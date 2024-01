Populær TV-serie ble avgjørende for å løse kino-drapsgåten

Fredag 17. januar 1997 feirer stumfilmkinoen Silent Movie Theater seksårsdagen sin med filmfestival i Fairfax-distriktet i Los Angeles.



Plutselig, underveis i visningen av en Charlie Chaplin-film fra 1915, hører kinopublikummerne et smell. Etterfulgt av enda et smell. Publikum forstår at det er pistolskudd, og kaster seg på gulvet i panikk. Så blir det stille.

Politiet rykker ut og finner to personer i kinolobbyen. En eldre mann er død. En ung kvinne, Mary Giles (19), er skutt i brystet. Hun er i live og hastes til sykehus.

Den avdøde mannen er 74 år gamle Larry Austin, eieren av kinoen. Han er skutt i hodet, brystet og i låret. Ved siden av Larrys kropp ligger en pose med litt under 500 dollar, snaut 10.000 norske kroner i dagens verdi.

Det er meldt om mange ran denne januarkvelden, og politiets første mistanke er at kinoskytingen var et mislykket ran.

ÅSTEDET: Det var i The Silent Movie Theatre i Los Angeles at Larry Austin ble drept og Mary Giles ble skadet i januar 1997. Saken fikk mye medieoppmerksomhet. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Ingen gode vitneobservasjoner

Et vitne forteller at en mann kom inn i lobbyen og avfyrte skudd mot Larry og Mary. Deretter ble det avfyrt to skudd inne i salen, trolig for å skremme kinopublikummet. Gjerningsmannen løp ut bakdøra og forsvant. Ingen av vitnene i kinosalen eller i lobbyen så ansiktet hans tydelig.

«Vanligvis» foregår et ran ved at pengene blir tatt, og gjerningspersonen flykter. At Larry ble drept før han fikk overlevert pengene – og at gjerningsmannen gikk inn i kinosalen for å avfyre flere skudd – får politiet til å tro at det kanskje ikke er et fatalt ran de står overfor, men en henrettelse.

Filmprojeksjonisten James Van Sickle (34) hjelper politiet når de inspiserer kinosalen for å se etter kulehull og andre bevis. James forteller at han har jobbet som projeksjonist ved kinoen i fem år, og serverer politiet bakgrunnsinformasjon om både ofrene og kinosalen.

Intervjuer Mary på sykehuset

Dagen etter skytingen, oppsøker politiet Mary på sykehuset. Hun er traumatisert etter hendelsen, men samtidig i overraskende god form, siden kulen som traff henne gikk fra brystet til skulderen, uten å treffe vitale organer.

Mary skjelver i stemmen når hun forklarer om hva som skjedde kvelden i forveien. Hun leste en bok i lobbyen, da en mann kom inn og ba om å prate med sjefen. Hun hentet Larry. Mannen tok da frem en revolver og beordret Larry til å åpne kassaapparatet og overlevere alle pengene. Mens Larry tømte kassabeholdningen i en pose, avfyrte mannen et dødelig skudd i hodet til Larry.

Han vendte seg raskt mot Mary og skjøt henne i brystet. Mens Mary lå skadet på lobbygulvet, hørte hun ytterligere to skudd bli avfyrt mot Larry.

DREPT: Larry Austin, eieren av stumfilmkinoen The Silent Movie Theatre, ble drept i hva som tilsynelatende var et mislykket ran. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Mary kjenner ikke gjerningsmannen, men hun har heldigvis et klart mentalt bilde av ham: En latinamerikansk mann iført kunstner-aktige klær med alpelue og mørk frakk.

Politiet klør seg i hodet over særlig ett ubesvart spørsmål: Hvorfor vil en raner drepe et menneske som har sagt seg villig til å overlevere penger – attpåtil før pengene er overlevert?

Delte bankkonto med stor formue

Ved å grave i fortiden til Larry, blir det kjent at han tidligere sonet i fengsel for underslag. Stumfilmkinoens økonomibøker viser et finansielt rot, men Larry etterlater seg allikevel en formue på drøyt tre millioner dollar – mer enn 60 millioner norske kroner i dagens verdi.

I den økonomiske granskningen oppdager politiet at det er gjort flere pengeoverføringer fra Larrys konto etter at han ble drept. De kontakter banken og får dem til å fryse kontoen, for å hindre at noen tapper den fullstendig.

Da får de vite at det er to personer som har tilgang til kontoen: Larry og filmprojeksjonisten James.

BANKTILGANG: James Van Sickle hadde tilgang til bankkontoen til Larry Austin. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Politiet lurer naturligvis på hvorfor James har tilgang til sjefens konto, og innkaller ham til enda et intervju. James forklarer at han er mer enn bare en filmprojeksjonist. Han er forretningspartneren til Larry, og var kinoens bedriftsleder. Han sier at pengene som ble tatt ut etter drapet på Larry, var for å holde kinoen i gang.

