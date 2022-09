Prins Joachim i sjokk over behandling av barna: – Jeg fikk fem dagers varsel

– Vi er alle veldig triste. Det er aldri gøy å se barna dine bli behandlet slik. Selv befinner de seg i en situasjon de ikke forstår, sier en tydelig berørt prins Joachim til Ekstra Bladet, som møtte ham utenfor den danske ambassaden i Paris torsdag morgen.

Fikk noen dagers varsel

En avgjørelse som prins Joachim ifølge kongehuset burde vært klar over siden mai, men ifølge prins Joachim selv stemmer det ikke helt sånn.

– Jeg fikk fem dagers varsel, sier prinsen til Ekstra Bladet.

– Jeg hørte at du fikk vite om dette i mai. Stemmer ikke det?

– I mai fikk jeg presentert en plan, som i utgangspunktet gikk ut på at når barna hver fylte 25 år, så skulle det skje. Athena fyller 11 år i januar, sier en tydelig preget prins Joachim.

Vil ikke utdype forholdet til hans mor

Han ble også spurt om hvordan avgjørelsen har påvirket forholdet til hans mor, dronning Margrethe.

– Jeg tror ikke jeg trenger å utdype det her, sier prins Joachim.

Onsdag kveld møtte Ekstra Bladet Dronning Margrethe utenfor Nasjonalmuseet i København. Også hun syntes det var vanskelig å sette ord på stemningen i familien.

Her spurte Ekstra Bladet om hvordan det påvirker henne at avgjørelsen hennes har fått de fire barnebarna til å føle seg utstøtt.

– Jeg har ikke sett det selv, sa hun, etter å ha sagt «uhhhh» og «hmmm» flere ganger.

DRONNING: Hun har fratatt prins Joachims fire barn titlene i kongehuset. Foto: Javad Parsa/NTB

Etter dette hastet hun videre mot museet.

Fra 1. januar 2023 får prins Joachims fire barn titlene greve og grevinne i stedet for prins og prinsesse.

Kongehusekspert overrasket over reaksjonen

TV 2s kongehusekspert, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, er også overrasket over dronningens valg.

– Jeg har ikke klart å bite meg merke i at dette skulle komme, sier han til TV 2.

KONGEHUSEKSPERT: Ole-Jørgen Schulzrud-Hansen . Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Det er ikke ofte noen blir fratatt titlene sin ei et kongehus.

– Det kan hende at dette er i tråd med den generelle tankegangen om at monarkiet bør slankes, sier han.

Han er overrasket over prins Joachims reaksjon.

– Samtidig kan det hende at prinsen er mer i tråd med sin far, prins Henrik, som gikk ut i tusenårsskifte og sa at det var urettferdig at han som mann fikk lønn av sin kone, og at han gjerne skulle ha vært konge, sier Schulsrud-Hansen.

Ifølge eksperten er Danmark det store monarkiet i Skandinavia.