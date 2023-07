Prins Harry får gjennomslag for søksmål

Harry hevder i søksmålet at The Sun, og nedlagte News of the World hacket telefonen hans og tok i bruk agenter for å samle informasjon om ham gjennom flere tiår.

Mens påstandene hans om noen ulovlige metoder vil gå til rettssak, avviste en dommer påstandene hans om telefonhacking.



Dommeren sa at Harry ikke kan fremme et krav på bakgrunn av telefonhacking mot News Group Newspapers.

RETTSSAKEN: Hertugen av Sussex med sin advokat David Sherborne og Justice Fancourt (i midten), under rettssaken tidligere i vår. Foto: Elizabeth Cook

– Steingrunn



TV 2s kongehusekspert, Ole-Jørgen Schulslrud-Hansen, mener at det viktigste med at saken går gjennom er at dommeren har avvist påstanden om at det skal ha vært en avtale mellom kongehuset og tabloidene.

– Da faller det meste av det prins Harry har sagt på steingrunn, sier han.

EKSPERT: Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, historiker og TV 2s kongehusekspert. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Prins Harrys rettssak vil finne sted til neste år.



– Så får vi se hva resultatet av rettssaken i januar blir; en nødvendig seier eller bare enda et tap for hertugen, avslutter han.



Kjente til hacking

News Group Newspapers mente imidlertid at søksmålet måtte avvises fordi foreldelsesfristen på seks år var utløpt.

Dommer Timothy Fancourt mener at Harry kjente til hackingen av telefonen, og burde ha reagert før.

Harrys advokat hevdet at han ikke kunne fremme saken tidligere på grunn av en hemmelig avtale mellom hoffet og avisene.

Tabloidavisene avviser at det fins en slik avtale.

SØKSMÅL: Harry hevder at tabloidavisene brukte ulovlige metoder for å få informasjon om han. Foto: HENRY NICHOLLS/Reuters

Betydelig seier

NGN har hyllet dommerens kjennelse fra Høyesterett som en «betydelig seier» for dem.



Harry har hevdet at han ble et mål for journalister og private etterforskere som jobbet for NGN-titlene og lanserte et erstatningskrav.



Harry har vært involvert i seks rettskamper ved Høyesterett de siste månedene.

Hans rettssaker har ført til at han har fremsatt krav mot tre store avisutgivere på grunn av påstander om ulovlig informasjonsinnhenting, samt juridiske utfordringer mot innenriksdepartementet.