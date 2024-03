Prins Williams påståtte elskerinne bryter tausheten

PIKANTE RYKTER: Det går utroskapsrykter om adelskvinnen Sarah Rose Hanbury (til høyre for Kate) og prins William. Foto: Stephen Pond / NTB

Ingen har sett Catherine, fyrstinnen av Wales, på flere måneder.

På sosiale medier, blant annet Tiktok og Instagram, finnes det et realt vepsebol av konspirasjonsteorier rundt Kate Middleton, som har familie i Norge.



Hun har ikke figurert i offentligheten, og da hun først postet et bilde av henne og familien på sosiale medier, viste det seg å være manipulert.



I forrige uke måtte prinsesse Kate beklage at det retusjerte bildet av henne ble publisert på kronprinsparets Instagram-konto.



Mandag kveld publiserte The Sun og TMZ imidlertid bilder av det som skal være prinsesse Kate på butikken denne helgen.



En av teoriene som angivelig skal forklare hvorfor hun ikke har vært i offentligheten, er at ektemannen prins William har et forhold på si.

Disse ryktene fikk ny næring da den amerikanske talkshowverten Stephen Colbert omtalte dem i tirsdagens sending av «The Late Show».

– Falske rykter

Det skal dreie seg om adelskvinnen Sarah Rose Hanbury (40), som er Kates tidligere venninne. 40-åringen er gift med den over 20 år eldre adelsmannen David Cholmondeley.

Rose Hanbury under en bankett på Buckingham Palace da Donald Trump var på besøk i Storbritannia. Foto: Victoria Jones / NTB

Ifølge The Sun har vennskapet mellom Kate og Sarah kjølnet, uten at det er oppgitt noen årsak.

– Ryktene er fullstendig falske, sier Hanbury i en kort uttalelse via sine advokater til Business Insider.

– Tar aldri slutt

TV 2s kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen sier dette om ryktene som spres:

– Det er noen ting som aldri tar slutt, og det er rykter rundt kongeliges utroskap, sier Schulsrud-Hansen.

Han viser til at sønnen til Sarah Rose Hanbury under kroningen til kong Charles i mai 2023 hadde en viktig rolle med å bære kongens kappe sammen med kompisen prins George.



Sarah Roses sønn Oliver avbildet mellom William og George under kroningen. Foto: Leon Neal / AP / NTB

– Dette la, for noen, lokk på ryktene, mens andre anså det som en cover-up. At dette sammenfaller med Catherine, fyrstinnen av Wales, sin sykemelding, er kanskje ikke så rart, sier kongehuseksperten.

Schulsrud-Hansen sier at det er en rekke overdrivelser og spekulasjoner i sakskomplekset han ikke ønsker å begi seg inn i.

– Generelt sett unngår jeg konspirasjonsteorier, spesielt når en av dem omhandler at Catherine har klippet pannelugg, ble misfornøyd, og nå holder seg inne til luggen har vokst ut, sier Ole Jørgen Schulsrud-Hansen.

Han er helt klar på at forsvinningen skyldes mageoperasjonen hun hadde i januar. Kensington Palace har ikke opplyst hva hun ble operert for, bortsett fra å uttale at det ikke dreide seg om kreft.