen han måtte skynde seg å bli ferdig med boken før dette skjer i virkeligheten.

Folket mot Putin

Vladimir Putin kommer ikke til å gi seg frivillig, det er Bogen ganske overbevist om. Han tror heller ikke det går inn på Putin at hundretusenvis av russere ser ut til å ha mistet livet så langt.

– Det jeg tror kan få en innvirkning er behandlingen av pårørende, vanlige russere, de som har mistet noen i denne krigen, sier Bogen.

– Etter episoden nyttårsaften hvor mange hundre russiske soldater ble drept i et ukrainsk angrep var det tilløp til et slags opprør blant de pårørende i en russisk småby. Dette er ting som kan utgjøre en fare for Putin.

«God morgen Norge produseres av Mastiff for TV 2. Redaksjonen i God morgen Norge tar uavhengige journalistiske valg.»