Prissjokk i Davos: – Helt hysterisk dyrt

Sammen med ektemann og Ferd-eier Johan H. Andresen er hun fast deltager på World Economic Forum i Sveits. Den årlige samlingen av super-rike og de aller mektigste i alpelandsbyen Davos.

– I år er det mest spennende kunstig intelligens, for det kan jeg alt for dårlig, sier Gamlemshaug Andresen.

PROMENADEN: Hovedgaten i Davos er gjort om til utstillingsvindu for noen de største selskapene i verden, som Microsoft og Meta. I år er alle opptatt av kunstig intelligens. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer PROMENADEN: Hovedgaten i Davos er gjort om til utstillingsvindu for noen de største selskapene i verden, som Microsoft og Meta. I år er alle opptatt av kunstig intelligens. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer PROMENADEN: Hovedgaten i Davos er gjort om til utstillingsvindu for noen de største selskapene i verden, som Microsoft og Meta. I år er alle opptatt av kunstig intelligens. Foto: Santiago Vergara S. Les mer

Langs Promenaden gjennom Davos henger skilt og slagord om kunstig intelligens overalt. KI spås å gi like store endringer i samfunnet, som internett har gitt oss.

– For meg er dette den uken i år, hvor jeg lærer aller mest. Det er det store ved å være i Davos. Det har vært verd pengene. I år er det mye snakk om at det er så dyrt. Det er helt hysterisk dyrt. Altså jeg tror ikke noen har lyst til å vite hvor dyrt det er en gang, sier hun.



Veteran dropper Davos

Orkla-eier Stein Erik Hagen har vært fast på World Economic i en årrekke. Allerede i fjor reagerte han på prisen.

DROPPET: Orklas Stein Erik Hagen reiste ikke til Davos i år. Det ble for dyrt under dyrtiden. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det er blitt for dyrt, sa Hagen til VG under fjorårets Davos-møte. Sist uke kunne avisen fortelle at i år dropper Hagen turen til Sveits.



Datteren Caroline Hagen Kjos er derimot til stede i år. Hun bor allerede i Sveits, og var en av de første velstående nordmennene som flyttet ut.

Mandag kveld hadde hun plass ved æresbordet under den norske middagen på Hotell Seehof. Blant annet sammen med kveldens festtaler Jens Stoltenberg og årets vert for middagen, Aker-sjef Øyvind Eriksen.



MIDDAG: Politikk og næringsliv møtes under den tradisjonelle norske middagen i Davos. Fra v Milla Skaug Ødegaard, politisk rådgiver for utenriksministeren, Dilek Ayhan, tidligere statssekretær i Solberg-regjeringen og utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer MIDDAG: På menyen står tradisjonsrik sveitsisk fondue. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer IKKE KOLLEGER: NATO-sjef Jens Stoltenberg og oljefondsjef Nicolai Tangen skulle vært kolleger i Norges Bank. Til høyre Stoltenbergs stabssjef Stian Jenssen. Foto: Santiago Vergara/TV2 Les mer KI-INTERESSERT: Kristin G. Andresen er særlig interessert i kunstig intelligens under årets Davos-uke. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer IFJOR: Katharina Andresen tok morens plass på Davos-møtet i fjor. Som medlem er det vanlig å få to plasser på konferansen. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer

I fjor klaget Hagen over en døgnpris for et ordinært hotellrom på 9000 kroner natten. I år er det ikke uvanlig at et hotellrom i selve Davos koster minst 16 000 kroner natten.

Mange deltagere bor en time eller to utenfor Davos, både på grunn av prisene og fordi det ikke finnes ledige rom eller utleie-leiligheter. Under Davos stiller hotellene mellom 85 og 90 prosent av rommene sine til disposisjon for WEF.

En deltager forteller at han bor i kollektiv sammen med flere ukjente. Rommet han hadde leid i mange år, ble leid ut til noen som ville betale en enda høyere pris.

– Det er blitt for dyrt og det tror jeg at mange har reagert på. Mange er ikke her i år fordi de synes det er for dyrt, sier Gamlemshaug Andresen.

Hun tilhører en av landets rikeste familier. Sammen med datteren Alexandra driver hun med hesteoppdrett på Evje Herregård utenfor Moss. Et prosjekt som har kostet flere hundre millioner kroner.

