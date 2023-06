Prigozjin: Hevder Wagner-gruppen kontrollerer russiske militæranlegg

SKAL VÆRE I RUSSISK BY: En skjermdump av Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin som angivelig skal være filmet inne i det militære hovedkvarteret i den russiske byen Rostov-na-Donu lørdag. Foto: AFP PHOTO / Telegram channel of Concord group

Sikkerheten i Moskva er skjerpet etter at Wagner-sjef, Jevgenij Prigozjin, sier at hans styrker er på vei for å velte den russiske militærledelsen.

I en videomelding på Telegram hevder Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin at hans styrker nå kontrollerer alle militæranlegg i den russiske millionbyen Rostov-na-Donu og at han er på innsiden av hovedkvarteret til militæret i byen.



Russlands president Vladimir Putin innrømmer at forholdene er vanskelige i byen, sør i landet.

I en TV-sendt tale lørdag morgen langer han hardt ut mot Wagner-sjefen og gruppens leiesoldater som nå er inne i Russland.

– Det er forræderi. Vi blir dolket i ryggen, sier Putin, ifølge Reuters.

PATRULJERER: Styrker fra leiesoldatgruppen Wagner ute i gatene i Rosotv-na-Donu, sør i Russland. Foto: STRINGER / AFP

Kort tid etter melder nyhetsbyrået Reuters at en russisk sikkerhetskilde sier til dem at Wagner-gruppen også kontrollerer alle militæranlegg i byen Voronezj, rundt 500 kilometer unna Moskva.

Det skjer morgenen etter at Prigozjin sa at han har trukket sine styrker ut av Ukraina og hadde krysset grensen til Russland og var inne i fylket Rostov.

Samtidig som Wagner-opprøret har startet i Russland, er den mye omtalte ukrainske motoffensiven i gang i østlige og sørlige deler av Ukraina, der Wagner-gruppen har vært del av de blodige kampene.

Rostov fylke ligger like over den østlige grensen i Ukraina, og grenser mot de to ukrainske fylkene Luhansk og Donetsk, hvor krigen mellom Russland og Ukraina fortsetter å rase.

Ordkrig med forsvarsledelsen

Fredag hevdet Prigozjin også, i en lydmelding på Telegram, at et russisk angrep hadde drept et stort antall Wagner-soldater i Ukraina.

Både AFP og Reuters har tidligere gjengitt uttalelsen hvor han lovet hevn og å gjenopprette «rettferdighet i Russland».



Han anklaget samtidig forsvarsminister Sergej Sjojgu, som var raskt ute og slo tilbake påstanden, for å ha gitt ordren om angrepet.

Sjojgu sa at uttalelsen ikke samsvarer med virkeligheten og at den er en provokasjon. Detaljer om det angivelige angrepet er ikke kjent.

I GATENE: Wagner-soldater er tydelig synlige i den russiske millionbyen Rostov-na-Donu. Foto: REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

I lydopptaket sa Wagner-sjefen at ondskapen til den russiske militærledelsen må stoppes. Han ba russere om ikke å yte motstand mot styrkene hans, som nå altså skal være på vei mot Moskva.



Prigozjin hevder at det ikke pågår et militærkupp, men at styrkene gjennomfører det han kaller en «rettferdighetsmarsj».

– De som ødela guttene våre, som ødela livet til mange titusenvis av russiske soldater, vil bli straffet. Jeg ber om at ingen yter motstand.

I en annen melding, fra natt til lørdag, hevdet Wagner-sjefen også at gruppen har skutt ned et russisk militært helikopter skjøt mot konvoiene deres – påstanden er ikke bekreftet fra andre hold.



Anklages for mytteri

President Vladimir Putin er løpende orientert om situasjonen, ifølge Kreml-talsperson Dmitrij Peskov. Han sier alle nødvendige tiltak er iverksatt, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass på Telegram.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB har åpnet sak mot Prigozjin etter oppfordringer om å iscenesette «et væpnet mytteri», skriver AFP.



– I forbindelse med disse uttalelsene innledet FSB i Russland en straffesak om det faktum at de oppfordret til et væpnet opprør. Vi krever at ulovlige handlinger stanses umiddelbart, opplyser Den nasjonale antiterrorkomiteen, ifølge flere russiske medier.

I en uttalelse ber FSB Wagner-soldater om ikke å utføre «kriminelle og forræderske ordre fra Prigozjin, men å ta grep for å anholde ham», melder Interfax ifølge Reuters.

