Putin: – Det blir fred når vi når våre mål

SPØRSMÅL OG SVAR: Russlands president Vladimir Putin skal svare på spørsmål i flere timer torsdag. Spørsmålene pleier å komme både fra journalister og «vanlige folk», men det er ingen hemmelighet at det meste er ganske så velregissert. Foto: MIKHAIL TERESHCHENKO / Kremlin Photo

617.000 russere deltar i krigen i Ukraina, hevder Russlands president Vladimir Putin torsdag.

Ifølge ham har rundt 486.000 meldt seg frivillig til hæren, i tillegg til de 300.000 som ble innkalt i fjor. Tilveksten avtar ikke, ifølge Putin.



– Det vil bli fred når Russland når sine mål i den spesielle operasjonen, sier han.

Han har foreløpig ikke utdypet hva målene er, men tidligere har Russland sagt at de vil «avmilitarisere» og «denazifisere» Ukraina.



– Styrker posisjonene



Putin holder torsdag sin årlige maraton-pressekonferanse. Siden Putin kom til makten i 2000, har han de fleste år holdt pressekonferanse i flere timer der han tar spørsmål fra både folk og presse.

Pressekonferansen pleier å være et politisk høydepunkt i Russland. I fjor snakket han i mer enn fire timer.

På pressekonferansen hevder Putin at Russland styrker posisjonene sine langs «nesten hele frontlinja» i Ukraina.

Han hevder også at Ukraina lider store tap i forsøket på å sikre territorium på østsiden av Dnipro-elva.

– Jeg mener det er dumt og uansvarlig på vegne av det politiske lederskapet i landet. Det er en tragedie for dem, sier Putin.

Avlyste i fjor

I fjor droppet imidlertid Putin seansen uten noen forklaring. Britisk etterretning hevdet kanselleringen skyldtes økt bekymring for krigsmotstand i den russiske befolkningen.

På denne tiden i fjor lugget det mer for Russland i Ukraina, med to nylig vellykkede ukrainske offensiver.

Det årlige Putin-showet er velregissert og man antar at hvert spørsmål er nøye utvalgt i forkant. Likevel, mente britisk etterretning, var Kreml bekymret for at seansen kunne bli forstyrret av uønskede, kritiske røster.

Når vi skriver 14. desember 2023 er krigsoptimismen større i Russland – etter en mislykket ukrainsk motoffensiv og vaklende vestlig støtte til den ukrainske motstandskampen.

Putin bekreftet forrige uke at han stiller til gjenvalg som president i Russland neste år. Det er ventet at 71-åringen vinner valget i mars, og dermed blir sittende til minimum 2030.