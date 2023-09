Proud Boys-leder dømt til 18 år i fengsel

DØMT: Proud Boys-medlem Ethan Nordean ble fredag dømt til 18 års fengsel etter sin rolle under Kongresstormingen 6. januar 2021. Bildet er tatt under marsjen mot Kongressen. Foto: AP Photo/Carolyn Kaster

To medlemmer av den høyreekstreme gruppen Proud Boys ble fredag dømt til lange fengselsstraffer i forbindelse med stormingen av kongressen 6. januar 2021.

Ethan Nordean ble beskrevet av påtalemyndighetene som en av lederende for den høyreekstreme gruppen Proud Boys. Han ble fredag dømt til 18 års fengsel for blant annet opprørsk konspirasjon.

Dette er en av de lengste fengeslestraffen gitt etter stormingen.

Det er kun lederen for den høyreekstreme gruppen Oathseekers, Stewart Rhodes, som også er dømt til 18 år i fengsel.

STORMING: Trump-tilhengere stormet Kongressbygget i Washington D.C 6. januar 2021 for å porteserte mot valgresultatene Foto: AFP/ROBERTO SCHMIDT

Aktor Jason McCullough ba om en straff på 27 år, og beskrev Nordean som «lederen på bakken den 6. januar.»

– Angrer

I en uttalelse til den amerikanske distriktsdommeren Timothy Kelly, kalte Nordean opptøyene for en «fullstendig tragedie» og uttrykte anger for sin rolle den dagen.

Videre sa han at han dro til Washington D.C for å være en leder og holde folk unna trøbbel.

– Det jeg angrer mest på er at jeg ikke var en bedre leder den dagen, sa Nordean til dommeren.

Kelly svarte Nordean at det som skjedde 6. januar 2021 brøt med en lang politisk tradisjon om en fredelig overføring av makt.

– Hvis vi ikke har en fredelig overføring av makt i dette landet, har vi ingenting.

FENGSLET: Proud Boys-medlem Dominic Pezzola ble fredag dømt til ti år i fengsel etter sin rolle under 6. januar 2021. Foto: REUTERS/Department of Justice

Flere dømt

Tidligere samme dag ble Dominic Pezzola dømt til ti års fengsel for sin rolle i opptøyene.

Pezzola knuste et vindu på Kongressbygningen ved hjelp av et skjold han hadde tatt fra en politibetjent, noe som tillot opptøyerene å trenge inn i bygget.

– Realiteten er at du knuste vinduet og lot folk begynne å strømme inn i Capitol-bygningen og true livet til våre lovgivere, sa Kelly til Pezzola.

En av de mest profilerte medlemmene av Proud Boys, Enrique Tarrio, skal etter planen få sin dom neste uke etter en måneds lang rettsak.



«Trumps fotsoldater»



Proud Boys-gruppen ble etablert for syv år siden. Gruppen har ansett seg selv som Donald Trumps fotsoldater, og var blant de første som marsjerte mot Kongressbygningen.

Sammen med andre Trump-tilhengere stormet de bygningen i et forsøk på å hindre Kongressens godkjenning av Joe Bidens valgseier.

Hittil har over 1100 mennesker blitt siktet for føderale forbrytelser knyttet til opptøyene ved Capitol, og over 600 av dem har blitt dømt.