Putin: Fordømmer USAs «Taiwan-provokasjon»

Russlands president sa i et møte med den kinesiske presidenten Xi Jinping at han fordømmer USAs «provokasjoner» når det gjelder Taiwan.

Det melder Reuters.

Putin og Xi Jinping møttes torsdag i Usbekistan for å diskutere situasjonen i Ukraina og Taiwan.

Der uttrykte Putin støtte for Kinas «ett land, to systemer»-prinsipp, og sa at han verdsetter Kinas «balanserte posisjon» når det kommer til Russlands invasjon av Ukraina.

– Vi fordømmer USAs provokasjoner når det kommer til Taiwan, sa Putin til den kinesiske presidenten under møtet, ifølge Reuters.

Den russiske presidenten sa også til Xi Jinping at han er trygg på at møtet vil gi «ytterligere drivkraft» til å styrke samarbeidet mellom Russland og Kina.



Til CNN svarer talsperson for Det hvite hus, John Kirby:

– Vår beskjed til Kina er er at dette ikke er tiden for «business as usual» med Russland.



I starten av september kunngjorde USA at de gir en våpenpakke til Taiwan verdt 1,1 milliarder dollar, som skal bidra til å styrke deres forsvarsevne mot Kina. En måned tidligere besøkte USAs Nancy Pelosi Taiwan, noe kinesiske myndigheter reagerte kraftig på.

Taiwans forsvarsdepartement melder torsdag at de har registrert 26 kinesiske militærfly og fem skip i området rundt øya.