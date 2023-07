– Putin gjorde en katastrofal strategisk feil

Dette er punktene i avtalen som Nato presenterte mandag:

1. Sverige har endret grunnloven og vedtatt nye terrorlover. Det kurdiske arbeiderpartiet PKK er erklært som en terrororganisasjon. Sverige har også gjenopptatt våpeneksport til Tyrkia. Punktene ble avtalt på Nato-toppmøtet i Madrid i fjor.

2. Sverige og Tyrkia skal fortsette samarbeidet i tråd med Madrid-avtalen.

* Det skal opprettes en ny bilateral sikkerhetsdialog på ministernivå. De skal ha årlige møter.

* Det skal nedsettes arbeidsgrupper når det er ønskelig. Sverige skal legge fram et veikart om fortsatt bekjempelse av terror.

* Sverige forplikter seg til å ikke støtte de kurdiske gruppene YPG/PYD, selv om de ikke er erklært som terrororganisasjoner. Sverige skal heller ikke støtte FETO, organisasjonen til Fethullah Gülen.

3. Sverige og Tyrkia er enige om at terrorbekjempelse må ses i lenger perspektiv, og at det skal fortsette også etter at Sverige trer inn i Nato. Generalsekretær Jens Stoltenberg bekrefter at Nato kategorisk vil fordømme alle former for terror. Nato skal trappe betydelig opp innsatsen. Det skal etableres en egen koordinator for terrorbekjempelse.

4. Det er enighet om prinsippet at det ikke skal være restriksjoner, barrierer eller sanksjoner for forsvarshandel eller -investeringer. Om det finnes slike barrierer, skal de fjernes.

5. Sverige og Tyrkia er enige om å øke det økonomiske samarbeidet. Begge land vil jobbe for å maksimere mulighetene for handel og investeringer. Sverige skal aktivt støtte Tyrkias ønske om å bli medlem i EU. Det inkluderer støtte til å modernisere tollunionen mellom Tyrkia og EU og forenkle visumprosessen for tyrkiske borgere til EU.

6. På basis av dette vil Tyrkia oversende tiltredelsesprotokollen til nasjonalforsamlingen for ratifisering.