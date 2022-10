Polske ungdommer undervises i militærteknikker

Trusselsituasjonen fra nabolandet i øst har fått den polske regjeringen til å innføre militær trening som nytt obligatorisk skolefag for ungdomskoleelever.

UNGDOMMER: Polske elever i åttende og niende klasse får militær trening på skolen. Fra i høst er faget blitt obligatorisk. Foto: Danmarks Radio via EBU

Polske åttende- og niendeklassinger har fra september hatt et nytt fag på timeplanen.

Krigen i Ukraina har fått myndighetene til å innføre obligatorisk opplæring i skyting, nærkamp og førstehjelp for elevene, skriver Danmarks Radio.

Kanalen har vært på besøk på en polsk skole og får se polske 14-16-åringer i militære uniformer som trener på nærkamp og førstehjelp.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Det er delte meninger om faget. Izabela Kucharska (16) går på en skole i Budgoszcz som har hatt militær trening som et valgfag før det nå har blitt obligatorisk.

VIL BLI LEGE: Izabela Kucharska (16) lærer seg santitetsarbeid og mener det er bra når hun etter hvert skal utdanne seg som lege. Foto: DR via EBU

Hun ønsker å bli lege og mener det et godt fag å ha på CV-en sin videre.

– Jeg er den eldste i denne klassen, sier 16-åringen til DR. Hun tilhører en redningsgruppe og lærer seg sanitetsoppgaver.

– Jeg liker det veldig godt, sier hun.

Etter Russlands invasjon av Ukraina opplevde skoleledelsen her stor pågang av foreldre og elever som ønsket faget.

– De vil gjerne at barna skal være forberedt, sier rektor Tomasz Krajewski.

POPULÆRT: Rektor Tomasz Krajewski sier til DR at faget har blitt svært populært etter Russlands invasjon av Ukraina. Foto: DR via EBU

– Det er ikke bare denne type skoler som tiltrekker seg folk. På grunn av trusselen fra Russland strømmer det voksne til skytebanene, og Heimevernet får mange nye frivillige, sier rektoren.

Delte meninger

Men det nye faget vekker også vonde følelser og motstand.

– Jeg synes slett ikke at unge mennesker skal involveres i dette, sier en ung kvinne ved navn Ewelin til DR.

– Å gi våpen i hendene på barn, virker ikke som en god idé, sier Anita.

En tredje kvinne, Zuzia, er imidlertid positiv.

– Helt ærlig synes jeg det er kult. De vil bli selvsikre og kan bruke kunnskapen hvis det blir krig. Noe som er godt mulig, sier hun.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Polens lærerforbund er også kritiske og peker på at det verken er nok lærere eller ressurser for å gi god undervisning i faget. Det er for eksempel ikke nok skytebaner tilgjengelig.

De frykter at undervisningen vil være såpass dårlig at hele tiltaket vil renne ut i sanden.

PÅ TIMEPLANEN: Fra i høst har militærfaget blitt obligatorisk. Foto: DR via EBU

Mange voksne polakker har selv hatt lignende undervisning i skoletiden. Både Polen og andre østblokkland hadde militær trening på timeplanen under den kalde krigen, og helt fram til 2012.

Bevisstheten om at Polen kan bli dratt inn i krigen gjør at mange mener det er fornuftig å være forberedt på det verste.

Tilbake på skolen sier Izabela Kucharka at hun finner mening i treningen.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Selvfølgelig vil jeg ikke gå i krigen. Det er fryktelig. Men det er godt å vite at jeg kan hjelpe og ha en mening. Jeg bryr meg ikke hva folk synes. Hvis jeg vil gjøre noe, så gjør jeg det, sier hun.

Fenomenet med å drille barn i militær trening har lenge vært vanlig i Russland. Der er anslagsvis én million barn og ungdommer med i en ungdomsarmé.

Les mer om det her.