ORIENTERT: Russlands president, Vladimir Putin, er orientert om uttalelsene til Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin. Foto: Gavrill Grigorov / AFP / NTB

Flere medier melder at det er iverksatt økt beredskap i Rostov-regionen og i Moskva, og at vernepliktige blir bevæpnet. I meldingene omtaler Prigozjin byen Rostov flere ganger. Natt til lørdag hevder han i en ny melding at Wagner-soldater har krysset grensen til Russland, og at grensevaktene tok imot dem med åpne armer.

Bilder skal også vise pansrede kjøretøy i byen Rostov-na-Donu. Disse opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Turbulent relasjon

Wagner-gruppen har kjempet på russisk side i Ukraina siden invasjonen i februar i fjor.



Prigozjin har gjentatte ganger rettet hard kritikk mot den russiske militærledelsen, og anklaget forsvarsminister Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov for å være inkompetente.

Tidligere fredag kalte han krigen «en utilstrekkelig planlagt operasjon», og hevdet russiske soldatene vasker seg i blod.

De første meldingene fra Wagner-sjefen DettPrigozjin har flere ganger kommet med sterkt kritiske uttalelser rettet mot Kreml, og spesielt mot Russlands nestkommanderende for Russlands styrker i Ukraina, Sergej Surovikin og mot forsvarsministeren. Videoer der han står foran døde soldater ved Bakhmut og raser har gått viralt, men likevel har han ikke blitt stanset av den russiske forsvarsledelsen eller president Vladimir Putin. Men en serie meldinger publisert om kvelden den 23. juni ser ut til å ha fått begeret til å renne over. Her er en gjengivelse av uttalelsene: Melding 1 (forkortet): «De lurte oss og prøvde å ta fra oss muligheten til å forsvare våre hjem. Vi er klare til å komme forsvarsdepartementet i møte for å finne en løsning så vi kan fortsette å forsvare landet. Men avskummet gir seg ikke. I dag begynte de å angripe oss med jagerfly og raketter. Våre kamerater døde. Vi skal bestemme hvordan vi svarer på denne grusomheten. Neste steg er vårt. Melding 2 (forkortet): Wagners ledelse har fattet en beslutning. Ondskapen i den militære ledelsen i landet må stoppet. De vil bli straffet for å ha tatt livet av våre soldater. Vi vil møte motstand med ødeleggelse, inkludert veisperringer eller fly som passerer over oss. Jeg ber alle om å bli i sine hjem og ikke gå ut langs ruten vår. Etter at vi har fullført det vi begynte på, vil vi tilbake til fronten for å forsvare hjemlandet vårt. Presidentmakten, regjeringen, innenriksdepartementet, nasjonalgarden og andre strukturer skal fortsette som før. Rettferdigheten i troppene vil bli gjenreist, og etter det rettferdighet for hele Russland. Melding 3 (forkortet): Sjojgu (forsvarsministeren) flyktet feigt fra Rostov. Klokken 21.00 flyktet han, feigt som en kvinne. Han vil bli stoppet. Melding 4 (forkortet): Vi er 25 000, og vi skal finne ut hvorfor det er kaos i landet. Det er flere i den taktiske reserven, og hele hæren er en strategisk reserve. Alle som vil være med: Vi må få slutt på denne skammen. Melding 5 (forkortet): Forsvarsministeren kom til Rostov for å iverksette en operasjon som skulle ødelegge Wagner PMC. Melding 6 (forkortet): Dette er ikke et militærkupp. Dette er en rettferdighetsmarsj. Det vi gjør forstyrrer ikke troppene. Melding 7 (forkortet): Vi har støtte fra de fleste i militæret. Beskjeden vi får er: Takk! Endelig kommer rettferdigheten til hæren. Du kan få dem til å å gi oss ammunisjon. Vi har akkurat fått vite at i likhuset i Rostov beordret forsvarsministeren at de skulle skjule to tusen lik som er lagret for å skjule tapene.

– Forsvarsdepartementet forsøker å føre samfunnet og presidenten bak lyset og fortelle en historie om Ukrainas gale aggresjon og at de planla å angripe oss med hele Nato, sa han.

Wagner-gruppen ledet an i kampene om den ukrainske byen Bakhmut, og Prigozjin fremstiller sin egen private hær som Russlands mest effektive kampstyrke.