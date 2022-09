President Biden:– Putins handlinger i Ukraina er et tegn på at han sliter

President Joe Biden advarte Russland om at USA vil forsvare hver del av Natos territorium.

USAs president Joe Biden holdt en pressekonferanse i Det hvite hus. Der forteller han blant annet at USA ikke blir skremt av president Vladimir Putins trusler.

– Amerika og dets allierte kommer ikke, la meg understreke dette, kommer ikke til å bli skremt. Vi kommer ikke til å bli skremt av Putin og hans hensynsløse ord om trusler, sa Biden.

IKKE SKREMT: Biden var klar i sin tale om at USA ikke blir skremt av Putins trusler. Foto: CHIP SOMODEVILLA/AFP

Biden advarer på nytt den russiske presidenten mot å angripe Nato-land og sier at alliansen vil forsvare hver eneste tomme.

– Herr Putin, ikke misforstå hva jeg sier nå: Hver eneste tomme, sier Biden.

Nye sanksjoner

USA og dets allierte slo tilbake på Russlands annektering av fire ukrainske regioner fredag, og innførte sanksjoner mot mer enn 1000 mennesker og selskaper, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Han kan ikke gripe naboens territorium og komme unna med det, så enkelt er det, sier Biden.

Noen sanksjoner er mot 278 medlemmer av den russiske duma for å ha bidratt til Russlands falske folkeavstemninger og forsøk på annektering, skriver Reuters.

Biden sa også i sin tale at Putins handlinger i Ukraina er et tegn på at han sliter.

RUSSISK FOLKEFEST: Vladimir Putin arrangerte folkefest i Moskva etter annekteringen. Foto: Sergei Karpukhin/AP

– Tråkker på FN-pakten

Russland viser forakt for alle fredelige land med sin annektering av områder de har okkupert i Ukraina, sier Biden.

– USA fordømmer Russlands forsøk på å annektere suverent ukrainsk territorium. Russland bryter folkeretten, tråkker på FN-pakten og viser sin forakt for fredelige nasjoner, heter det i en uttalelse fra presidenten.

Biden forteller at USA skal fortsette å støtte Ukrainas for å gjenvinne kontroll over sitt territorium ved å styrke båndene militært og diplomatisk.

Se deler av Putins tale fredag her: