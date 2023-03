Prins Harry med nye anklager mot kongefamilien

LONDON (TV 2): Prins Harry hevder kongefamilien tilbakeholdt informasjon om telefonhacking mot ham, for å forhindre at han skulle gå til søksmål.

Når det gjelder pressen, hadde prins Harry lært seg å akseptere kongefamiliens regel om å «aldri klage, aldri forklare».

Det skriver han selv i sin skriftlige vitneforklaring, som ble sendt inn før hans sivile søksmål mot medieselskapet Associated Newspapers.

Stillheten ble derimot uutholdelig, mener prinsen selv.

Nå går Prins Harry til frontalangrep mot britisk presse, og retter også grove anklager mot sin egen familie.

I RETTEN: Prins Harry på vei ut fra rettssalen i London 28. mars. Foto: Daniel Leal / AFP

Flere går til søksmål

Denne uken er prins Harry selv til stede i retten i London, under høringen mot utgiveren av Daily Mail og Mail on Sunday.

Hertugen av Sussex vil sammen med seks andre høyprofilerte personer, blant andre artisten Elton John og skuespilleren Liz Hurley, saksøke medieselskapet for grove brudd på privatlivets fred og kriminell aktivitet.

Medieselskapet møter nå anklager om telefonavlytting og utplassering av avlyttingsutstyr i private hjem og biler.

I sin vitneforklaring hevder prins Harry at publiserte artikler om ham var basert på privat informasjon som hadde blitt innhentet på ulovlig vis.

Blant annet vises det til historier om forholdet til to av hans tidligere kjærester og en privat samtale med hans bror, prins William.

ANSTRENGT: Forholdet mellom de to børdrene, prins William og prins Harry, meldes fra nære kilder å være svært anstrengt etter prins Harrys gjentatte offentlige anklager mot sin familie. Foto: Alberto Pezzali / AP

Mener forholdene er foreldet

Associated Newspapers benekter alle anklager, og hevder videre at anklagene mot selskapet er foreldet.

Dette begrunner selskapet med at forholdet i hovedsak dreier seg om artikler publisert fra 1993 til 2011, med noen få unntak for saker publisert i 2018.

PRIVATLIV: Prins Harry mener pressen har begått gjentatte overgrep mot hans rett til privatliv. Her er eksempler på britiske mediers forsider i 2012. Foto: Daniel Sorabji / AFP

Prins Harry tilbakeviser dette med at han først ble klar over at han kunne ta rettslige skritt mot telefonhacking i 2018, da han fikk juridisk bistand. Det skriver BBC, som viser til prinsens vitneforklaring.

Videre i sin vitneforklaring argumenterer prinsen med at han med avstand ble mer klar over overgrepet han mener å ha blitt utsatt for av britisk presse:

«Det ikke er en overdrivelse å si at boblen sprakk i 2020 da jeg flyttet ut av Storbritannia».

BRYLLUP: 19. mai 2018 giftet prins Harry seg med amerikanske Meghan Markle, i et storslått bryllup betalt av britiske skattepenger. At de to år senere bestemte seg for å forlate britisk offentlighet, sjokkerte. Foto: Jonathan Brady / PA

Vil holde pressen ansvarlig

Prins Harry, som er den femte i arverekken til den britiske tronen, har nå flere pågående saker i det britiske rettssystemet. Dette er saker han selv har fremmet.

I et nylig intervju med ITV, uttalte tronarvingen at han har gjort det til sitt livs oppdrag å reformere britisk presse.

Ett oppdrag som kong Charles, ifølge prinsen selv, skal ha stemplet som dødfødt.

BEGRAVELSE: Prins Harry klandrer britisk presse for morens, prinsesse Diana, død. Her under begravelsen i 1997. Prins Harry er nummer to fra høyre. Foto: Tony Harris

Prins Harry har lenge hatt et anstrengt forhold til pressen, hvilket også var ett sentralt tema i hans biografi «Spare», samt i dokumentarserien med Netflix og i hans omdiskuterte intervju med Oprah Winfrey.

ANKLAGER: I sin biografi, utgiftt i januar 2023, kommer prins Harry med en rekke grove anklager mot sin egen familie og mot britsk presse. Foto: Justin Tallis / AFP

Prins Harry og hans kone, amerikanske Meghan Markle, oppga britiske tabloiders dekning av paret som en av hovedårsakene til at de flyttet til USA, og følgelig frasa seg sine kongelige oppgaver i 2020.

I vitneforklaringen anklager prins Harry kongefamilien som institusjon for å ha tilbakeholdt informasjon om muligheten til å ta rettslige skritt mot media.

Prinsen legger til at institusjonen gjorde det klart at «vi ikke trengte å vite noe om telefonhacking, og at kongefamilien ikke sitter i vitneboksen i retten fordi det ville ha vært som å stikke hånden inn i et vepsebol».

Prins Harry klandrer det han kaller familiens strenge regler for at han ikke ble gjort oppmerksom på de verste artiklene.

KONGEFAMILIEN: Prins Harry mener kongefamilien er en institusjon som følger absurde og strenge regler, hvilket han mener har skadet ham. Foto: Matt Dunham / AP

Prins Harry: – Jeg elsker landet mitt

Ifølge Sky News avslutter Prins Harry sin skriftlige uttalelse med en påstand om eget motiv, samt en grov anklage mot britiske medier:

«Jeg går til sak mot utgiveren av Daily Mail fordi jeg elsker landet mitt og er dypt bekymret over den ukontrollerte makten, innflytelsen og kriminaliteten til Associated Newspapers».

BRITISK PRESSE: Britisk presse har rettet krass kritikk mot prins Harry som tilsvar på hans biografi. Foto: DANIEL LEAL

Prins Harry fremstiller søksmålet han nå retter som noe han føler seg forpliktet til å gjøre:

«Den britiske offentligheten fortjener å vite hele omfanget og jeg føler at det er min plikt å avsløre det».

Den britiske offentligheten har så langt respondert negativt på prinsens selvpålagte oppdrag, hvilket har blitt tydelig med stadig dårligere meningsmålinger for både prins Harry og Meghan Markle.

Det er ventet at høringen vil vare i totalt fire dager.