Populær diett kan øke risikoen for hjertesykdom

Kjendiser som Jennifer Aniston, Hugh Jackman, Kourtney Kardashian og Halle Berry har alle promotert slankekurer hvor man faster i store deler av døgnet.

Den såkalte 16:8-kuren er populær og innebærer at all spising skjer innenfor et vindu på 8 timer, for eksempel mellom klokka 12 og klokka 20, og at man altså faster i de øvrige 16 timene i døgnet.

– Den er supertrendy. Det blir litt sånn at «nå skal du få hjelp mot alt». Én ting er vektreduksjon, men du skal også «føle deg frisk» og «det beskytter mot Alzheimer» og det er liksom ikke måte på hva dietten hjelper for, sier Tine Sundfør, som er klinisk ernæringsfysiolog og har doktorgrad i ernæring.

En ny studie forbauser imidlertid forskerne. Den tyder nemlig på at dietter som denne kan være farlig på lang sikt.

EKSPERT: Tine Sundfør har selv forsket på dietter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Studien er gjennomført blant 20.000 personer i USA fra 2003 til 2018.

Dobbelt så stor risiko

Den indikerer at de som spiser innenfor et tidsvindu på åtte timer, kan ha nesten dobbelt så stor risiko for å dø av hjerteinfarkt eller slag, sammenlignet med dem som sier at de spiser i løpet av 12 til 16 timer.

– Vi hadde regnet med at langsiktig bruk av åttetimersdietten ville kunne kobles til redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, sier en av forskerne bak studien, professor Victor Wenze Zhong fra Shanghai Kiao Tong-universitetet, ifølge The Times.



The Times har også snakket med Duane Mellor ved Aston Medical School, som ikke var involvert i studien. Han poengterer at resultatene kan skyldes deltakere som for eksempel er nattarbeidere, har unormalt stressende arbeid eller er fattige.

– Dette er også risikofaktorer for hjerterelatert død, sier Mellor.

FARLIG? Den nye studien fra USA tyder på at fastedietter kan ha skadelig langtidsvirkning, men mer forskning må til før man kan fastslå dette. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Helsedirektoratet poengterer overfor TV 2 at studien ikke er publisert ennå, og derfor ikke har gjennomgått den påkrevde fagfellevurderingen, som fungerer som en kvalitetssikring.

Linda Granlund, som er divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, sier at det er flere begrensninger eller svakheter ved studien og at det ikke kan fastslås at det faktisk er en sammenheng mellom spisevinduet på åtte timer og kardiovaskulær død.

– Når det er sagt, er det interessant at det forskes på langtidseffektene av periodisk fasting. Dette vet vi lite om, sier Granlund.

Da det kom nye, nordiske ernæringsanbefalinger i juni i fjor, ble det også der poengtert at man har for lite dokumentasjon om helseeffekter av ulike måltidsmønstre.

ØNSKER MER: Linda Granlund hos Helsedirektoratet mener at det er behov for mer forskning om måltidsmønstre. Foto: Helsedirektoratet / Finn Oluf Nyquist

Positive effekter

Tidligere studier har ifølge The Times vist at slike fastedietter kan forbedre menneskers blodtrykk, blodsukker og kolesterol.

– Vi har bare korttidsstudier foreløpig, så dette vet vi ikke sikkert. Men det som er helt sikkert, er at det betyr mer for helsa hva slags type matvarer du spiser, sier Sundfør til TV 2.



Den nye studien tyder altså på at langtidseffektene kan være negative, men studien har for mange usikkerhetsfaktorer til at man kan konkludere.

Studien har likevel en verdi, understreker Granlund i Helsedirektoratet.

– Verdien til en slik studie er at den er hypotesegenererende og kan være et grunnlag for videre forskning. Slik at vi på kanskje på sikt kan få vite mer om langtidseffektene av periodisk fasting og om det er enkeltgrupper som bør være mer forsiktig med slik praksis enn andre, sier Granlund.

Studien ble mandag presentert under et møte hos American Heart Association, skriver The Washington Post.



– Det er mange svakheter med studien, men den underbygger det at det ikke er sikkert at fastedietter gir de samme helseeffektene over lang tid som kort tid, sier Sundfør.

Hva viktigere enn når

Forskerne bak studien påpeker også selv at den ikke beviser noe og bemerker i tillegg at de har begrenset informasjon om deltakernes spisevaner ellers.

AVGJØRENDE: Hva man spiser er uansett viktigere enn når, påpeker Tine Sundfør. Foto: Lev Dolgachov / Adobe Stock

– Men dette setter fokus på noe annet viktig, og det var en av de tingene jeg konkluderte med i mine doktorgradsstudier. Det er ikke når vi spiser som har mest å si, men hva kostholdet består av – altså om du spiser frukt og grønt eller boller – som betyr mest for helsa, sier Sundfør til TV 2.

Sundfør viser her til sine studier om diettkvalitet og om forskjellen i effekt på en vanlig slankekur og en fastediett.

Den ene av Sundførs doktorgradsstudier var en såkalt intervensjonsstudie hvor man delte folk i to grupper. Én gruppe skulle gå ned i vekt ved hjelp av en fastediett og den andre skulle gjøre det ved å kutte litt mat hver dag.

– De fikk like god effekt på vektreduksjonen, men de som fulgte fastedietten gjorde ikke like mange gunstige kvalitative endringer. De spiste like mye sukker som tidligere og økte ikke inntaket av frukt og grønt.