Proud-boys leder og tidligere politiinformant dømt til 22 års fengsel

Enrique Tarrio, lederen for Proud Boys, var ikke med på å storme kongressen den 6. januar. Likevel har han fått den hittil lengste straffen av de over 1100 tiltalte: 22 år i fengsel.

– Jeg hadde valget flere ganger, jeg kunne ha roet situasjonen, og jeg gjorde det ikke. Jeg fortsatte da jeg skulle ha bremset, sa 39 år gamle Enrique Tarrio i retten. Han beklaget til politiet, til kongressmedlemmene og til beboerne i Washington DC for hendelsene den 6. januar. Han sier han vil bryte med politikk og grupperinger når han har sonet, og at han bare vil tilbake til familien, gifte seg og leve et produktivt liv.

Tidligere informant

Tarrio har vært i retten før. Første gang han ble dømt var han 20 år gammel. Da måtte han gjennomføre samfunnsstraff for tyveri. Etter en kort tid som gårdbruker, fortsatte han den kriminelle løpebanen ved å selge stjålne diabetes-tester. Han ble dømt til 30 måneder, og samarbeidet etter det med påtalemyndigheten med å angi flere av samarbeidspartnerne sine.

PROTESTLEDER: Da Tarrio fikk økt innflytelse i Proud Boys, var han mest aktiv i aksjoner mot venstresideaktivister, kjent som ANTIFA-bevegelsen i USA. Foto: Jim Urquhart / Reuters / NTB

Han fortsatte løpebanen som informant for både føderalt og lokalt politi, og ifølge rettsdokumenter som Reuters har fått tilgang til, anga han tolv personer som ble straffeforfulgt for handel med anabole steroider, gambling, menneskesmugling og dyrking av marihuana.

Tarrio nekter for at han noen gang har vært informant.

I 2017 kom han i kontakt med Proud Boys. Han profilerte seg raskt som en leder i kampen mot venstresideaktivister. Da Trump mistet makten, ledet han grupper med Proud Boys i flere trefninger og gateslagsmål i Washington D. C, Portland, Oregon og andre steder.

Var ikke i med på stormingen

Tarrio er dømt for å ha stått bak hendelsene den 6. januar 2021. Han ble tirsdag dømt til 22 år i fengsel, den lengste straffen som er idømt så langt blant flere hundre straffesaker etter hendelsen, skriver Politico. Tarrio er dømt for å ha vært organisator og pådriver, og for å ha spilt en nøkkelrolle da politiets forsvarslinjer og selve kongressen ble stormet.

KAOS: Tarrio er dømt etter en opprørsparagraf som sjelden har vært i bruk siden den amerikanske borgerkrigen. Dommen tyder på at planlegging og ledelse av opprør straffes etter paragrafen, mens det å være aktiv på stedet kan være straffbart etter andre paragrafer. Foto: Jose Luis Magana / AP / NTB

– Tarrio var selve lederen for konspirasjonen. Han organiserte hendelsene, hans motiver var revolusjon, sa dommer Timoty Kelly da han forkynte dommen for Tarrio.

Tarrio var ikke med på selve stormingen. Han ankom Washington den 4. januar 2021, men ble raskt pågrepet for å ha stjålet og brent et Black Lives Matter-flagg fra en kirke under en støttemarkering for Trump. Da han ble løslatt dagen etter måtte han forlate Washington D.C. Han satte kursen mot et hotell i Baltimore, sammen med en liten gruppe medsammensvorne.

– En planlagt terrorhandling

Fra hotellet var han i kontakt med Proud Boys, og fulgte aksjonen. Påtalemyndigheten sa at Tarrio organiserte og ledet en gruppe Proud Boys med mål om å få Trump til makten. Mens angrepet utspilte seg og verden så på i sjokk, sendte han beskjeder til sine folk på stedet, og ba dem presse angrepet. Han la også ut meldinger i sosiale medier, der han oppfordret folk til ikke å forlate området: «Dont fuckin' leave», skrev han mens video og opptak av demonstranter som herjet inne i kongressen gikk verden rundt.

