Prinsesse Kate: – Jeg har kreft og får cellegift

Storbritannias prinsesse Kate (42) sier at hun har fått påvist kreft i magen.

– Dette kom så klart som et stort sjokk, sier prinsesse Kate i en video som er lagt ut på Instagram.



FORSIDESTOFF: Spekulasjonene om prinsesse Kate har fått stor oppmerksomhet i Storbritannia. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

Der forteller prinsesse Kate at hun har fått påvist kreft etter at hun var gjennom en mageoperasjon tidligere i år.

– Jeg har det bra og blir sterkere hver dag. Å ha William ved min side er en stor støtte, sier Kate.

Kongehuset ville ikke kommentere hvorfor prinsessen ble operert, men sa da at det ikke dreide seg om kreft.

Behandles med cellegift

Prinsesse Kate bekrefter også at de ikke trodde det var kreft da hun ble operert.

– Etter operasjonen ble det klart at kreftceller ble oppdaget, og jeg ble derfor rådet til ta cellegift. Jeg er i starten av denne behandlingen nå, sier prinsessen.

Kate sier at hun vil takke alle for de gode meldingene hun har fått.

Hun forteller også at det har vært viktig for familien å få forklart alt til barna først - og forklare dem at hun kommer til å bli frisk.

– Jeg er sterk og jeg bruker dagene til å gjøre ting som gir meg energi.

Kong Charles formidler gjennom pressetjenesten i Buckingham Palace at han er stolt.

– Jeg er stolt av Kate for hennes mot til å snakke som hun gjør, sier han.

Håper spekulasjonene tar slutt

Kongehusekspert Erik Mustad, førstelektor på Universitetet i Agder, sier at han ikke er overrasket over at Kate er svært syk.

– Nå må man håpe at jaget, sirkuset og den voldsomme tabloide måten å fremstille nyheter om kongehuset på i britiske medier skal ta slutt, sier Mustad til TV 2.

Han kaller uttalelsen til prinsessen sober og nøktern.

– Jeg synes den var fin i en tid hvor veldig mange etterspør informasjon fra kongehuset. Men som jeg har sagt tidligere ønsker hun å være privat, og det må man respektere, sier Mustad.

Mustad kaller spekulasjonene om prinsesse Kate den siste tiden for de verste siden det stormet rundt prinsesse Diana.

– Det er helt menneskelig å ville forklare det til barna først når man går gjennom noe som dette, sier Mustad.

– Unngår videre konspirasjoner

TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen tror kongehuset nå kommer med kunnegjøringen for å unngå videre konspirasjoner.

– I dette tilfellet hadde det kanskje vært bedre om de bekreftet helsetilstanden tidligere, sier han.

KONGEHUSEKSPERT: Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen er kongehusekspert for TV 2. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han tolker det prinsesse Kate sier som at de har fjernet noe de trodde var godartet under operasjonen, som viste seg å være ondartet.

– Behandlingen går jo utover mye, så det er ikke rart hun har vært ute av søkelyset. Det var åpenbart en god ide at hun kom med kunngjøringen i en video, slik at man får se henne, sier han.

Kongehuseksperten tolket prinsessen som at hun syntes det var vanskelig å fortelle om kreften.

– De pleier å formidle ting via pressemeldinger, men i vår tid så synes jeg det var lurt. Videoen går nok rimelig viralt, tror han.

– Hva slags behandling tror du hun får nå?

– Det er vel den beste som finnes i Storbritannia, vil jeg tro, men alle som har en viss kjennskap til kreft vet at det uansett tar på kroppen. Derfor er det naturlig at hun er ute av offentligheten, og jeg håper hun får muligheten til å fokusere på seg selv, sier han.

Manipulert bilde

Etter at prinsessen hadde blitt operert, begynte ryktene å spre seg på nettet – særlig siden hun ikke ble sett offentlig.

Det fortsatte da kongehuset la ut et bilde av Kate med familien, som senere ble trukket. Flere påpekte feil i bildene, og de store bildebyråene trakk bildet fordi det var manipulert.

Denne uken kom det videobilder som skal vise prinsesse Kate og kronprins William ute på handletur. Det roet ikke ned spekulasjonene, og i sosiale medier hevdet flere det ikke er Kate som er i videoen.

Videoen ble publisert av The Sun og TMZ. Prinsessen er smilende i det som skal være det første opptaket gjort av henne etter operasjonen.

Kensington Palace har ikke kommentert videoen. Prinsessens talsperson har sagt at hun er i bedring. Hun er sykmeldt til over påske.