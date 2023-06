Prigozjin: Vi snudde for å unngå et blodbad

Rundt klokken 16.45 ble det publisert et lydklipp på meldingstjenesten Telegram, på kontoen «Concord-group», fra Wagner-leder Jevgenij Prigozjin.



Dette er første livstegn siden Prigozjins og Wagner-gruppen plutselig snudde og trakk seg tilbake fra den dramatiske marsjen mot Moskva lørdag.

– Alvorlige sikkerhetsproblemer

I lydklippet sier at Wagner-lederen at målet ikke var å styrte landets regjering, men å holde «dem som har gjort feil», ansvarlige. Ifølge leiesoldatlederen var det et mål å avsette forsvarsminister Sergej Sjojgu og andre militære ledere.

– Jeg vil gjøre oppmerksom på at marsjen vår beviste mye av det vil har snakket om tidligere. Det er alvorlige sikkerhetsproblemer over hele landet, sier Prigozjin.



SNUDDE: Wagner-lederen sier målet med marsjen ikke var å styrte regjeringen. Foto: AP / NTB

Han beskriver hvordan de blokkerte alle militære enheter, og flyplasser, slik at de uhindret beveget seg 750 kilometer mot Moskva på én dag.

Flere av uttalelser fra Prigozjin er gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Mener Wagner vil opphøre

Bakgrunnen for uttalelsen er at landets forsvarsminister Sergej Sjojgu nylig skal ha lagt fram krav om at alle frivillige i den russiske føderasjonen er pålagt å signere kontrakter med det russiske forsvaret innen 1. juli.

Kravet skal også gjelde for private militære grupper (PMC), som Wagner går under. Noe Prigozjin nekter å gjøre.

– Målet med marsjen var å forhindre ødeleggelsen av Wagner-gruppen, sier Priogozjin.



VAR PROVOSERT: Tom Røseth, Hovedlærer ved forsvarets høgskole, sier at Wagner-lederen var frustrert over å ikke bli hørt. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, Tom Rødseth, mener dette er en plausibel forklaring.



– Jeg noterer meg at han står fast på forklaringen om at kontraktinngåelse med det russiske forsvaret var motivasjonen for opprøret. Han ble så provosert over å ikke bli hørt, at han gikk til det skritt og startet denne marsjen mot Moskva, sier han.

– Snudde for å unngå blodbad

Wagner-lederen er tydelig på at han ønsket å holde alle de som gjorde feil i den «spesielle militæroperasjonen» ansvarlige, mest sannsynlig med henvisning til forsvarsminister Sjojgu, som han gjentatte ganger har rettet kritikk mot den siste tiden.

– Vi ga en oppvisning av hvordan 24. februar 2022 skulle sett ut, sier Prigozjin. Datoen han viser til, er dagen for Russlands invasjon og krigsutbruddet i Ukraina for nesten halvannet år siden.



– Da hadde kanskje «spesialoperasjonen» vart i en dag, sier han.

Lederen beklager at marsjen rammet russisk luftfart, men sier samtidig at opprøret avdekket flere alvorlige problemer innad i Russland.

– Vi snudde for å unngå et blodbad, sier Prigozjin.

Han legger til at gruppen ikke ønsket å styrte landets ledelse – med president Vladimir Putin i tet.

– Misnøye blant Wagner-soldatene

Wagner-gruppen er nå delt i to, mener Rødseth og forklarer:

– De som fulgte Prigozjin mot Moskva, og de som ikke gjorde det. De som ikke gjorde det tilbys nå kontrakter med de russiske styrkene, men det er tvilsomt hvor attraktivt dette er for dem.

Å være soldat i de russiske styrkene er mye dårligere betalt enn å være leiesoldat. Allikevel vil det kunne være en del yrkesmilitære i Wagner-gruppen, som tar imot tilbudet. Prigozjin sier i lydopptaket at ingen Wagner-soldater har takket ja til ny kontrakt med det russiske forsvaret.

– Det er usikkert i hvor stor grad Prigozjin har kontroll på leiesoldatene som fulgte ham mot Moskva, sier Røseth.

Han har ikke tro på at Wagner-gruppen vil bygges opp til en ny sterk militærgruppe i Belarus, for eventuell nytt angrep på Ukraina fra vest.

Ser endring: – Viser sprekker

Dagen før opprørsmarsjen kritiserte ikke bare Prigozsjin den russiske militærledelsen for udugelighet, men avslørte de reelle motivene for Putins krig da han sa at Russland aldri var truet av Nato eller nazister i Ukraina.

Prigozjin pekte også på at den omfattende korrupsjonen i Russland er en medvirkende årsak til at krigen går dårlig.

Mange eksperter lot seg overraske over at Wagner-soldatene kom seg så langt inn mot Moskva uten å møte særlig motstand, og de fleste mener dette tyder på en svekket russisk forsvarsevne og en svekket president.

Rødseth har ikke tro på at Wagner-gruppen vil bygges opp til en ny sterk militærgruppe i Belarus, for eventuelt nytt angrep på Ukraina fra vest. Eksperten ser også en endring i Moskva.



– Det forutsetter at det var en plan bak hele opprøret, og det er lite sannsynlig. Putin har tapt, Prigozjin har tapt, og Moskva har vist sprekker i fundamentet som vi ikke har sett før, sier Rødseth.

Fredag inntok Wagner-soldatene byen Rostov-na-Donu, og gjennom lørdagen marsjerte de stadig nærmere Moskva. Lørdag kveld ble man imidlertid enige om at Wagner-soldatene skulle stanse framrykningen.

Flere forventer at Prigozjin er i livsfare etter å ha yppet seg mot det russiske regimet. Mandag meldte også russiske statskontrollerte medier at straffesaken mot Prigozjin ikke er lukket.