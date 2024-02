Reaksjonene hagler etter publiseringen av intervjuet mellom tidligere Fox News-journalist Tucker Carlson og Russlands president Vladimir Putin.

Den to timer lange samtalen, som i utgangspunktet skulle være et intervju, endte opp med å bli en lang Putin-tirade med få avbrytelser fra Carlson.

– Gode journalister klarer å stille folk til veggs med vanskelige spørsmål. Putin kjørte fullstendig over han, sier retorikkekspert Ketil Raknes til TV 2.



Allerede i de første minuttene av intervjuet viser Putin hvem som er sjefen.

KLAR RETORIKK: Intervjuet mellom Carlson og Putin vil bli brukt i Russlands langvarige propagandakrig mot Vesten, mener retorikkekspert Ketil Raknes. Foto: SPUTNIK / NTB.

Latterliggjør Carlson

Carlson når bare å stille ett enkelt spørsmål, før Russlands president stjeler showet og kommer med flere syrlige stikk mot den tidligere journalisten.

– Skal dette være et talkshow, eller en seriøs samtale? spør Putin.

Spørsmålet blir møtt med en voldsom latter fra Carlson, og et «takk».

– Så vidt jeg forstår, så er ikke din grunnleggende utdanning historie. Hvis du ikke har noe imot det, så vil jeg bruke 30 sekunder, eller ett minutt, på å gi deg en kort innføring i den historiske bakgrunnen, sier presidenten.

Den «lille innføringen» fra Putin får fortsette i de neste 25 minuttene.

– Putin bruker én hersketeknikk, som er at han veldig ofte latterliggjør den andre parten, påpeker Raknes.

Retorikkeksperten, som også er leder for Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, er tydelig på at dette grepet bidrar til å sette Carlson ut av spill.

– Poenget er at Putin sier det som passer han. Det er likegyldig hvilken journalist som sitter der, men det hadde vært vanskeligere om journalisten var dyktig, og ikke bare en nyttig idiot som fungerer bra for Kreml, sier han.



– Det ble en god dag for Moskva, legger Raknes til.



«Diktatorintervjuer»

Allerede tirsdag bekreftet både Carlson og Kreml at intervjuet var gjennomført, og dette er første gangen Putin lar seg intervjue av vestlige journalister etter invasjonen av Ukraina i februar 2022.



Den omstridte programlederen skal ha fått sparken fra Fox News for under ett år siden, og har siden den gang publiserte egne intervjuer på sin egen nettside og meldingstjenesten X.

– Carlson har spesialisert seg på å reise rundt i verden og intervjue andre menn som føler seg misforstått og undertrykt. For USA, Vesten og de som tror på demokrati og ytringsfrihet, så er det dårlig, sier Raknes.

– Men, for Carlson og Putin som lever i et annet univers, så er dette ikke dårlig for Carlson som person, legger han til.

Selv om Carlson ikke er tilknyttet et redaktørstyrt mediehus, så tror Raknes at intervjuet med Putin kan bidra til å åpne noen dører i fremtiden.

– Det er flere diktatorer som kunne tenke seg å få besøk av Carlson, og han kommer til å bli den mest populære diktatorintervjuer noensinne, dersom han fortsetter slik, sier Raknes.



LATTERLIGGJORT: Vladimir Putin bruker en hersketeknikk, hvor han latterliggjør Tucker Carlson allerede tidlig i intervjuet. Foto: Gavriil Grigorov / NTB.

Carlsons store handikap

Ett av de største problemene med dette intervjuet, er den språklige barrieren mellom de to, ifølge retorikkeksperten.

Carlson stiller sine spørsmål på engelsk, og Putin svarer på russisk med en tolk som oversetter fortløpende.

Det at Carlson ikke snakker russisk, er et stort handikap, mener Raknes.

– Den eneste måten Carlson kan stille Putin til veggs på, er om han kunne russisk. Da kan han avbryte og stille tøffe spørsmål tilbake på russisk, samtidig som han ser Putin inn i øynene, sier han.



Det at intervjuet er spilt inn på forhånd, og har fått mye oppmerksomhet i forkant av publiseringen, er til Russlands fordel.

– Russland bruker det innenrikspolitisk for alt det er verdt, ved å fremme at Carlson er opptatt av sannheten. Han gir Putin sin verdensforståelse legitimitet, sier Raknes.



Russlands strategi

Den republikanske programlederen har stor troverdighet hos høyresiden i USA. Carlson er kjent for å støtte tidligere president Donald Trump, og er flere ganger beskyld for å spre konspirasjonsteorier.

Raknes sier Russland driver en langvarig propagandakrig mot Vesten og at dette intervjuet er en del av den strategien. Russland ønsker at Trump skal bli president i USA, og at landet skal gå under som demokrati.

Han mener Russlands strategi er enkel:

– De er ræva, og målet er å gjøre alle andre like ræva - eller mer ræva - enn dem selv. De retter alltid søkelyset mot alle andre og påpeker at det er like ille, eller verre, andre steder, sier Raknes.



NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski er heller ikke imponert over den journalistiske kvaliteten på intervjuet.



– Putin vet at et slikt intervju vil få stor oppmerksomhet, men det kan ikke egentlig ansees som et intervju. Han når her en målgruppe som ikke i det daglige nås av den russiske propagandaen. Men for å ha det helt tydelig – dette er ren russisk propaganda, sier Godzimirski til TV 2.



