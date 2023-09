Politiet vil ha alle detaljer: – Avhøret varte i tre timer

FORSVANT: Bildet av den blonde gutten med en løvetann bak øret vekker sterke følelser. To måneder etter at han forsvant, vet ingen hva som skjedde med ham. Foto: NICOLAS TUCAT / AFP / NTB

Fransk politi er ikke nærmere noe svar på hva som har skjedd med to og et halvt år gamle Emile, men etterforskningen pågår for fullt.

Tirsdag melder franske BFM at landsbyen Haut Vernet igjen er avsperret for besøkende. Ifølge ordføreren er det fordi innbyggere angivelig føler at journalister og nysgjerrige forstyrrer dagliglivet.

– Noen tør ikke engang åpne vindusskoddene fordi det er så mange fotografer her, sier ordfører Francois Balique til kanalen.

ROLIG LANDSBY: Haut Vernet er vanligvis en rolig landsby som ligger i enden av en smal landevei. Det er få måter å komme seg usett inn og ut av landsbyen. Foto: NICOLAS TUCAT

Grundige avhør

Samtidig fortsetter avhørene av innbyggerne i den franske alpelandsbyen. Nå har politiet begynt å hente inn folk på politihuset, istedenfor å avhøre dem hjemme.

– Emile forsvant en lørdag. Jeg ble spurt ut om alt jeg hadde gjort fra mandagen før. Jeg var ikke i Vernet dagen han forsvant, og jeg var på ferie da de første avhørene startet, sier en mannlig landsbyboer som ønsker å være anonym, til BFM TV.

– Avhørene varte i tre timer. De ville vite alt. De ville vite når jeg var født, hobbyene mine, lidenskapene mine, og om jeg hadde sett noen mystiske mennesker eller biler uken før. sier han videre.

Politiet må sjekke og kryssjekke alle detaljer med ulike avhør, telefonlister og digitale data. Den lille byen og veien inn dit har ingen overvåkingskameraer eller veikameraer som kunne hjulpet politiet videre.

– For hvert nye navn man nevner, utvider de etterforskningen, sier den anonyme mannen.

Uvanlig få spor

Mangel på spor er i seg selv mystisk. En liten gutt som går rundt alene i naturen vil både ramle, subbe i gresset, plukke strå og gi sporhunder godt grunnlag for å få ferten av dem.

LETEAKSJON: Letemannskapet lette etter den lille gutten i alle hus, bak alle tuer i bekker, høyballer og skogholt. Foto: NICOLAS TUCAT

Sporhunder som søkte etter Emile fant riktignok sporet, men det sluttet brått. Det var som om gutten var forduftet fra jordens overflate cirka 50 meter fra besteforeldrenes hus.

Dette gjør det mindre sannsynlig at gutten har forsvunnet etter en hendelig ulykke som man først fryktet.

Kidnappings-mulighet

Etterforskningen er utvidet til å omfatte mulig kidnapping. At gutten holdes fanget et sted er også den eneste tenkelige muligheten for at han fremdeles er i live.

Foreldrene til Emile har holdt en lav profil etter forsvinningen, men har nylig gitt sitt første intervju. Der ga de uttrykk for både sorg og angst, men også at de fremdeles har håp om å få gutten sin tilbake.

En sensitiv historie rundt foreldrenes politiske syn, og en voldshendelse faren var involvert i i 2018 vurderes også som relevant i politiets etterforskning.

UTEN SPOR: Den første dagen lette mannskapene intenst for å finne gutten før natten falt på, men uten å finne noe spor etter ham. Foto: NICOLAS TUCAT

Et mulig hevnmotiv er på listen over flere teorier politiet jobber ut ifra, og styrkes fordi familien også ble utsatt for en brannstiftelse i 2020.

Feriebesøk

Emile hadde akkurat ankommet besteforeldrene sine i Haut Vernet i de franske alpene for å tilbringe ferien sin der.

Etter en ettermiddagslur lørdag 8. juli mistet mormoren gutten av synet. Etter å ha lett i 45 minutter ringte hun politiet.

Panikken bredte seg raskt, og i de neste dagene vokste mysteriet time for time.

800 personer var med i letearbeidet som var resultatløst.

Besteforeldrene som er i 50-årene har ti barn og en rekke barnebarn. Det var mange til stede i huset da gutten forsvant, men foreldrene hans var hjemme i nærheten av Marseille.