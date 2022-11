Presidenten i Sør-Korea etterlyser sikkerhetstiltak

Dødstallene stiger etter lørdagens tragiske hendelse. Natt til tirsdag kommenterer Sør-Koreas president hendelsen som kostet over 150 mennesker livet, blant dem en norsk student.

TRENGSEL: Slik så det ut i bargaten i Seoul under årets halloween-feiring Foto: Yonhap

Lørdag kveld oppstod det panikk i en stor folkemengde under en halloween-feiring i Seoul.

Over 150 mennesker er bekreftet omkommet etter hendelsen. Majoriteten av de som er omkommet skal være unge personer.

Også norske Stine (20) mistet lørdag livet.

Panikken oppstod i en kjent utelivsgate da flere personer ble trengt sammen i den smale gaten. Det skal ha vært rundt 100.000 personer tilstede under halloween-feiringen.

Ber om tiltak

Under et møte natt til tirsdag norsk tid, forteller Sør-Koreas innenriksminister at antall døde er oppjustert fra 153 til 156.

Nå etterlyser presidenten i landet, Yoon Suk-yeol, flere konkrete tiltak for at en slik situasjon ikke kan skje igjen.

I tillegg til å etterlyse tiltak, sier Suk-yeol at landet har for dårlig håndtering av store folkemengder.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

BLOMSTER: Det er lagt ned mange blomster til minne om de omkomne. Her legger presidenten i Sør-Korea ned sin blomst Foto: Kim Hong-Ji / Reuters

Ifølge det sør-koreanske nyhetsbyrået Yonhap, vil det under et møte tidlig neste uke bli diskutert hvilke tiltak som kan bli innført.

Kondolanser

Tirsdag er det flere i Seoul som har møtt opp til rådhuset for å legge ned blomster og signere kondolanseprotokoll. Blant dem er den norske ambassadøren i Sør-Korea, Anne Karin Ovind.

– Det er en dyp tragedie som har rammet det sørkoreanske folk, og da det ble klart at også en norsk person var blant de omkomne, har det vært dyp sorg. Vi tenker på de berørte og pårørende i en så vanskelig stund, sier hun til TV 2.

SEOUL: Norges ambassadør i Sør-Korea la ned blomster utenfor rådhuset i Seoul Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Ovind forteller at de hele tiden hadde kontakt med lokalt politi og studentorganisasjonen ANSA.

Ambassadøren inviterer i ettermiddag berørte nordmenn til ambassadørboligen i Seoul, der vil også tre representanter for Sjømannskirken være på plass.