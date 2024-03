Prinsesse Kate manipulerte bilde: – Timingen er uheldig

TRUKKET: Bildet ble «drept» av nyhetsbyråer, som her hos AFP, da det ble oppdaget tydelige tegn på manipulasjon. Foto: Prince of Wales / Kensington Palace / AFP

Prinsesse Kate innrømmer at hun redigerte et omstridt familiebilde av kongefamilien. Flere nyhetsbyråer trakk bildet av prinsesse Kate sammen med hennes tre barn som ble publisert søndag.

– Som mange andre amatørfotografer, hender det at jeg eksperimenterer med redigering. Jeg vil beklage enhver forvirring forårsaket av familiebildet vi delte søndag, sier prinsesse Kate i en uttalelse på Instagram.

PADDEFLAT: Beklagelsen ble publisert på historiefunksjonen til familiens Instagram-konto. Foto: Skjermdump/Instagram

Bildet, hvor prins William står oppført som fotograf, ligger fremdeles publisert på Kensington Palaces sin Instagram-konto.

Ryktespredning: – Uheldig

– Dette er en fin demantering av alle de ryktene som har oppstått etter at bildet ble pulisert, sier TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Shulsrud-Hansen.

Kongehuseksperten sier han først trodde det var en photoshopansvarlig ved Kensington som hadde gjort en feil, men sier seg nå motbevist.

– Men timingen er uheldig, med tanke på de konspirasjonene som har florert i forbindelse med prinsessens operasjon, sier han videre.

Prinsesse Kate ble nemlig operert i januar, og har vært sykmeldt i tiden etter. I den britiske tabloidpressen har ryktene florert. Kan det være at kronprinsparet skal skilles? Eller har hun tatt plastisk kirurgi?

Schulsrud-Hansen avviser nøkternt spørsmålet om det noe særlig til sannhetsgrunnlag i de søkte ryktene.

HISTORIKER: TV 2s kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Nei. Hun har vært operert, og vært sykmeldt. Mer er det ikke til det, sier han.

– Passer inn i bildet

Kongehuseksperten sier det allerede er kjent at prinsesse Kate er en ivrig hobbyfotograf.

– Så dette passer jo inn i det bildet, sier han.

– Og at familien der har familiebilder som tas selv, er jo godt for omdømmet deres. Det blir en sånn «hvem er det vel ikke som har gjort det»-tankegang, mener Schulsrud-Hansen videre.

– Det er blitt folkelig å begå en Photoshop-tabbe?

– Ja, det er nettopp det, svarer han, og viser til at det ikke er første gang det påpekes slike feil i familiens bilder.

FAMILIE: Prinsesse Kate (f.v.), prinsesse Charlotte, prins George, prins William, prins Louis og Mia Tindall feirer jul, første juledagi fjor. Dette bildet er ikke redigert av prinsessen. Foto: Joe Giddens / Pa Photos

I desember delte nemlig kongefamilien et bilde hvor mange mente prinsessen og prins William manglet et bein ver, og at prins Louis (6) manglet en finger.

– Det spørs om ikke prinsessen hadde en finger med i spillet der også. Vi får håpe både formen og Photoshop-ferdighetene blir bedre med tiden.