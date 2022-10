Professor i retorikk:– Ikke en vanlig tale fra Putin

Putin holdt torsdag ettermiddag en tale på et forum arrangert av tankesmia Valdaj i Moskva.

Johan Laurits Tønnesson, professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, mener at talen virker mer avslappet. De dresskledde tilskuerne nikker anerkjennende til talen, som forsøker å bygge en unipolar verden. Et unipolart maktforhold mellom statene betyr at én supermakt er dominant.

– Tonen fremstår annerledes på grunn av kroppsspråket hans. Dette er en annen tale enn man er vant til å se fra Putin, sier Tønnesson til TV 2.

PUTIN: Han mener at vesten frykter det fremmede. Foto: SERGEI GUNEYEV/Sputnik/AFP

Vesten frykter det fremmede

Putin innledet talen med å si at Vesten ikke lenger står samlet. Han hevder det er tatt flere steg for å trappe opp konflikten de siste månedene .

– Putin mener at Vesten frykter det fremmede, nemlig Russland, sier Tønnessen.

Putin mente også at Vesten heller bensin på bålet i Ukraina.

– Talen handler om Russland som en multipolar verden, og Vesten som en unipolar verden, sier Tønnessen.

Russland ser ikke på seg selv som en fiende av Vesten ifølge Putin, men at de aldri vil tolerere det Vesten ber landet om å gjøre.

– Talen er et innlegg for det store Russland som ikke ønsker å underlegge seg vestlig herredømme, sier Tønnesson.

I sin tale til tankesmien sier den russiske presidenten at tiden med en vestlig dominert verden er over.

– Historien vil gi oss rett. De største geniene i verdenskulturen vil ikke bli glemt, sa Putin, som siterte Fjodor Dostojevskij i talen.

PROFESSOR: Professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Uio. Foto: Uio

Tønnessen sier at det er en litt morsom detalj at Putin takket sine rådgivere for å ha gravd fram relevante sitater fra Russlands store dikter Fjodor Dostojevskij, etter at han har gjort sitt beste for å framstå med høy kulturell dannelse gjennom å lese opp disse sitatene.

– Talen kan, for å bruke Aristoteles' gamle begreper om de tre taletypene både være en rettstale om vestens utvikling, men også en rådstale om hvordan bygge en multilateral verden, sier Tønnessen.

Hyllet ytringsfriheten

Putin nevnte at i Vesten må man gjerne gå i pridetog og dyrke de verdiene de vil, men at dette er noe de ikke ønsker i Russland.

Tønnessen sier videre at verdiene han henviser til i talen - de enkelte lands rett til selvbestemmelse, religionsfrihet, demokrati og meningsmangfold - er verdier som Vesten holder høyt, og her bruker Putin dette mot Vesten som han påstår krenker de samme verdiene.

– Jeg oppfattet det også slik at han hyllet ytringsfriheten. Det blir jo ekstra paradoksalt fra en president som har forbudt ordet "krig" i sin egen befolkning.

– Det er surrealistisk drøyt

Sven Holtsmark, professor ved institutt for forsvarsstudier og ved Forsvarets høgskole, mener at Putin er god til å fremføre.

– Dersom man ikke har tilgang til annen info, er dette svært overbevisende selv om Putin forteller løgner, sier Holtsmark til TV 2.

Holtsmark sier at Putin drar oss gjennom et bilde av Vesten med alt som er galt. Det blir feil om Vesten, men mye er faktisk en beskrivelse av Putins Russland selv.

Professor, institutt for forsvarsstudier Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er surrealistisk drøyt. Han sier blant annet at Vesten ikke tillater andre lands rett til selvstendighet, og dette sier presidenten for landet som har angrepet nabolandet sitt for å tvinge gjennom regimeendring, sier Holtsmark.

– Talen er ment til det publikummet han taler til som er russere, og Putin-sympatisørene i vajdal-klubben, sier Holtsmark.

Ifølge Holtsmark sier Putin for eksempel at Russland respekterer alle lands suverenitet, og at Russland er imot rasisme, i motsetning til vestlige land som er anti russiske.

– Jeg er redd for at denne propagandaen fungerer i Russland. Det er sammenhengende, så hvorfor ikke tro på det når man ikke har annen informasjon?