Protesterer med knulle-sang

– Vi er nødt til å jobbe to år lenger for å betale for alle «gavene» som Macron har gitt til de rike. Han er jo også en av dem, sier Theo.

Det er lenge siden Frankrikes president fikk kallenavnet «de rikes president».

Theo har akkurat deltatt i en demonstrasjon som politiet oppløste med vannkanoner og tåregass.

– Dette er ikke noe jeg har lyst til, men vi må. Det er ikke gitt at Macron vinner. Vi kommer ikke til å gi opp.

Theo synger om en av Frankrikes ny-rike. I sangen kjøper denne personen dyre klokker, fordi de andre rike gutta har det. Den ny-rike aner ikke hvor gamle barna er og kona vil ikke ligge med ham mer. Han trygler psykiateren sin om mer dop. For å kunne le, gråte, sove, våkne eller klø seg bak.

Det ligner på historiene i TV-serien «Exit».

Den 21 år gamle snekkeren har komponert protest-sangen selv. Mot at noen må jobbe lenger, mens de rike er blitt rikere under president Macron. Theo er frilans og snekrer teaterkulisser.

Se og hør Theos protestsang med teksting på norsk:

Frykter kaos

Torsdag blir nok en dag hvor mange T-baner og busser står stille. Fly kan ikke lande. Søppel vil fortsette å hope seg opp i gatene. Det er «krig» mellom presidenten og «gatas parlament». 12.000 ekstra politifolk er utkommandert i gatene torsdag.

– Vi vil ikke lenger ha det ny-liberalistiske systemet som ødelegger oss. Som hindrer oss i å leve. Pensjonsreformen er bare en ting. Det er inflasjonen, også. Og klimaendringene er også skapt av det samme systemet, sier Theo.

TO ÅR LENGER: En pensjonsreform er grunnen til at mange demonstrerer. Det er også andre årsaker, som et tøffere liv for mange, særlig unge. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Selv aner han ikke hva slags pensjon han får, men han synes det er urettferdig at franskmenn må jobbe to år ekstra. Fra dagens 62 år til en pensjonsalder på 64.

Les hvorfor franskmenn reagerer så sterkt på pensjonsreformen:

Vennegjengen til Theo er interessert i hvordan nordmenn ser på det som skjer i Frankrike om dagen.

12.000: Torsdag har innenriksministeren utkommandert store styrker til å passe på når det igjen skal være demonstrasjoner i Frankrike. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– De synes kanskje at franskmenn er litt vanskelige, som ikke vil jobbe til de blir 64. Det er ikke så rart?

HVA MENER NORDMENN?: Theo og vennene er opptatt av hva folk rundt i Norge mener om det som skjer i Frankrike. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Nordmenn må skjønne at presidenten gikk utenom parlamentet og tvang reformen gjennom. Hva skjer med demokratiet i Frankrike? Politiet slår oss. Vi har opplevd å bli truffet av politikøller. De skal jo være der for å beskytte oss. For et kaos dette landet er i. Jeg er redd for hva som skjer videre, svarer en av vennene til Theo.

Rakk ikke ut hånda

Emmanuel Macron har tidd helt stille i en uke. Onsdag stilte han opp til intervju med de to største TV-kanalene. På lineært dagtid-TV. Seerne der er stort sett allerede pensjonister.

– Jeg har valgt landets interesse, framfor meningsmålingene, sa Macron.

Denne uka overlevde regjeringen hans et mistillitsforslag med bare ni stemmer.

– Det er helt nødvendig å innføre pensjonsreformen.

Macron fordømte volden under protestene. Han vil verken kaste statsministeren eller gjøre endringer i regjeringen, for å komme demonstrantene i møte.

Heller ikke legge ut reformen til folkeavstemning, eller arrangere et nytt valg. Tvert imot, han lover at reformen skal innføres før nyttår. Siste ørlite håp for demonstrantene er at Grunnlovsrådet, en forfatningsdomstol, forkaster reformen. Det kan skje hvis den er i strid med grunnloven.

– Siden mistillitsforslagene ikke gikk gjennom, så håper jeg det er en annen løsning. Vi er sinte og misfornøyde. Forsvarsbudsjettet er økt med mange milliarder, mens det ikke er penger til at folk kan gå av med pensjon tidlig, sier Theo.

– Men det er jo krig?

– Vi har allerede et stort forsvar. Men det finnes tydeligvis penger til det Macron ønsker.

Torsdag tar han med seg gitaren til en ny demonstrasjon.