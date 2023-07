Presseforbundet om Twitter-grep: – Kjempeproblem

Med nye regler for Twitter-bruk er ikke informasjon fra offentlige etater like tilgjengelig som før. Presseforbundet roper varsku.

Søndag offentliggjorde Elon Musk nok en gang nye regler for brukere av plattformen Twitter. Vanlige Twitter-brukere kan bare lese 1000 meldinger om dagen, mens betalende brukere kan lese det tidobbelte.

I natt ble det også klart at det kommer enda flere regler, og funksjonen Tweetdeck som har vært viktig for mange som bruker Twitter systematisk, fungerer inntil videre ikke. Årsaken skal være at Musk er bekymret for misbruk og systematisk publisering og innhenting fra Twitter.

Avslørende

Norske medier bruker Twitter aktivt for å få informasjon. De nye reglene hos Twitter avslører sårbarheten i informasjonssystemet.

– Twitter er en sårbar kanal for informasjon, særlig for offentlige etater. De nye restriksjonene skaper et klasseskille mellom betalende og ikkebetalende kunder. Det er et kjempeproblem for offentlige etater som bruker dette som sin hovedkanal for informasjonsdeling, sier rådgiver Kristine Foss i Norsk Presseforbund til NTB.

Foss påpeker at disse endringene bør føre til at etatene raskt setter i gang arbeidet med å finne alternativer. Hun understreker at det er viktig med kanaler som kan få ut informasjon til mediene kjapt.

I dag er det bare Oslopolitiet som bruker en annen informasjonskanal ut til pressen.

Brukt Twitter i 12 år

Med de nye reglene vil ikke offentlige etater som brannvesen, veivesen og politi lenger nå ut til like mange.

Politiet er en av de norske etatene som bruker Twitter mest aktivt. De tok i bruk Twitter allerede i 2011.

Nå vil politiet avvikle Twitter-bruken, og intensiverer arbeidet med å finne alternative kommunikasjonsplattformer.

– I mangel på noe annet ble Twitter valgt. Alle operasjonssentralene i politidistriktene bruker Twitter til å informere om hva som skjer, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet til NTB.

Hun forklarer at Twitter er en kommersiell aktør som politiet ikke har kontroll over, og at de jobber med egne løsninger for å dele informasjon med publikum.

– I en overgangsperiode vil vi publisere både på Twitter og politiet.no. Når vi er trygge på at vi når ut med informasjonen vår, vil vi avvikle operasjonssentralens bruk av Twitter.

Nyttig, men ikke avgjørende

Statens vegvesen ser på Twitter som et nyttig verktøy, men mener selv at de ikke er avhengige av plattformen.

– Våre primærkanaler for å spre vei- og trafikkmeldinger, samt annet forbrukerstoff, ut til våre brukere er nettstedet vegvesen.no og pressen. Sånn vil det også være fremover, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen til NTB.

Vinje forklarer videre at Twitter og andre sosiale medier er nyttige tilleggskanaler, men ikke avgjørende for å nå ut. Han sier Vegvesenet vil følge utviklingen rundt Twitter løpende, og at de er klare til å gjøre justeringer og endringer dersom det blir nødvendig.

– Vi vil selvsagt være der hvor våre brukere og kunder er, avslutter han.