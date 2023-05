Sjefen for leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, sparer ikke på kruttet når han refser Russlands krigføring i Ukraina.

På Telegram publiserer han med jevne mellomrom uttalelser og videoer med krass kritikk av det russiske lederskapet.



Denne uken har Prigozjin blant annet kommet med en kryptisk uttalelse om en «lykkelig bestefar» som har det godt med seg selv.

– Hvordan kan vi vinne denne krigen hvis det tilfeldigvis, og her bare spekulerer jeg, viser seg at denne bestefaren er en komplett drittsekk, spurte Prigozjin.



Det er uklart hvem Wagner-sjefen sikter til, men det spekuleres i om uttalelsen var direkte rettet mot Putin, ifølge ISW og CNN.

Forbløffende oppførsel

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen undres over oppførselen til Wagner-sjefen.

– Det er jo nesten surrealistisk å se hvordan en nærmest privat krigsherre kan herse med den russiske politiske og militære ledelsen, sier han til TV 2.

Han peker på at Prigozjin nærmest fører sin egen krig, bestemmer hvor Wagner-gruppen skal trekke seg tilbake og hvor den skal bli stående.

– Dette er egentlig ganske forbløffende.

VANSKELIG Å TOLKE: Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier det er vanskelig å tolke hvorfor Russlands president Vladimir Putin ikke har reagert offentlig på kritikken fra Wagner-sjefen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Diesen peker på Afghanistan som et lignende eksempel, hvor det også var «krigsherrer» med private hærer og politiske ambisjoner.

Det er ikke noe man venter i Russland, fastslår Diesen.

Han sier man forstår at Wagner-gruppen er en mulighet til å unngå å sende vernepliktige og reservister til en upopulær krig.

– Derfra til å se det som foregår nå er ganske overraskende.

– Det forteller antagelig en del om hvor skjørt det russiske regimet er, og hvor farlig det er for dem at denne krigen fortsetter uten at de klarer å skape noen avgjørelse.

Her raser Wagner-sjefen:

«Splitt og hersk»

Forsker og direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, Iver B. Neumann, tror Putin på et eller annet tidspunkt må ta et valg.

Han sier til NTB at at den russiske presidenten enten selv må legge seg på en hardere retorikk, eller så må han stanse kritikerne.

Diesen sier det er vanskelig å tolke hvorfor Putin ikke har reagert offentlig på kritikken fra Prigozjin.

Han peker imidlertid på at det kan være fordi forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov skal vite at det finnes en slags motkraft og at de ikke skal bli for enerådige.

– Det kan altså dreie seg om en form for splitt og hersk fra Putins side når han lar disse aktørene spille seg ut mot hverandre.