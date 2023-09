Politiet vil ha mer slagkraft: – Barn er villige til å drepe for penger

– De siste dagene har uskyldige blitt drept, skadet og mistet sine hjem. Barn har blitt vitne til grusomme ting som de aldri kommer til å glemme, sier rikspolitisjef Anders Thornberg under en pressekonferanse fredag.

Han kaller hendelsene de siste dagene og ukene for alvorlige og uakseptable, og spesielt bekymret er de over alle barna som blir rekruttert inn i de kriminelle nettverkene.

– Det blir yngre og yngre gjerningsmenn. Det finnes til og med barn som selv tar kontakt med nettverkene for å få drepe, sier Thornberg.

TV 2 kjenner til at man kan få betalt 50.000 - 80.000 svenske kroner for et drap. Man kan få 20.000 for å skyte mot en dør.

USKYLDIG OFFER: En 25 år gammel kvinne ble drept i et angrep mot dette huset i Uppsala. Hun hadde ingen kontakt med kriminelle nettverk. Foto: Pontus Lundahl/TT

– Frykter ikke straff

– Vi har 13-14-åringer som er villig til å skyte med militære automatvåpen inn leilighetsdører, kaste håndgranater i trappeoppganger eller sprenge bomber, sier regionpolitisjef i Stockholm Mathias Anderson i intervjurunden etter pressekonferansen.

– Det som er ekstra urovekkende er at de søker seg til de kriminelle gjengene fordi de ønsker å bli noe. Straff blir ikke sett på som avskrekkende, men noe de kan skryte av.

«Barnesoldater»

Politietterforsker Louay Mohageb jobber med ungdomskriminalitet i Stockholm. Han forklarer at mange ungdommer idealiserer gangsterkulturen og de materielle verdiene den representerer.



POLITI: Louay Mohageb jobber med kriminell ungdom i stockholmspolitiet.. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Men når barn på 14-15 år får slike oppdrag gjøres det også flere feil, og flere uskyldige rammes, forklarer han.

– De eldre kriminelle sitter trygt i Tyrkia eller Spania. De trenger å rekruttere barn for å gjøre de kriminelle angrepene, forklarte han til TV 2 tidligere i uken.

Vil ha militær hjelp

Politiet ber om at alle etater samarbeider om å slå ned kriminaliteten og stanse rekrutteringen av barn inn i de kriminelle nettverkene.

– Vi må ha størst mulig kraft mot dette miljøet. Vi har samarbeid med sikkerhetspolitiet og militære, men vi vil gjerne styrke dette samarbeidet.

Torsdag kveld uttalte statsminister Ulf Kristersson at de ville be militæret om hjelp for å slå ned på situasjonen, i en historisk tale.

– Nå rammes stadig flere barn og unge mennesker av den grove volden. Sverige har aldri før sett noe lignende. Ingen andre land i Europa har sett noe lignende, sa han.

Han sier videre at en uansvarlig innvandringspolitikk og en mislykket integrering har forverret situasjonen, og lover en rekke tiltak mot de kriminelle:

Samarbeid i Norden

Den svenske rikspolitisjefen sier også at de har godt arbeid med de andre nordiske politimyndighetene, og tar sikte på å be dem om hjelp ved behov.

Thornberg sier også at hittil i år har de pågrepet over 300 personer for grove brudd på våpenloven. Det er flere enn noen gang tidligere.

De har også beslaglagt enorme mengder penger. Politiet mener de har avverget en mengde angrep.

– Allikevel er det store mørketall, sier han.

September har vært den dødeligste måneden i Sverige på fire år. Hittil er tolv mennesker blitt drept, bare onsdag kveld og natt til torsdag ble tre mennesker drept. Ifølge politiet hadde to av de tre ingen tilknytning til kriminelle gjenger.