– Prisen jeg betaler er ingenting mot prisen palestinerne betaler

JERUSALEM (TV 2): Israelske Meir Baruchin fikk sparken fra jobben som lærer, ble kastet i fengsel og beskyldt for forræderi for å vise støtte til de siviles lidelser i Gaza. Nå går han rettens vei for å få jobben tilbake.

På en hylle i den sparsommelig innredede leiligheten, har ett bilde æresplassen. Det viser en skoleklasse som smiler til fotografen. Bakerst, i midten, står en like blid Meir Baruchin.

– To av dem skal vitne under rettssaken, sier Baruchin mens han byr TV 2 på kaffe.



Han forteller at vitnesbyrdene han har fått fra såkalte karaktervitner, har betydd mye.

– Det har vært veldig rørende.



– Datteren min har spurt meg om hva jeg kommer til å ta med meg fra denne opplevelsen når jeg går av med pensjon. Svaret mitt var: «Jeg tror dette er den beste historie- og samfunnsfagtimen jeg noensinne har hatt», sier Baruchin.



DEN GANG DA: Meir Baruchin sier han hadde et godt forhold til elevene sine og gode samtaler, selv om de ikke alltid var enige. Foto: Privat

Støtte til sivile lidelser

Det er Meir Baruchins Facebook-innlegg som har snudd livet hans opp ned.

Her legger han ut bilder av palestinere som er blitt drept i krigen mellom Israel og Hamas.

Baruchin er opptatt av å vise at det er enkeltmennesker som rammes.



– Jeg forsøker å menneskeliggjøre palestinerne gjennom Facebook-siden min. For de fleste israelere er ikke palestinerne mer enn vage bilder. Dersom du sier «palestiner», tenker de automatisk terrorist, mener Baruchin.



– Sivile blir drept i Gaza, og jeg kan aldri akseptere det.

OFRE: De fleste Facebook-innleggene til Meir Baruchin viser sivile palestinere som har mistet livet i krigen i Gaza. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Ble fengslet

Som TV 2 har fortalt tidligere har støtten til de sivile i Gaza kostet. 18. oktober fikk han sparken som lærer ved skolen han hadde jobbet ved i 17 år.

Noen dager senere trakk det israelske utdanningsdepartementet lærerlisensen hans.

9. november 2023 ble han kontaktet av politiet. Da han ankom politistasjonen, ble han arrestert, og leiligheten hans ransaket.

– De ønsket å avhøre meg for en intensjon om å begå landsforræderi og for å forstyrre den offentlige orden, sier Baruchin.



I fem dager satt han i fengsel.

– Jeg ble kategorisert som en høyrisiko-fange. De satte meg i full isolasjon. Det var ingen vinduer. Jeg visste ikke om det var natt eller dag, sier Baruchin.



– Alt jeg tenkte på var barna mine. Jeg har fire barn. Og alle vennene mine. Jeg visste at jeg hadde støtte der ute.



Han ble avhørt flere ganger.

– På et tidspunkt sa en av de som avhørte meg at Facebook-innleggene mine var som å lese Sions vises protokoller, et av de mest antisemittiske dokumentene som noensinne er skrevet, sier Baruchin oppgitt.



– Jeg er historielærer, så jeg spurte dem: «Har dere noensinne lest Sions vises protokoller»? Da svarte de ikke.



Skjellsordene haglet

Etter fem dager i varetekt slapp han ut. Samtidig klaget han og advokaten på vedtakene til skolen og utdanningsdepartementet.

14. januar fikk han jobben tilbake gjennom en midlertidig forføyning.

– Retten beordret at jeg kunne returnere til jobb umiddelbart, forteller Baruchin.



Men velkomsten 62-åringen fikk da han vendte tilbake til jobb var alt annet enn hjertelig.

– Elevene demonstrerte veldig, veldig voldelig. De forbannet meg og spyttet på meg. Jeg var så å si beleiret inne på lærerværelset, sier Baruchin.



– Da jeg dro fra jobb, jaget de meg til bilen. De fortsatte å spytte og forbanne meg. Det gjentok seg i fem dager, fram til kommunen anket rettens avgjørelse.



De siste to månedene har han kun holdt digitale forelesninger.

Han reiser til en annen skole, spiller inn de aktuelle forelesningene, som så blir vist på skjerm til elevene.



20. mars starter rettssaken for å få jobben tilbake på permanent basis.

– Er du optimist?



– Jeg er realist. Jeg håper jeg vinner, men alt kan skje, sier Baruchin.



Til tross for det han har gått gjennom, fortsetter 62-åringen å poste på Facebook.

– Jeg sier til meg selv at den personlige prisen jeg betaler for å snakke, ikke er noen ting mot den prisen palestinerne har betalt i generasjoner.



Ikke den eneste



Baruchin mener det foregår en heksejakt på de som kritiserer myndighetene i Israel.

De som tør å snakke ut, risikerer å bli fengslet eller miste jobben, hevder han.

– Alle som uttaler seg om sivile som blir drept i Gaza, blir politisk forfulgt. De vil miste jobben og møte offentlig skam. Alle vet det, og derfor er de redde for å snakke ut.

Baruchin er ikke den eneste som har blitt straffet på denne måten.

Siden terrorangrepet 7. oktober har jødiske, men særlig palestinske og arabiske israelere, blitt arrestert, sparket fra jobben og utvist fra universiteter for innlegg på sosiale medier.

I perioden fra terrorangrepet 7. oktober 2023 til 28. februar 2024 etterforsket politiet 888 innlegg på sosiale medier, ifølge en offisiell uttalelse fra israelsk politi.

Av disse besluttet statsadvokaten å åpne kriminaletterforskning av 423 saker.

– Bekymret



I menneskerettighetsorganisasjonen Association for Civil Rights in Israel (Acri), er de bekymret for utviklingen.

– De siste årene, men særlig siden 7. oktober har vi sett en innskrenkning av ytringsfriheten, sier jurist Hagar Shecter til TV 2.



– De som først ble utsatt for dette, var den arabiske minoriteten og deretter venstrevridde, som Meir Baruchin. Men nå gjelder det alle som kritiserer regjeringen, sier juristen.



VERRE ENN FØR: Hagar Schecter leder organisasjonen Association for Civil Rights in Israel. Hun mener ytringsfriheten innskrenkes i Israel. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Schecter mener den israelske regjeringen forsøker å avskrekke de som ønsker å kritisere dem og deres politikk. Hun peker særlig på personen som har ansvar for politiet, Israels nasjonale sikkerhetsminister, Itamar Ben-Gvir.

Ben-Gvir er leder i det høyreekstreme partiet «Jødisk makt», er bosetter og tidligere domfelt for støtte til en terrororganisasjon og oppfordring til rasisme.

– Politiet svarer til ham. Det er åpenbart at de vil gå mye tøffere til verks og gå etter liberale stemmer når de driver arbeid basert på hans politikk, sier Shecter.