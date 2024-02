PRCS: Seks år gamle Hind funnet drept

Det er tolv dager siden den grusomme nødsamtalen fant sted.



– Vær så snill, kom og hent meg, lød den spede bønnen i den ene enden.

Hind Rajab (6) hadde sammen med onkelen, tanten og deres fire barn forsøkt å flykte fra den israelske krigføringen i Gaza by. Men på veien møtte de det som skal ha vært en israelsk stridsvogn.

Samtalen ble publisert av Palestinsk Røde Halvmåne (PRCS) og er ikke verifisert av TV 2 eller andre kilder.

Foto: PRCS

Der stanset reisen for dem.

Mens kulene og granatene raste rundt bilen, snakket Hind med sentralen til PRCS.

– Overlagt angrep

Da var alle slektningen drept etter at israelske styrker skjøt mot dem, ifølge PRCS.



I tre timer, mens Røde Halvmåne forhandlet med Israel om å sende en ambulanse til stedet, snakket Hind med sentralen og moren.



Til slutt ga Israel innreisetillatelse til området, som er under israelsk kontroll og definert som et aktivt kampområde.



De to ambulansemedarbeiderne Yousef Zeino og Ahmed Almadhoun rykket ut for å finne og redde livredde palestinske jenta.

Nå er både de, Hind og de seks slektningene hennes funnet drept, skriver PRCS på X.

– Forferdelige bilder viser det overlagte angrepet av de israelske styrkene mot PRCS-ambulansen, som endte med drapet på våre kolleger, skriver de i et innlegg hvor de har lagt ved en video av den ødelagte og utbrente ambulansen.

ANGREPET: Slik så ambulansen fra Palestinsk Røde Halvmåne ut etter at den ankom området hvor seks år gamle Hind befant seg. Foto: PRCS

– Okkupasjonen angrep ambulansen med overlegg da den ankom stedet, den ble funnet bare meter fra bilen med det fangede barnet Hind, skriver Røde Halvmåne i et annet innlegg.



– Uutholdelig

Dermed blir de ni personene del av den dystre drapsstatistikken på Gazastripen. Over 28.000 palestinere er ifølge lokale myndigheter drept i israelske angrep de siste fire månedene – over 11.500 av dem skal ha vært barn.



– Mens vi fortsetter å undersøke hva som eksakt skjedde, ønsker vi å gjenta at sivile må beskyttes, sier en talsperson for Den internasjonale Røde Kors-komiteen, som PRCS er en del av, til nyhetsbyrået Reuters og legger til:

– Ingen barn, omringet av døde familiemedlemmer, skal noensinne frykte for livet sitt. At dette potensielt var Hinds siste øyeblikk, er knusende og uutholdelig.

– Fikk grønt lys

De skriver også at dette skjedde til tross for at de hadde koordinert redningsaksjonen sammen med det israelske forsvaret i forkant av at ambulansen kjørte mot Hind.

CNN, som er blant dem som omtaler funnet av de drepte, har publisert et bilde av bilen som Hind satt i – en svart Kia. Bilen er full av kulehull, minst en dør er helt borte, fronten er smadret og rutene knuste.

– Vi fikk gjennom koordineringen, vi fikk grønt lys. Da ambulanseteamet ankom, bekreftet de at de kunne se bilen hvor Hind var fanget og at de kunne se henne. Det siste vi hørte var pågående skyting, sa talsperson Nibal Farsakh til CNN tidligere denne uken.

Linjen brøt

Det var mørkt da ambulansepersonellet meldte inn til sentralen at de nærmet seg stedet og at de var i ferd med å bli sjekket av israelske styrker for å få lov til å reise inn.

Dette var det siste nødhjelpsoperatørene i Ramallah hørte fra sine to kolleger, og fra Hind.

Her skal hendelsen ha skjedd:

Telefonlinjen til begge ambulansearbeiderne og til Hind brøt, for godt.

Det siste Hinds mor Wissam, som var koblet på samtalen, hører er at bildøren åpnes og at Hind forteller henne at hun i det fjerne kan se en ambulanse, ifølge Hinds bestefar Bahaa Hamada.

Israel kommenterer ikke

CNN ga fredag det israelske militæret detaljer om hendelsen, koordinatene fra Røde Halvmåne.

Da sa IDF at var «ukjent med den beskrevne hendelsen». Mandag tok CNN kontakt med IDF igjen om de savnede personene. Da sa IDF at de undersøkte hendelsen.

Også BBC har bedt IDF om detaljer fra den kvelden. IDF sa også til dem at de undersøkte hendelsen.

BBC har også bedt om en kommentar lørdag, men ikke fått det. Krigens folkerett sier at så langt det lar seg gjør så må helsepersonell beskyttes og ikke bli angrepet i konflikter, og at sårede personer må gis helsehjelpen de trenger, med minst mulig forsinkelse.