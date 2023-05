Prest trosser drapstrusler og åpner kirken for poledance

POLEDANCE-MESTER: Vincent Grobelny har vunnet EM i poledancing. Her tolker kan Kristus under en forestilling i Saint Guillaume kirken i Strasbourg i slutten av mars. Foto: Jean-Francois Badias

Arrangementet i den protestantiske menigheten i Strasbourg i Frankrike blir regelrett for mye for enkelte.

I mars var europamesteren i poledance, Vincent Grobelny, i Saint Guillaume-kirken og fremførte en danseforestilling der han tolket Kristus til sakral kirkemusikk.

I april annonserte menigheten at Grobelny skulle komme tilbake til med en ny forestilling i mai. Da kokte det over, ifølge France 24.

Drapstrusler

– Vi fikk to anonyme brev samme dag. I det ene var det snakk om å kutte hodet av presten. I det andre sto det skrevet om halshogging av sognebarn, sier pastor Daniel Boessenbacker.

ØVELSE: Vincent Grobelny under en øvelse til forestillingen til operaen «La serva Padrona» 28. mai. Foto: Patrick Hertzog/AFP

Han har også blitt kalt «antikrist» og «slange», og i kirken har de funnet brosjyrer om forestillingen tilskriblet med «til døden».

Opptredener i andre kirker har blitt avlyst av samme grunn, men Boessenbacker nekter å la seg skremme.

– Man kan bare ikke gi etter for slike trusler. Jeg forstår at folk er uenige, eller synes det er upassende underholdning i en kirke, men trusler er ikke greit, sier han.

Onsdag, torsdag og fredag denne uken, kan folk komme og se poledancing til en opera av Pergolesi i kirken.

Forrige gang Grobelny danset i Saint Guillaume-kriken var det fulle hus. Foto: Patrick Hertzog/AFP

Rykter og fordommer

– Man vet aldri hva som kan skje, men i utgangspunktet er menigheten åpen for et visst antall konserter. Dette er første gang det er poledance, og jeg ser ikke bort fra at motviljen stammer fra at noen forbinder poledance med stripping.

Presten forteller at det går rykter om at artisten vil være helt naken, noe som ikke stemmer.

PROVOSERER: Vincent Grobelnys kirkedansing provoserer enkelte i meningheten. Pastoren innrømmer at noen har forlatt menigheten på grunn av de liberale holdningene til underholdning. Foto: Patrick Hertzog/AFP

Grobelny selv ser på poledance som både en sport og kunst. Han er også sirkusartist.

– All kunst har plass i en kirke. Vi har malerier, musikk, tekster og dans er en del av dette, sier han.

Boessenbacker og den liberale menigheten har også tidligere skapt kontroverser. I fjor var kirken vertskap for et show med drag queens.