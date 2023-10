Pumaens skjebne fikk kjendiser til å støtte rekordprosjekt

Etter at pumaens vanskelige levevilkår ble kjent, har kjendiser samlet seg for at andre dyr ikke skal lide samme skjebne.

En puma i USA har fått kjendiser til å grave dypt i lommeboken.

Pumaen med navn P-22 er godt kjent for beboere i Los Angeles, fordi han fort kunne finne på å vandre inn i hagene til beboerne i nabolaget Griffith Park.

På grunn av en av byens motorveier ble P-22 fanget alene på et lite område. Her bodde han i flere år på et område som er mye mindre enn hva noen annen puma har gjort før han.

Her hadde han ingen mulighet til å finne verken venner eller en kjæreste.

I desember i fjor endte det i tragedie: P22 ble avlivet etter at han ble påkjørt av en bil. Men historien slutter ikke der.

Bygger miljøtunnel

P22s historie engasjerte, og det skal ikke ramme flere dyr. Nå skal verdens største miljøtunnel skal bygges over den seks felt store motorveien.

REKORD: Når tunellen står ferdig, vil den være verdens største. Foto: Wallis Annenberg Wildlife Overpass

Planen om å få bygget en slik tunnel har vært diskutert lenge, men det har ikke vært økonomiske midler til det.

Direktøren for National Wildlife Federation i California, Beth Pratt, har samlet inn penger til prosjektet, og med P22s hjelp når de målet.

Det skriver CNN.

Kjendiser som Leonardo DiCaprio, Rainn Wilson, Barbra Streisand og David Crosby har alle gitt donasjoner til prosjektet, som har fått navnet Wallis Anneberg Wildlife Crossing.

PUMA-ENTUSIAST: Leonardo DiCaprio bidrar til kjempeprosjektet. Foto: Marco Provvisionato / IPA

Det er samlet inn 100 millioner dollar til prosjektet. Omtrent halvparten av denne summen kommer fra private donasjoner.

Spesialdesignes

Planlagt åpning for den gigantiske overgangen er satt til to år.

For å få dyrene til å ta i bruk overgangen er det tatt en rekke grep.

Et av tiltakene er å bygge en naturlig lydbarriere av høye trær og andre planter. Det skal og bygges en vegg som skal minske lyden fra de rundt 300.000 til 400.000 bilene som kommer til å passere området hver dag.

Ingeniørene bak tunnelen ønsker og å ta hensyn til at ville dyr ikke er glad i lysene fra bilene. Derfor vil det bli satt opp lysbarrierer i området.

For at det ikke skal bli et brannfarlig område, har det i en periode blitt dyrket planter fra området som er brann-sikre. Disse passer inn i økosystemet i den kommende overgangen. I tillegg vil det bli fjernet flere planter som er kjent for å spre brann lett.