– Jeg tror enda flere kommer til å bakke ut. Ikke fordi at du ikke har råd, men det blir liksom alt for dyrt.



– Kunne kjøpt garasje



Det er ikke uvanlig at leiligheter under Davos-møtet leies ut til rundt 243 000 kroner for en ukes opphold, ifølge sveitsisk radio. En av de dyreste leilighetene skal koste nærmere 2,5 millioner kroner for en uke.

– For den prisen kan man kjøpe en garasje i Davos og innrede for de fem dagene konferansen varer, spøker programlederen.

Under apéritifen på den norske middagen gikk praten heftig om prisnivået for å være med i den eksklusive «klubben». Hvert år samles opp mot 3000 toppsjefer, topp-politikere, ledende akademikere og artister i Davos.

De fleste norske deltagerne er medlemmer eller assosierte medlemmer i World Economic Forum (WEF). Forumet styres av tidligere Høyre-politiker og utenriksminister Børge Brende.

Et medlemskap koster opp mot fire millioner kroner i året. For disse millionene får to personer adgang til kongress-området. Innenfor sperringene foregår panelsamtaler, debatter og noen ganger taler av verdens mektigste politiske ledere.

Noen få utvalgte blir også inviterte til såkalte «invitation-only»-arrangementer. Som et eksklusivt møte med president Volodymyr Zelenskyj, et av de store navnene på årets møte.

WEF har også partnere, ofte store amerikanske selskaper. Partnere som betaler mer enn medlemmer, som trofast har kommet tilbake år etter år.

Nå blir medlemmene tilbudt små hotellrom, til en skyhøy pris, mens partnere overtar de mer luksuriøse rommene, som medlemmene tidligere bodde på. Misnøyen sprer seg.



FORNØYD: Topp-sjef i Telenor, Sigve Brekke er ikke i slalåmbakken i Davos. Han driver business. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Jeg driver business



Telenor-topp Sigve Brekke er på WEF hvert år. Det er noen av de mest travle arbeidsdagene han har.

– Jeg synes det virkelig er verdt å delta, sier han.

Brekke sier Davos-uka gir ham tilgang til ulike industri-forum og masse partnere. Han deltar også på andre arrangementer i regi av WEF resten av året.

– Jeg bruker dette både for å få inspirasjon til hva som er de store globale trendene, og ikke minst ha en-til-en-møter, som vil ha tatt meg månedsvis å arrangere.

– Så du driver rett og slett business når du er her?

– Jeg driver bare business når jeg er her. Jeg har ikke vært i slalåmbakken en eneste gang.

Han sier medlemskapet koster Telenor rundt tre millioner kroner i året.

– Men datteren kommer

Kunstig intelligens er også det WEF-sjef Børge Brende oppgir som en av de store temaene på årets møte.

– Det er kanskje like stort som da vi innførte elektrisiteten. Det vil endre måten vi både innhenter informasjon og måten vi jobber på, sier han.

FORNØYDE: WEF-sjef Børge Brende viser til alle medlemmene som kommer tilbake år etter år, og han er glad for at datteren til Stein Erik Hagen kommer. Foto: Santiago Vergara/TV2

Han viser til tall som anslår at produktiviteten kan vokse med over 30 prosent de neste ti årene, på grunn av KI.

– Det er mer enn vi har sett på mange, mange tiår.

På WEFs eget risiko-barometer ligger desinformasjon på topp som en av de store farene i valgåret 2024. Rundt 2 milliarder mennesker i verden skal gå til valg, blant annet for å velge ny amerikansk president og et nytt Europa-parlament. KI kan også brukes til å produsere desinformasjon.

– Vi må være helt sikre på at den kunstige intelligensen ikke blir brukt til deepfake, killer-roboter og andre ting som kommer ut av kontroll. Så derfor trenger vi trafikkregler når det gjelder kunstig intelligens, sier Brende.

Han har også fått med seg at Stein Erik Hagen blir hjemme i år.

– Er det blitt for dyrt å delta på World Economic Forum?

– Vi har jo tusenvis av med bedriftsledere som kommer hit, og de synes at det er nyttig. Jeg har også merket meg at familieselskapet hans i Sveits deltar. Så vi er veldig glad for at den neste generasjonen fortsatt er her, sier Brende med et lite smil.