Prigozjin: Vender tilbake til basene for å unngå blodbad

SNUOPERASJON: Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin sier i en uttalelse lørdag kveld at han har gitt Wagner-soldatene ordre om å snu på grunn av risikoen for blodbad. Foto: Concord / Reuters

En talsperson for presidentkontoret i Belarus sa lørdag kveld at Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin har gått med på å stanse aktiviteten i Russland og nedskalere situasjonen.

Like etter bekrefter Wagner-gruppen informasjonen på Telegram.

– Jevgenij Prigozjin godtok forslaget om å stoppe bevegelsen til Wagner PMC-er i Russland og ta ytterligere skritt for å deeskalere spenningene, står det i meldingen.

Flere eksperter TV 2 har snakket med forteller at helomvendingen kommer svært overraskende på dem.



– Hele greien er underlig og overraskende. Dette er et absurd teater, og i et absurd teater vet man ikke hva som skjer i neste scene, sier Sven G. Holtsmark, professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

– Ikke en dråpe blod

I en uttalelse publisert på Telegram sier Wagner-sjefen at de fredag dro på «en rettferdighetsmarsj».

EROBRET: En Wagner-soldat står på et pansret kjøretøy i Rostov-na-Donu, millionbyen sør i Russland som leiesoldatene skal ha erobret tidlig lørdag. Foto: AP / NTB

– På én dag gikk vi i underkant av 200 kilometer mot Moskva. I løpet av denne tiden har vi ikke utøst en eneste dråpe av blodet til våre krigere, sier Prigozjin.

Nå ser situasjonen annerledes ut, ifølge Wagner-lederen.

– Nå har øyeblikket kommet da det kunne blitt blod. Ansvaret for at russisk blod vil bli spilt på en av sidene, gjør at vi snur kolonnene våre og drar i motsatt retning til feltleirene i henhold til planen.

– Har overspilt hånden sin

– Det er åpenbart at Prigozjin har innsett at han har overspilt hånden sin og at han ikke kunne lykkes med dette. Nå måtte han komme seg ut av dette ved hjelp av Lukasjenko, sier Diesen.

Den tidligere forsvarssjefen mener det blir spennende å se hvilke konsekvenser opprøret får.

STRAFF: Tidligere general og forsvarssjef Sverre Diesen mener Wagner-sjefens opprør ikke kan gå ustraffet hen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– En løsning er at Putin gir en form for generelt amnesti til soldatene som deltok, men at han velger å straffe de som han ser på som nøkkelpersoner. Det vil da inkludere Prigozjin selv. Han kalte han for en forræder, så da må han nesten gjøre noe med ham.



Militærrådgiver Per Erik Solli i NUPI kaller hele opprøret for en «maktdemonstrasjon».



– Hvis det stemmer at de trekker seg tilbake har dette vært en maktdemonstrasjon for å få ledelsen i Moskva til å imøtekomme kravene til Wagner gruppen.



Vil ikke bli straffeforfulgt

Lørdag kveld bekrefter Kreml at de har inngått en avtale med Wagner-gruppen. Avtalen innebærer blant annet at Prigozjin skal flytte til Belarus, og at han ikke vil bli straffeforfulgt.

Kreml bekrefter og at det var den belarusiske presidenten Aleksandr Lukasjenko som tilbød seg å mekle mellom de Prigozjin og Putin. Ifølge Reuters skal han har gjort dette fordi han selv har kjent Prigozjin i rundt 20 år.

I en uttalelse har Kreml takket Lukasjenko for å mekle.

Kreml omtaler lørdagens opprør som «tragisk», og lover at ingen av Wagner-soldatene som deltok vil bli straffeforfulgt.

«Å unngå et blodbad var mer viktig enn å straffe mennesker», ifølge Kreml.

– Et absurd teater

Det sier Sven G. Holtsmark, professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole, etter at Wagner-gruppen bekreftet at de stanser marsjen mot Moskva.

SPENT: Ukraina-ekspert Sven G. Holtsmark er spesielt spent på hva som vil skje med Wagner-sjefen etter opprøret. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Alle alternativer ville blitt like uventet. Men det at Prigozjin hevder at han nå er fornøyd, er fordi han prøver å slippe unna. Spørsmålet er om han vil det. Om Prigozjin kan dra tilbake til Ukraina og bare fortsette som før, vil det være rart, sier Holtsmark.

Han ønsker å være forsiktig med å spekulere i hvordan ting vil utvikle seg, ettersom han mener at «de underligste ting kan skje».

– Prigozjin har mange menn bak seg, så man kan tenke seg at så lenge han trekker seg ut av Russland og inn på invadert område i Ukraina, så vil regimet se seg mest tjent med at de ikke provoserer han. Men det kan også være at de ser seg mest tjent med å stoppe fyren en gang for alle.

Wagner-sjefen har gitt ordre om å stoppe marsjen mot Moskva. Holtsmark venter at soldatene vil adlyde ordren.

Lange forhandlinger



Den belarussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko holdt samtaler med Prigozjin lørdag.

Pressetjenesten til Lukasjenko uttalte at det for øyeblikket er et utkast til et akseptabelt alternativ for å løse situasjonen med Wagner PMC, med sikkerhetsgarantier for jagerflyene.

Forhandlingene mellom Lukasjenko og Prigozjin varte hele dagen, rapporterte pressetjenesten til presidenten i Hviterussland, skriver Ria Novosti.

En kolonne med soldater fra Wagner-gruppen har i løpet av lørdag rykket raskt nærmere Russlands hovedstad Moskva, og lørdag ettermiddag sto kolonnen rundt 40 mil sør for byen.