Profilert amerikansk journalist døde brått i Qatar

PIONER: Den amerikanske reporteren Grant Wahl beskrives som en pioner innenfor amerikansk sportsjournalistikk, og får mye av æren for fotballens popularitet i USA. Her sammen med den tidligere landslagsspilleren Jozy Altidore. Foto: Mike Lawrie/AFP

Grant Wahls kollega Russel Lewis meldte om dødsfallet på Twitter natt til lørdag norsk tid.

Wahls agent, Tim Scanlan, bekrefter dødsfallet overfor New York Times. Han opplyser at fotballjournalisten satt på pressetribunen i sluttminuttene av kvartfinalen mellom Argentina og Nederland, da han plutselig fikk et illebefinnende.

Wahl har dekket fotball i over 20 år, deriblant elleve verdensmesterskap, skriver CNN.

Nyhetsbyrået AFP gir Wahl og hans journalistiske arbeid mye av æren for at fotball virkelig har fått fotfeste i USA.

– Hele den amerikanske fotballfamilien er knust over å høre at vi har mistet Grant Wahl, sier det amerikanske fotballforbundet i en uttalelse.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

Klaget på smerter

I sitt personlige nyhetsbrev fortalte Wahl tidligere denne uken at han var blitt syk under mesterskapet, og mistenkte at han hadde fått bronkitt.

– Kroppen min sa endelig stopp. Tre uker med lite søvn, høyt stressnivå og mye arbeid kan føre til slikt. Jeg kunne kjenne et nytt nivå av press og ubehag i den øvre delen av brystet mitt, skrev Wahl ifølge AFP.

Journalisten skal ha fått antibiotika og noe «heftig hostesaft» mot stresset, som virket å ha hjulpet noe. Likevel var han ikke frisk:

– No bueno, skrev 48-åringen om sin egen helsetilstand.

Infantino: – Enorm sorg

Siden nyheten ble kjent har kondolansene strømmet inn. Lørdag morgen uttaler også FIFA-president Gianni Infantino seg om dødsfallet:

– Jeg reagerte med vantro og stor sorg på nyheten om bortgangen til den anerkjente sportsjournalisten Grant Wahl, sier Infantino i en uttalelse.

SORG: FIFA-president Gianni Infantino sier Whelans journalistikk vil savnes av fotballfans verden over. Foto: Annegret Helse

Sveitseren påpeker at Wahl bare for få dager siden ble anerkjent av FIFA for sitt journalistiske arbeid, og påpeker at VM i Qatar var det åttende verdensmesterskapet Wahl dekket på rad.

– Han hadde en enorm kjærlighet for fotball, og journalistikken hans vil savnes av alle som følger sporten, avslutter Infantino, som på vegne av FIFA kondolerer til Wahls nærmeste.

Ble pågrepet

I november skapte Wahl overskrifter i mediene da han ble varetekstfengslet under VM i Qatar. Ifølge Wahl, skjedde fengslingen etter at han stilte opp i en T-skjorte med regnbueflagg ved inngangen til en av fotballstadionene.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

Journalisten har selv en bror som er homofil. Sikkerhetsvakter skal ha bedt ham om å bytte klær, og sagt at antrekket ikke var tillatt. Wahl ble løslatt 25 minutter etter å ha blitt arrestert. Han fikk også en beklagelse fra representanter i FIFA.

Skal ha fått dødstrusler

Wahl delte nyheten på sin egen Twitter-konto da det skjedde. Til tross for konsekvensene sa Wahl at det var sannsynlig at han ville bruke T-skjorten igjen.

I en følelsesladd video delt i sosiale medier, snakker Wahls bror ut om dødsfallet. Eric Wahl nekter å gå med på at dødsfallet hadde naturlige årsaker.

– Jeg er homofil. Jeg er årsaken til at Grant brukte t-skjorten med regnbuen under VM. Broren min var frisk og fortalte meg at han hadde mottatt dødstrusler. Jeg nekter å tro at broren min bare døde, og tror han ble drept, sier den tydelig pregede broren i videoen.

Det er foreløpig ikke noe som tyder på at journalisten ble drept.