Så forteller James – helt uoppfordret – at forholdet med Larry var mer enn kun forretninger og vennskap. Tidligere var de elskere. Etter romansen var over, forble de venner og etter hvert forretningspartnere.

TV-serie avler oppsiktsvekkende tips

Drapsmysteriet plukkes opp av TV-serien «America’s Most Wanted», en svært populær krimserie som kan sammenlignes med norske «Åsted Norge».

I episoden intervjues blant andre James og Mary, og en dyktig illustratør hyres inn for å tegne gjerningsmannen Mary beskriver.

TEGNING: Illustrasjonen av Mary Giles' beskrivelse av gjerningsmannen gikk nasjonalt i USA – og førte til en rekke tips i drapssaken. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Tegningen publiseres nasjonalt og trykkes i aviser over hele USA. Samtidig lover Los Angeles-politiet en dusør på 25.000 dollar – en halv million norske kroner i dagens verdi – for den som kommer med oppklarende tips.

I februar blir politiet oppringt av en mann som sier han har informasjon om saken. Innringeren sier at en bekjent, Christian Rodriguez (19), identifiserte seg selv som mannen på tegningen og hadde samtidig sagt at han drepte Larry.

Tipset om Christian anses å være troverdig. Han har ingenting på rullebladet, og det er lite å finne – med unntak av harmløse forseelser – i politidatabaser. De finner dog et bilde av Christian, og ser umiddelbart at han er skremmende lik mannen på tegningen.

TILSTO FOR BEKJENT: Christian Rodriguez kom i politiets søkelys etter tips fra en bekjent som hørte ham innrømme drapet på Larry Austin. Christian lignet også på tegningen av gjerningsmannen. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

I gravearbeidet oppdages det at Christian tidligere jobbet for R&D Lighting – og kollegaen hans der var James Van Sickle. At Christian og James kjenner hverandre, gir etterforskerne hakeslepp og akselererer etterforskningen.



Men verken telefontipseren eller offentlige registre kan fortelle hvor Christian befinner seg.

Politietterforskerne retter nå for alvor øynene mot James. Rullebladet hans er ikke langt, men består av vold og et henlagt drapsforsøk. Etterforskerne oppdager også at James har vært i flere romantiske forhold med eldre, velstående menn.

Politiet former en teori om at James hyret Christian til å drepe Larry, slik at James fikk tilgang på Larrys formidable formue.

Men teorien er ikke et bevis. De trenger en tilståelse fra James.

Nytt vitne blir avgjørende

En hemmelig politiinformant – som også har sett «America’s Most Wanted» – tipser politiet om at James, noen måneder tidligere, tilbød ham penger for å drepe Larry.

Informanten sier seg enig i å ringe James på en avlyttet telefon for å fiske ut en tilståelse. Mannen sier til James at han vet om kinoskytingen, og ber om 10.000 dollar – drøyt 200.000 norske kroner i dagens verdi – for ikke å gå til politiet. James blir hørbart stresset i andre enden av telefonlinjen, og lover at mannen skal få pengene.

Politiet ser på dette som en indirekte tilståelse, men det er fremdeles ikke godt nok til å få ham dømt i en rettssak.

RINGTE FRA POLITIHUSET: En hemmelig politiinformant ringte James Van Sickle fra politistasjonen i Los Angeles for å få ham til å tilstå at han var «mesterhjernen» bak kinoskytingen. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Vel vitende om at felleskontoen til Larry og James fremdeles er fryst, gjenåpner politiet kontoen – og varsler James om at den er åpen.

Kort tid etter tar James ut 10.000 dollar – uvitende om at et titalls sivile politibetjenter våker over ham og følger hver minste bevegelse.

Lurer frem tilståelse

Den 8. mars 1997 møter informanten James i en parkeringsgarasje for å få overlevert pengene. Informanten er iført skjult mikrofon, med et krystallklart mål om å lokke en konkret tilståelse ut av James.

Og det får han underveis i pengeoverleveringen når James sier: «Ja, jeg ville få Larry drept. Her har du 10.000 dollar for å holde kjeft.»

Deretter stormer politiet garasjen og arresterer ham. I avhør nekter James for alt, men politiet har allerede tilståelsen på lydbånd.

TILSTO FOR SKJULT MIKROFON: James Van Sickle innrømte drapet på forretningspartneren Larry Austin, mens han uvitende ble avlyttet. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Dagen etter kommer et tips – fra nok en «America’s Most Wanted»-seer – om hvor Christian befinner seg.

Christian arresteres uten dramatikk, og er snakkesalig og samarbeidsvillig i avhør. Han innrømmer å ha skutt Larry og Mary. I tråd med politiets teori, bekrefter Christian at James hyret ham for å utføre ugjerningen. Christian fikk samtidig beskjed av James om å drepe Mary, slik at drapet ville etterforskes som et tilfeldig ran.

I mai 1999 dømmes James Van Sickle og Christian Rodriguez for overlagt drap. Begge får livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

DRAPSOFFER: Larry Austins drapsmenn ble dømt til livsvarig fengsel uten mulighet til prøveløslatelse. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

