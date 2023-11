Presset aukar mot Netanyahu

Minst 237 sivile og soldatar blir haldne fanga av militante palestinarar på Gazastripa etter at Hamas-soldatar angreip det sørlege Israel 7. oktober. Fem er sett fri. Hamas hevdar at 57 gislar og krigsfangar er drepne israelske luftangrep. Israel har stadfesta at to gislar er drepne.

Kring 50 til 70 gislar skal være omfatta av avtalen som skal være tett på å bli underteikna.