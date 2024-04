Putin er på gulljakt i Afrika: – Betydelige summer

Vladimir Putin har i en årrekke vendt blikket mot Afrika. Der bygger han politisk støtte til Russland, mens leiesoldatselskapet Wagner hjelper militærjuntaer med å holde på makta.

Men Russland er også på jakt etter gull og andre naturressurser.

Ifølge en rapport fra menneskerettsgruppa 21 Democracy, har Russland tjent mer enn 25 milliarder kroner på afrikansk gull siden fullskala-invasjonen av Ukraina.

De kaller det «blodgull».

MYE PENGER: Nupi-forsker Morten Bøås sier Russland har hentet ut betydelige summer fra Afrika. Foto: Nupi

– Det er blitt pumpet betydelige pengesummer fra gull i Afrika inn i Russland, men hvor mye det er, vet vi ikke, sier Nupi-forsker Morten Bøås til TV 2.

Hvitvasket gull

Han regnes som en av Europas fremste eksperter på Sahel-regionen og har jevnlig kontakt med kilder på bakken.

Gullet hentes opp fra gruver primært i Sudan og Den sentralafrikanske republikk og sendes til land som De forente arabiske emirater, sier han. Ifølge 21 Democracy blir gullet blandet med lovlig gull og så hvitvasket.

MED BLIKK FOR GULL: Vladimir Putin har vendt blikket mot Afrika det siste tiåret - og tjent mye på afrikansk gull. Her fra et besøk hos luftforsvaret i Tver i slutten av mars. Foto: Mikhail Metzel / AFP / NTB

– Særlig i Den sentralafrikanske republikk har de gått tilgang til ganske store gullområder. Vi snakker store pengesummer, sier Bøås.

Han sier at 25 milliarder kroner er i øvre sjiktet av anslagene på hvor mye Russland har tjent på gulljakten. Russerne samarbeider med lokale grupper, som får sin andel av pengene.

– Vi vet veldig lite om hvordan de deler pengene. For å få vite det må vi nesten være inne på rommene der det forhandles, og det går jo ikke, sier Bøås.

GULLKLUMP: En gullklump hentet opp fra en ulisensiert gruve i Burkina Faso. Det er slike gruver russerne stort sett kan få tilgang til i land som Mali. Foto: Luc Gnago / Reuters / NTB

I Sudan er gullgruvene blant annet en viktig inntektskilde for krigsherren Mohamed Hamdan Dagalo, ofte omtalt som Hemetti, og RSF-militsen.



Diamanter, øl og vodka

21 Democracy mener verdenssamfunnet må gripe inn for å stanse Putins gulljakt.

– Kremls aktører bruker komplekse smuglerruter og forretningsmessige svindeltaktikker til å frakte store mengder blod-gull ut av Afrika, skriver gruppa.

Men deler av inntektene blir også investert i annen virksomhet i Afrika. Bøås omtaler det som den avdøde Wagner-lederen Jevgenij Prigozjins kongstanke og sammenligner det med Østindiakompaniet.

– De er væpnet til tennene og bruker sine operasjoner i nisje-sikkerhetsmarkedet i Afrika til å skaffe seg et innpass hos regimer, og til å bre ut virksomheten til andre områder, sier Bøås.

LEIESOLDATER: Et udatert bilde offentliggjort av den franske hæren skal vise Wagner-soldater på bakken nord i Mali. Foto: AP / NTB

Han påpeker at russerne har drevet med tømmer, kjøpt opp landbrukseiendommer og startet produksjon av øl og vodka i Afrika. Det er særlig i Den sentralafrikanske republikk at forretningsdriften har vært vellykket.

– Noe av pengene vet vi at går rett til den russiske stat, noe går til Wagner som moderselskap, som igjen har gitt det til Putin og Kreml, som deretter har brukt pengene til å betale for Wagners krigsinnsats i Ukraina, sier Bøås.

URO: Situasjonen i Mali har vært urolig i mange år. Her fra hovedstaden Bamako i voldsomme opptøyer i 2020. Foto: Baba Ahmed / AP / NTB

Vil ha kloen i Malis gull

Nøyaktig hva som har skjedd siden Wagner-lederens fall, er det vanskelig å si. Wagner er fortsatt aktive, men om de er som et slags Afrika-korps under Kremls styre eller som mer private aktører, er det få som vet.

– Det er utrolig vanskelig å forske på. Jeg har prøvd å bruke massevis av kilder og kontakter på bakken for å få avklart det, men vi vet det ikke helt sikkert, sier Bøås.

Den amerikanske tankesmia Institute for the study of war (ISW) skriver i en fersk rapport at Russland fortsetter å øke innsatsen for å få kloen i gullet i Mali – et annet land der en militærjunta har tatt makta.

Ifølge ISW har Russland de siste ukene inngått flere avtaler med Mali som gjelder gull, olje, gass, uran og litium – samt bygging av sivil atomkraft.

VENNER: Malis kuppmaker Assimi Goita har knyttet bånd til Russland og Vladimir Putin - og vendt ryggen til Europa. Foto: TASS / Reuters / NTB

Rykteflom

Det er blant annet et canadisk selskap som står for utvinning av den største gullgruva i Mali.

– Mali er blitt en av de største eksportørene av gull. Wagner og Russland sikler etter de gruvene, men har foreløpig ikke fått tak i dem, sier Bøås.

En av Russlands store muligheter til å fylle på krigskassa, er å få kontroll over Malis gruver. Bøås sier at det har gått rykter i lang tid om at Mali vil kaste ut vestlige selskaper og la russerne slippe til. Så langt har ikke det skjedd.

– Mali tror jeg er et rent underskuddsforetak, men for Putin og Kreml har disse landene en symbolsk betydning også ved at de vender ryggen til Europa, sier Nupi-forskeren.

KUPPMAKER: Burkina Fasos juntaleder Ibrahim Traore møtte Vladimir Putin i fjor sommer. Foto: Sergei Bobylev / AP / NTB

Militærjuntaen i Mali er anklaget for en rekke menneskerettsbrudd. Volden og uroen – som russiske leiesoldater er anklaget for å bidra til – har blant annet ført til at Norge har lagt ned sin ambassade i Mali.

Knytter bånd til kuppmakere

I likhet med mange andre land i regionen sliter Mali med jihadister og andre grupper som har kontroll over deler av landet. Dette er grupper russerne vil måtte kjempe mot for å få kontroll over gullfelt som ikke allerede utvinnes.

Russland er også aktiv i utvinning av andre naturressurser i regionen. I Niger har Russland knyttet tette bånd til juntaen som grep makta i et militærkupp i fjor sommer.



Landet har store olje- og gassfelt.

LENGE LEVE PUTIN: Demonstranter i Nigers hovedstad Niamey i juli i fjor med skilt der det står «Ned med Frankrike, lenge leve Putin». Foto: Sam Mednick / AP / NTB

Bøås sier at Niger foreløpig ikke har åpnet dørene på vidt gap for russerne.

– Retorisk knytter de seg til Moskva, men det har ikke kommet så mye ut av det ennå, sier han.

Bøås sier at regimet i Niger tilsynelatende føler seg tryggere enn juntaen i for eksempel Mali. Og selv om de skulle åpne dørene for Putin, er det ikke sikkert det gir store inntekter på kort sikt.

– Det er gullfelt der også, men de vil slite med at det ikke er eksisterende gruvevirksomhet de tar over, sier Bøås.