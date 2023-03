Pro-ukrainsk gruppe kan stå bak

Nye etterretningsopplysninger tyder på at en pro-ukrainsk gruppe utførte sabotasjeangrepet på gassrørledningen Nord Stream i fjor, skriver New York Times.

Ifølge avisen har amerikansk etterretning ingen indikasjoner på at ledelsen i Ukraina var involvert eller kjente til aksjonen.

Etterforskere på begge sider av Atlanteren har slitt med å finne ut hvem som sto bak eksplosjonene ved gassrørledningen i fjor.

Nord Stream-rørledningene sørget for gass fra Russland til Vest-Europa.

AVVISER: Rådgiver ved presidentkontoret i Ukraina, Mykhajlo Podoljak, sier landet ikke hadde noe med sabotasjen på Nord Stream å gjøre. Foto: Genya Savilov / AFP / NTB

Avviser innblanding

New Tork Times peker imidlertid på at det er mye som er uvisst for etterretningen til USA. Ettersom det ikke er kjent hvor mange som var involvert, hvordan aksjonen ble finansiert og hvem som ledet den.

Ifølge avisen skal det være en gruppe som er motstandere av president Vladimir Putin i Russland. Gruppen består trolig av enten ukrainere eller russere, eventuelt begge deler.

Rådgiver for stabssjefen ved den ukrainske presidents kontor, Mykhajlo Podoljak, avvise at Kyiv var innblandet i sabotasjen.

– Ukraina har ingenting med Østersjø-ulykken å gjøre og har ingen informasjon om pro-ukrainske sabotasjegrupper, skriver han på Twitter.

Helikopterbilder viser gasslekkasjene:

Russland gjentar krav

Russland sier meldingen at en pro-ukrainsk gruppe kan ha stått bak Nord Stream-sabotasje viser behovet for en internasjonal gransking.

– Dette beviser at vårt initiativ for en internasjonal etterforskning i regi av FNs generalsekretær er på sin plass, sier Russlands viseambassadør til FN, Dmitrij Poljanskij.

Poljanskij sier til Reuters at Russland i løpet av måneden vil be FNs sikkerhetsråd stemmer over et forslag om å be generalsekretær António Guterres sette i gang en gransking.

I artikkelen i New York Times er det ingen åpne kilder. En talsperson fra CIA vil ikke kommentere opplysningene, mens en talsperson for Nasjonalt sikkerhetsråd i Det hvite hus henviser til europeiske myndigheter og deres etterforskning.

Mange spekulasjoner

Den tyske regjeringen sier den har merket seg artikkelen i New York Times.

– For noen dager siden orienterte Sverige, Danmark og Tyskland FNs sikkerhetsråd om at etterforskningen pågår og at det fortsatt ikke foreligger resultater, heter det i en uttalelse fra statsminister Olaf Scholz' regjering.

Det har vært mange spekulasjoner om hvem som kan ha stått bak sabotasjen 26. september.

Mange i Vesten mistenkte raskt russiske myndigheter. Ukraina, Storbritannia og USA er også blitt beskyldt for å ha utført sprengningene.

Nylig kom det også udokumenterte anklager om at Norge hadde vært en del av operasjonen.