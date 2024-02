– Putin er redd for de som ikke er redd for ham

– Eg har jobba med dette i mange år, men det vi har sett dei siste par åra er heilt annleis, det er noko nytt, seier Russland-kjennaren, og viser til auka aktivitet blant eksil-russarar.



Masseflukt

Svært mange har forlate Russland etter fullskalainvasjonen av Ukraina 24. februar 2022. Nøyaktig kor mange er uvisst sidan russiske styremakter ikkje offentleggjer tala, men det britiske forsvarsdepartementet anslår at rundt 1,3 millionar russarar forlét landet berre i 2022, ifølge BBC.

Andre anslag er noko lavare, men det er utan tvil snakk om hundretusenar. Den første bølga var i starten av krigen, den andre i september 2022 då president Vladimir Putin beordra delvis mobilisering.



MOTSTAND: Sangadzhieva trur krigsmotstanden er aukande i Russland. I bakgrunnen er eit foto av den nå avdøde opposisjonsleiaren Aleksej Navalnyj. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Det er mange unge aktivistar som har flykta, folk som ønskjer å gjere ein forskjell, seier Sangadzhieva, og legg til at stadig fleire no vel å organisere seg.

– Kan desse eksilrussarane få til ei endring i Russland?

– På sikt er det viktig. Det er viktig at dei byggjer ein form for kapital frå utlandet, og at dei viser alle at vi har eit alternativ til Putin. Og eg synest det er veldig viktig at russarar sjølv gjer noko.

Eksil-parlament

TV 2 har tidlegare fortalt om Nina Beljaeva, som talte Putin midt imot frå talarstolen i kommunestyret i Russland. Ho tok også rennefart mot Russlands fullskalainvasjon av Ukraina:

– Eg betraktar det som går føre seg, som ein krigsforbrytelse, slo ho fast nokre veker etter invasjonen. Talen gjekk verda rundt, og Beljaeva måtte flykte.

Frå eksil fortset kampen mot krigen. Ho samarbeider med andre eks-politikarar frå Russland i ein organisasjon dei kallar «Kongressen av tidlegare lovgjevarar», eit slags skyggeparlament. Kongressen blei skipa av mellom andre eksilrussaren Ilja Ponomarjov, som TV 2 møtte i Kyiv i fjor.

Ponomarjov blir av fleire skildra som kontroversiell, mellom anna fordi han jobbar for å styrte Putin gjennom militærkupp.

– Organisasjonen vår er ikkje veldig omfattande enno, men vi har kommunikasjon med Europaparlamentet og med andre demokratiske organisasjonar, seier Beljaeva til TV 2.

– Eg gjer mitt beste for å jobbe med dette.

Støttar opposisjonelle

Her i Norge samlar organisasjonen SmåRådina eksilrussarar som ønskjer å bidra til demokratiutvikling i Russland, og som kjempar for å få slutt på krigen i Ukraina.

TV 2 møter ei gruppe medlemmar under ein brevkveld, der dei skriv oppmuntrande ord til fengsla opposisjonelle i Russland.

– «Kjære Vitalij, dette er Petr i Norge som skriv. Eg ser du snart har bursdag, og vil gratulere deg med den komande dagen og ønske deg alt godt.»

Nestleiar i SmåRådina, Petr Vasilev, les høgt frå brevet han er i ferd med å forfatte. Det gjeld å halde seg til kvardagslege frasar, elles vil ikkje brevet komme gjennom sensuren i fengselet.

BREVKVELD: Dei fengsla opposisjonelle set pris på å få brev med oppmuntrande ord, fortel medlemmane i SmåRådina. Foto: Per Haugen / TV 2

– Vi sender brev til så mange opposisjonelle som mogleg, og ikkje berre dei mest kjende, forklarer Vasilev.

– Korleis kan det hjelpe å skrive slike brev?

– Det kan hjelpe fordi det blir meir synleg for fengselsleiinga at det er nokon som bryr seg om desse menneska. Til synlegare dei er, til betre rettssikkerheit får dei.

Bredt samarbeid

Vasilev seier SmåRådina samarbeider med andre liknande organisasjonar i Europa.

– Vi samlar oss i ein plattform av antikrigsinitiativ. Vi forsøker å vise at det er mange folk med opphav frå Russland som ikkje gir opp, som viser sin motstand.

SAMARBEID: Petr Vasilev er nestleiar i SmåRådina. Foto: Per Haugen / TV 2

– Men fungerer innsatsen dykkar, gjer de ein forskjell?

– Vi syter for at vi blir høyrt av norske og europeiske styremakter, seier Vasilev, og legg til at dei også har organisasjonar i Russland i nettverket sitt.

– Dei fungerer som auge og øyre på bakken, og kan gi informasjon vidare. Det er heilt kritisk for europeiske styremakter no sidan dei sjølve knapt har folk i Russland lenger. På denne måten er vi ein viktig bidragsytar som gjer ein forskjell.

– Putin fryktar desse

SmåRådina arrangerer også demonstrasjonar og utstillingar, mellom anna for å sette fokus på det aukande talet opposisjonelle som blir fengsla i heimlandet.

MOTSTAND: «Motstandens ansikt» heiter utstillinga som SmåRådina arrangerte for å vise fengsla opposisjonelle. Foto: Jonas Been Henriksen

– Putin er redd for dei som ikkje er redde for han, seier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen, og viser til dei fengsla opposisjonelle.

Som TV 2 tidlegare har fortalt, skildrar ho situasjonen i Russland som ein trykkokar:

– Alt kan skje, det trengst berre ein gnist, og den gnisten kan komme når som helst. Men hovudårsaka til at det ikkje skjer no, er fordi dei fleste opposisjonelle leiarar er fengsla, seier Sangadzhieva.

– Men det er veldig viktig å bygge opp alle dei kreftene, dei russarane, som til sjuande og sist skal ta Putin, avsluttar Russland-kjennaren.