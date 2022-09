Popdronning kritiserer Putin: – Et slag i trynet

FORDØMMER: Alla Pugatsjeva, dronningen av russisk popmusikk, fordømmer president Vladimir Putin for hans krigføring i Ukraina og sier han gjør Russland til en pariastat. Foto: Alexei Druzhinin / AP / NTB

Alla Pugatsjova er en svært populær artist i Russland, og hun var kjent lenge før Russlands president Vladimir Putin ble kjent.

Hun har blant annet blitt beskrevet som «Moskvas Tina Turner» og «Russland Dolly Parton». Hun har mye innflytelse og er dermed ingen hvem som helst.

Søndag langet hun ut mot Putin og hans «spesialoperasjon» i Ukraina.

– Det er drap på våre gutter for illusoriske mål som gjør vårt land til en pariastat og gjør livet vanskelig for våre borgere, skrev hun på sin Instagram-konto.

Ifølge Russland-ekspert Inna Sangadzhieva er fanskaren til Pugatsjova stor, og mange av dem er typiske Putin-velgere: Den passive majoriteten og kvinner som er 50 år og eldre.

POPDRONNING: Alla Pugatsjeva har vært en av Russlands største stjerner siden 1970-tallet. Foto: INTS KALNINS / Reuters / NTB

Vekkes av «utenlandsk agent»

Dermed kan kritikken bidra til å vekke den russiske offentligheten, tror Sangadzhieva, som er seniorrådgiver i Helsingforskomiteen.

– Hun har en stor fanskare som hun kan nå, både dem som følger henne på sosiale medier, men også utenfor.

I uttalelsen krever popdronningen å bli stemplet som «utenlandsk agent» etter at russiske myndigheter nylig ga det stempelet til Pugatsjevas mann, TV-kjendisen og komikeren Maxim Galkin, som også har kritisert Putin.

Seniorrådgiveren i Helsingforskomiteen sier at når artisten bruker ord som «utenlandske agenter», gir det muligheter folk som sover i timen, til å få med seg uttalelsen hennes.

Betegnelsen «utenlandsk agent» innebærer at man underlegges en rekke innskrenkninger og arbeidskrevende prosedyrer av russiske myndigheter.

Dette ble innført for om lag ti år siden for å straffe de kritiske røstene. Journalister, aktivister og politikere ses på som «utenlandske agenter», og de siste månedene har også artister blitt en del av denne listen, sier Sangadzhieva.

Å komme med slik kritikk som Pugatsjeva har gjort, er sjelden kost i Russland i disse dager, der folk risikerer opp til 15 år i fengsel for å protestere mot krigen.

– Så det komme

– Var Russland forberedt på denne kritikken?

– Jeg tror det er vanskelig for dem, fordi alt har ikke gått etter planen i utgangpunktet. Kritikken om krigen har også kommet fra andre artister, sier Sangadzhieva

– Men hun er en så stor artist, og når myndighetene setter mannen hennes på agent-listen, antar jeg at noen rundt Putins krets hadde ventet at en reaksjon skulle komme, fortsetter hun.

Russland-eksperten tror at en annen person, som en opposisjonspolitiker, kunne ha fått sju år i fengsel for uttalelsen, men at popdronningen muligens ikke vil få samme type straff.

Det er ikke kjent om Pugatsjeva vil få straff.

Summen av kritikken fra henne og også andre kritiske røster i den svært kontrollerte russiske offentligheten kan bidra til å vekke folk.

– I tillegg til det Pugatsjeva har lagt ut og andre kritiske stemmer, får flere med seg den økonomiske situasjonen og blir mer bevisste på det som skjer, sier hun.

MANGE FØLGERE: Den russiske popartisten har over tre millioner følgere på Instagram, der hun publiserte kritikken. I tillegg har hun mange fans som følge av at hun er Russlands store popdronning. Foto: Natalia Kolesnikova / AFP / NTB

– Kan dette true Putins posisjon?

– Ja, det tror jeg absolutt det kan. Jeg vil tro Putin ikke forventet en reaksjon fra henne, og jeg vil tro at han befinner seg i en situasjon som en slags en mus som er fanget, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

– Slag i ansiktet

Putin-regimet vil ikke kommentere kritikken popdronningen har kommet med.

– Dette spørsmålet er ikke relevant til Kreml på noen måte. Derfor vil jeg ikke kommentere det, sier Putins talsperson Dmitrij Peskov, ifølge det amerikanske nettstedet Grid News.

En person som har jobbet tett på Putin, er hans tidligere taleskriver Abbas Gallyamov.

Han er nå politisk analytiker og har uttalt seg kritisk til krigen flere ganger.

STILLE: Putin-regimet har ikke kommentert popdronningens kritikk. Foto: Sergei Bobylev / AP / NTB

– Dette er ikke knockout, men et hardt slag i trynet. Uansett hva Kreml mumler nå, vil det ikke endre noe. Hvis det er noen alle russerne er enige om er viktige, er det selvfølgelig Pugatsjeva, skriver han på Telegram ifølge Grid News.

Sjefredaktøren av den nå nedlagte radiostasjonen Ekho Moskvy påpeker at det er tøft gjort av popsangeren å komme med en slik uttalelse.

– I teksten til Alla Pugatsjova er det en person del (solidaritet til mannen hennes) og en sivil del (fredfullt liv, ytringsfrihet og en slutt på døden til guttene for illusoriske mål). Det er viktig. Og la meg også minne deg på at dette er skrevet i Moskva, og ikke i sikkerhet i utlandet, sier Alexej Venediktov på Telegram.

Det er imidlertid uvisst om popdronningen befinner seg i Russland eller ikke.

Får også hån

Den russiske popstjernen får også hån for uttalelsen.

– Disse poetene, harlekinene og sjonglørene tar hver sjanse de får til å synge og danse, til å være vulgære bedrevitere, skriver sjefen for Putins menneskerettighetskommisjon, Valerij Fadejev, i en uttalelse på kommisjonens nettside, ifølge NTB.

En av hennes mest kjente sanger heter «Harlekino».

Også den russiske rapperen Timati, som støtter Putin, har langet ut mot Pugatsjeva og kritisert henne for manglende patriotisme.

Russiske politikere prøver fortsatt å overbevise folk at det de gjør i Ukraina, er en «spesialoperasjon».

– Jeg er lei meg for at Pugatsjova, den mest populære sangeren i Russland tidligere, har mistet kontakten med virkeligheten så mye og er solidarisk med dem som i dag ønsker Russlands nederlag, skriver Pjotr Tolstoj, som er nestleder i Statsdumaen, ifølge Grid News.