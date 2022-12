Prinsen som ville velte demokratiet

BERLIN (TV 2): Hvordan ble en 71 år gammel prins fra en adelig slekt i Tyskland til en mulig terrorist? Nå er prins Heinrich XIII. mistenkt for å ha deltatt i planleggingen av et militærkupp i landet.

Presis klokken 06:00 onsdag morgen raidet politiet hus og leiligheter over hele Tyskland for å arrestere 25 personer. Ifølge politiet har de planlagt statskupp gjennom et høyreekstremistisk nettverk. Mannen som omtales som sjef for terrornettverket, er en 71 år gammel adelsmann med tittelen prins Heinrich XIII.

Planen skal ha vært å styrte det demokratiske styret – deretter skulle prins Reuss innsettes som regjeringssjef. Det er mye som skiller ham fra andre som er pågrepet for terror de siste årene:

PÅGREPET: Maskert politi fører bort Heinrich XIII prins Reuss. Han skal ha vært en del av den tyske bevegelsen Reich citizenz. Foto: Boris Roessler

Han er eiendomsinvestor, og ble pågrepet i det fasjonable Westend-distriktet i finansmetropolen Frankfurt.

Han ønsket i sin tid å forhandle med de allierte seiersmaktene etter den andre verdenskrig om et nytt statlig styresett i Tyskland.

Han eier et jaktslott i det gamle Øst-Tyskland.

Det reiser spørsmålet om hvordan akkurat han endte opp som terrorleder, dersom tysk politi har rett i sine mistanker.

En ekte prins

Adelige titler kan i dag kjøpes i Tyskland, og kort tid etter pågripelsen ble det spekulert i om dette også var tilfelle for den arresterte prinsen. Det kan TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen nå avkrefte.

– Det var en britisk avis som spekulerte i om han hadde tilrøvet seg denne tittelen. Men etter litt undersøkelser, viser det seg at han er en ekte arving av huset, sier Schulsrud-Hansen.

Tidligere i år valgte den adelige familien å ta offentlig avstand fra prinsen. Grunnen skal ha vært et møte med en ytterliggående og svært kontroversiell ordfører, som var kjent for å ha tilknytning til Reichsbürger-bevegelsen. Mottakelsen i Bad Lobenstein endte med at ordføreren skal ha gått til angrep på en lokal journalist og skadet både ham og utstyret hans. Reuss-familien hadde da for lengst fått nok.

– Jeg frykter at han er en forvirret gammel mann som nå er fanget i konspirasjonsteoretiske misoppfatninger, sa talsmann for Reuss-huset. Han heter prins Heinrich XIII.

I følge talsmannen brøt den arresterte prinsen med familien for 14 år siden.

Fant våpen på slott

Da tysk politi aksjonerte mot prinsens jaktslott i Bad Lobenstein fant de et våpenlager. Prinsen kjøpte slottet i regionen der hans forfedre hadde styrt på 90-tallet, og ble etter hvert svært aktiv i regionen. Blant annet skal han ha ledet restaureringen av slektningenes sarkofager.

Han kjempet også for å få tilbakeført et gammelt teater til slekten. Ordføreren Ralf Rauch i byen Gera omtalte i den anledning prinsens intensitet:

-Prinsen ødela klimaet for diskusjon. Jeg så selv under en galla hvordan han satt og tviholdt rundt delstatspresidenten vår i to timer til han sa: «Prins, hvis du ikke stopper umiddelbart, forlater jeg salen.» Prins Reuss har ingen stil. Jeg beklager at moren hans, prinsesse Woizlawa, sannsynligvis ikke lenger har noen innflytelse på ham, sa Rauch.

Ordføreren beholdt teateret.

Alle heter Heinrich

I likhet med alle andre mannlige familiemedlemmer i Reuss-slekten, heter han Heinrich. Dette ble en regel i 1668, men tradisjonen hadde allerede eksistert siden 1200-tallet. Inntil tyskerne tapte første verdenskrig, hadde de i likhet med andre fyrstehus i Weimar-republikken (forløperen til dagens Tyskland), herredømme over områder i østlige deler av Tyskland.

– I europeisk målestokk var de et ganske perifert fyrstedømme. De har ikke giftet seg inn i engelske eller russiske kongehus, slik mange andre tyske fyrster gjorde. De har hatt sitt område, der de har operert som en slags fylkesmann eller statsforvalter, sier Schulsrud-Hansen.

Han er langt fra den første av fyrster, hertuger og andre kongelige som har knyttet seg til nazismen.

– Alle søstrene til prins Phillip av Edinburgh var gift med nazister. Bestefaren til kong Carl Gustav var ihuga nazist. Under første verdenskrig var det mange adelige som hadde uniformer og titler tildelt av nazistene. Likevel er det ganske spesielt å tilhøre en liten, høyreekstrem bevegelse i dagens Tyskland, sier Schulsrud-Hansen.

Radikalisert aristokrat

Prinsens privatliv har vært omtalt i tyske ukeblader: I 1989 giftet han seg med en iransk kvinne. Sammen fikk de nok en Heinrich, som fikk tittelen Heinrich 26. Prinz Reuss zu Köstritz. I følge avisen Frankfurter Rundschau har han nå en russisk partner.

Selv om de adelige har mistet mye av sin formelle innflytelse, har ikke familiene forsvunnet fra samfunnets elite.

– De ses gjerne på som litt eksotiske, og lokalt har de en viss rolle. Mange har fått fremskutte posisjoner også i dagens samfunn, sier han.

Men for «vår» prins, Heinrich 13. virker det som veien inn i politikken, sakte men sikkert har radikalisert aristokraten.

Familiær, historisk rett

I 2019 holdt han et kvarters foredrag under World Web Forum i Zürich som inneholdt konspirasjoner og antisemittiske påstander. Dette kan ha vært inngangen til den høyreekstreme bevegelsen. I løpet av pandemien har bevegelsen trukket til seg flere, og nå har den rundt 20.000 tilhengere,

I 2021 hadde han fått laget plakater som annonserte at han hadde en familiær, historisk rett til å bestemme hvordan delstatsadministrasjonen skulle struktureres.

-Tydeligvis er det noe av dette som har appellert til høyreekstremistene. De vil gjerne samle seg rundt noe nasjonalt, og han legemliggjør og symboliserer en lang og stolt historie, sier Schulsrud-Hansen, og legger til:

– Men det vi har sett nå, er bare en absurd opptreden av en prins som har blitt nynazist. Jeg tror fyrstefamiliene aller mest ler av ham i dag.