Propagandaplakater fremhever atomvåpen

Nord-Korea bruker propagandaplakater aktivt i kommunikasjonen ut fra myndighetene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Plakatene skal oppmuntre partimedlemmer og det arbeidende folk til å utføre de viktige oppgavene kamerat Kim Jong Un har pålagt landet, melder Nord-Koreanske KRT News.



Denne gangen har atommissiler fått en fått en prominent plass på flere av plakatene.

Nord-Korea har påberopt seg retten til å bruke atomvåpen for å hindre et atomangrep rettet mot dem. Med denne nye loven hevder landets leder Kim Jong Un at atomvåpen nå er en ufravikelig del av landets forsvar. Han sier derfor at alle forhandlinger om å avvikle atomvåpen er uaktuelle.