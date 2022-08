Postet video av voldtekt – favoritt til å vinne valg

– En klem til denne kvinnen. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å gjeninnføre tryggheten i byene våre, skriver Meloni på Twitter.

En 55 år gammel kvinne fra Ukraina skal ha blitt utsatt for en voldtekt av en migrant fra Guinea sist søndag. Hendelsen skjedde på gaten i byen Piacenza i Nord-Italia og er under etterforskning. En person er pågrepet og siktet.

– Kan ikke være taus

BRØDRE-LEDER: Giorgia Meloni leder ytre høyre-partiet Fratelli d'Italia, Brødre av Italia, og ligger godt an på meningsmålingene. Foto: VINCENZO PINTO/AFP

Videoen ble filmet av en uidentifisert person i en leilighet med utsikt over gaten.

– Man kan ikke være taus etter denne grusomme hendelsen av seksuell vold mot en ukrainsk kvinne, utført på dagtid i Piacenza av en asylsøker, skrev Meloni på Twitter. Samtidig som hun postet videoen.

Hun leder ytre høyre-partiet Fratelli d'Italia, Brødre av Italia.

Partiet har røtter i tidligere fascistiske partier, og er sterkt kritisk til innvandring. Tirsdag fjernet Twitter videoen på grunn av innholdet. Politiske motstandere raser mot Meloni og beskylder henne for å utnytte tragedien til den ukrainske kvinnen politisk.

– Det er uanstendig å bruke bilder av en voldtekt. Enda mer uanstendig er det for å vinne valg, twitret Enrico Letta, leder for sentrum-venstre-partiet, Partido Democratico.

I øyeblikket deler partiet hans topplassen med Melonis parti på gjennomsnittet av meningsmålingene.

Andre politikere og samfunnstopper har brukt ord som umoralsk og klikkhoreri.

Får mest fra EU

Det er valg i Italia 25. september, etter at regjeringen til Mario Draghi kollapset tidligere i sommer. Meningsmålingene viser at Melonis parti , sammen med Silvio Berlusconis Forza Italia og Lega, anti-innvandringspartiet til Matteo Salvini, ligger best an til å vinne valget. Det kan bety at Meloni blir statsminister for EUs tredje største økonomi, siden hun leder det største partiet.

NY KVINNE I EU? Vinner Giorgia Meloni valget i september vil hun lede EUs tredje største økonomi. Foto: TIZIANA FABI/AFP

Hun har i likhet med flere andre høyrepopulistiske og nasjonalkonservative partier i Europa tonet ned motstanden mot EU euroen og NATO, samt det nære forholdet til Russland. Hennes parti har tette bånd til andre ytre høyre-partier i Europa, blant annet i Ungarn og Frankrike.



Melonis nærmeste medarbeider er gift med niesen til Marine Le Pen, som tapte det franske presidentvalget i mai.

Italia får den største delen av EUs koronastøtte-pakke, mot at landet skal gjennomføre reformer. Ingen av de andre 26 EU-landene får så mye penger for å gjenreise økonomien etter pandemien.