LEDERSKIKKELSE: Enrique Tarrio er straffedømt for tyveri, svindel og fortsatte deretter med en kriminell løpebane, samtidig som han var informant for myndighetene. Han ble medlem av Proud Boys i 2017, og i 2020 (bildet) var han en lederfigur. Foto: Allison Dinner / AP / NTB

– Dette var en planlagt terrorhandling, sa påtalemyndighetens Conor Mulroe i retten.



Aktor la ned påstand om 33 års fengsel, mens forsvaret mente han burde slippe med 15 år.

Dommeren landet på 22 år, og begrunnet det med at en så lang straff idømmes terrorhandlinger der tiltalte planlegger å sprenge en bygning eller trene for å dra på slagmarken og deretter skyte amerikanske soldater. Dommer Kelly mente ikke at handlingene falt i denne kategorien.

Straffer lederne hardere

Tarrio har sittet på tiltalebenken sammen med fire andre medlemmer av Proud Boys, og i mai ble fire av dem kjent skyldige etter tiltalen om opprør. Det er først nå straffeutmålingen kom på plass for Tarrio.



De er tiltalt etter en opprørs-paragraf som tidligere har vært brukt mot opprørere under den amerikanske borgerkrigen.

MEDTILTALT: Tarrio sammenlignet Dominic Pezzola, her fra 6. januar i kongressen, med George Washington. Det falt ikke i god jord hos dommer Kelly. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

De fire som ble domfelt etter den uvanlige tiltalen, hadde alle lederroller i Proud Boys, mens den femte tiltalte, Mr. Pezzola, ikke ble dømt for opprør. The New York Times skriver at dette er verdt å merke seg: Pezzola hadde ikke en lederrolle i Proud Boys, men han var en av de mest voldelige deltakerne i angrepet på kongressen. Det er altså mer vesentlig for juryen at Tarrio har hatt en leder- og pådriverrolle, mens Pezzola slapp unna tiltalen om opprør. Han ble likevel dømt for en rekke andre forhold.

Pezzola var likevel en synlig frontfigur den 6. januar, og Tarrio har sammenlignet ham med George Washington.

Tviler på Tarrios anger

Dommer Kelly irettesatte igjen Tarrio for å sammenligne en av De Forente Staters grunnleggere med Pezzola.

Han la til at på tross av Tarrios beklagelser, kan han ikke se noe bevis på at Tarrio angrer på opprørshandlingene han er dømt for.

– Det som skjedde den dagen gjorde skade på en viktig amerikansk tradisjon som støtter opp under rettsreglene og grunnloven. Den dagen ble vår tidligere ubrutte tradisjon med fredelig maktoverføring brutt, sa Kelly, med henvisning til forsøket på å hindre Joe Biden fra å overta makten etter at han hadde vunnet valget.

– Denne tidligere ubrutte tradisjonen er brutt nå. Og det kommer til å ta tid og innsats for å reparere skadene, sa Kelly, som fortsatte:

– Det er vanskelig å finne ord for å beskrive hvor viktig denne fredelige maktoverføringen er. Landet vårt var grunnlagt som et eksperiment med selvstyre i regi av folket. Men det kan ikke holde ut hvis måten vi velger lederne våre på, trues med makt og vold, sa Kelly.

FORSVARET: Forsvareren til Enrique Tarrio, Nayib Hassan, til venstre and Sabino Jauregui forlot retten tirsdag 5. september etter å ha fått forkynt straffeutmålingen. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB

Tarrio var taus da han sto oppreist idet dommeren leste opp straffutmålingen. Da retten ble hevet, vinket Tarrio til familiemedlemmer i lokalet og viste fredstegn idet han ble ført ut, melder BBC.