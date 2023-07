Presidentens høye dobbeltspill: – Grensen er snart nådd

Russland reagerer kraftig på Recep Erdogans siste trekk. Eksperter mener den tyrkiske presidenten spiller et dobbeltspill, noe som gjør ham både uforutsigbar og upopulær.

Lørdag markerte Ukraina 500 dager med krig. President Volodymyr Zelenskyj tilbrakte blant annet dagen i Tyrkia, på besøk hos kollega Recep Erdogan. Vel hjemme kunne Zelenskyj stolt posere sammen med fem frigjorte offiserer, som ble tatt til krigsfange av Russland under slaget i Mariupol i fjor.

Offiserene tilhørte den beryktede Azon-bataljonen, og Russland sendte dem til Tyrkia på betingelse om at de skulle forbli i landet frem til krigen var over.

At Recep Erdogan likevel valgte å la dem fly hjem til Ukraina får ekspertene til å stusse.

– Jeg synes det var overraskende. Ikke nødvendigvis at Erdogan frigir ukrainske krigsfanger, men det er akkurat disse fra Azon-bataljonen, som i russernes øyne er det fremste symbolet på ukrainsk nynazisme og nasjonalisme, det er blår i øynene på Vladimir Putin, sier Tormod Heier, som er professor ved Forsvarets høgskole.

Tjener på krigen

Tyrkia og Erdogan har gjennom krigens 500 dager fungert som en viktig tilrettelegger og forhandler mellom de to partene. At Erdogan nå trosser Putin, samtidig som han ønsker Ukraina velkommen inn i Nato, er med på å illustrere den tyrkiske presidentens egne stormaktsambisjoner.

– Det tyder på at Erdogan spiller et veldig høyt spill. Han profitterer veldig mye på denne krigen, fordi han hele tiden prøver å trekke ut det beste av både kontakten med Russland, men også kontaktene i Ukraina, påpeker Heier.

AMBISIØS: – Jeg tror Tyrkia spiller på flere hester for å øke sin egen status, prestisje og makt, sier professor Tormod Heier. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Erdogan høye spill kommer også til uttrykk i Nato, hvor Tyrkia er en viktig, men vanskelig samarbeidspartner.

– Oppfatningen er at Tyrkia bruker Nato til egne formål. Tyrkia blir en annerledes alliansepartner sammenliknet med de mer lydige og lojale vesteuropeiske landene. Tyrkia er en regional stormakt i midt-Østen og de ønsker å øke innflytelsen, så de ser nok mer på Nato som en arena hvor de kan fremme sine egne interesser, mener professoren.

Må gi seg mens leken er god

Dette gjør at Erdogan spiller en hovedrolle under det kommende Nato-toppmøtet i Vilnius. Tyrkia har så langt vært Sveriges fremste hinder fra å bli inkludert i alliansen, og Ulf Kristerssons regjering har gjennomført lovendringer og utlevert PKK-sympatisører for å vinne Erdogans gunst.

Tormod Heier mener Erdogans dobbeltspill vil fortsette i Vilnius.

– Han vil nok bruke møtet til egen vinning. Men jeg tror at begynner å merke at ett sted går grensen, og at den grensen snart er nådd, sier professoren.

TØYER STRIKKEN: Recep Erdogan stiller strenge krav til Svergies Ulf Kristersson. Foto: Burhan Ozbilici/AP Photo

Han påpeker at selv en storspiller som Erdogan må gi seg mens leken er god.

– Erdogan har fått veldig mye ut av å holde igjen det svenske Nato-medlemskapet, men under Nato-toppmøtet er det mulig at han skjønner at det ikke er mer og hente. Da må Sverige rett og slett inn i Nato, sier

Nøye kalkulert

Kort tid etter at fangeutleveringen ble kjent, anklaget det russiske propagandaapparatet Erdogan for avtalebrudd.

– Ingen har informert oss om dette. Ifølge avtalen skal disse ringlederne forbli på tyrkisk territorium frem til konflikten er over, sa talsperson for Kreml, Dmitri Peskov, lørdag kveld.

Heier påpeker at russernes kraftige reaksjon neppe kommer som noen overraskelse på Erdogan.



TATT PÅ SENGA: Dmitri Peskov (vesntre) og Vladimir Putin var lite begeistret over Erdogans avgjørelse. Foto: Vyacheslav Oseledko/AFP

– Jeg tror Erdogan har tenkt gjennom dette, han kjenner russerne såpass godt. Men det er et høyt spill, for Tyrkia er avhengig av Russland både når det kommer til kjernekraft og dobbeltvirksomhet, påpeker Heier.

Selv om fangeutvekslingen falt i dårlig jord hos russerne, tviler Heier på at Erdogan vil vende Putin ryggen.

– Jeg tror Tyrkia har mye mer å tjene på å spille på mange hester, fremfor å legge seg ned i én enkelt skyttergrav, sier Heier.



Kan gi russisk fordel

Han får støtte fra Janne Haaland Matlary, som er professor i internasjonal politikk ved UiO. Hun beskriver Erdogan som er en statsleder som alltid ønsker å maksimere sin egen gevinst. Det gjør ham også uforutsigbar.

– Erdogan balanserer hele tiden frem og tilbake. Han gir litt til Russland, litt til Ukraina og litt til Nato, men aldri for mye. Han er uforutsigbar og spiller kort hele tiden for å få fordeler i ulike situasjoner, mener Matlary.

UFORUTSIGBAR: – Det er umulig å vite hva Erdogan tenker, sier professor Janne Haaland Matlary. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Nettopp fordi Erdogan er vant til å spille begge sider, tviler professoren på at fangeutvekslingen får reelle konsekvenser for Tyrkias forhold til Russland.

– Det er klart Russland må protestere på dette, det taper de ingenting på. Tvert imot gjør det at Erdogan nå må gjøre mer for å tilfredsstille Russland neste gang. Begge partene spiller dette spillet, avslutter Matlary.