Politiet tror tenåringen ble brutalt drept – sannheten gir dem hakeslepp

Frustrasjonsutbruddet fra en politietterforsker ble avgjørende for at et mystisk dødsfall ble oppklart.

Politiet ankommer Brierbrook Street utenfor Boston, mandag kveld den 15. november 2010. De mottok et nødanrop noen minutter tidligere fra en forbipasserende som hadde funnet en død person i veikanten.

Synet som møter politiet får selv de mest erfarne betjentene til å gispe. Foran dem ligger en ung mann, kun iført bukser og et grønt belte. Kroppen er sønderknust og ansiktet er ugjenkjennelig.

Politiet tror den unge mannen har blitt påkjørt av en bil i veldig høy hastighet. En forferdelig «hit and run»-ulykke, hvor bilføreren har forlatt åstedet – et fasjonabelt nabolag, bebodd av hovedsakelig eldre og godt bemidlede mennesker.

Ved siden av kroppen ligger et knust plastkort. Det er umulig å se om det er et kredittkort eller et annet type kort. Politiet samler sammen bitene og legger det i en bevispose.

Politiet går fra dør til dør i nabolaget for å høre om noen har sett eller hørt noe uvanlig. En av naboene hadde hørt en høy lyd – et brak – litt før klokken ni på kvelden, men hadde ikke gått ut for å sjekke hva det var.

Obduksjonen viser at den unge mannen har olje på kroppen, men det er ikke motorolje fra en bil. På overkroppen er det ikke grus eller steiner – og føttene hans er helt rene – så politietterforskerne begynner å tvile på teorien om at han ble påkjørt og slept etter bilen.

LAPPEN: Denne papirlappen ble funnet i bukselommen til den unge mannen. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

De finner en lapp i bukselommen til offeret. Lappen er et «hall pass» – en tillatelse skoleelever må ha for å bevege seg fritt på skolens område – skrevet av en lærer eller sekretær. Et navn står nedskrevet øverst i venstre hjørne, men politiet klarer ikke tyde løkkeskriften.

Men lappen gir politiet grunn til å tro at avdøde var en ungdomsskoleelev.

Etterforskerne fotograferer lappen og sender bildet til lokalpressen, i håp om at publikum kan si noe om den. Mediedekningen i delstaten gir ingen resultater, så politiet oppfordrer nasjonale medier til å publisere bildet av lappen.

Gjennombrudd i mysteriet

Tre dager etter likfunnet kommer et stort gjennombrudd i etterforskningen. Politiet mottar en telefon fra en kvinne i byen Charlotte i Nord-Carolina som sier at hennes 16 år gamle nevø, Delvonte Tisdale, har vært savnet i tre dager – og at lappen kan ha tilhørt ham.

Etterforskerne ser umiddelbart at navnet Delvonte Tisdale kan være navnet som står på lappen. Og til tross for at Charlotte ligger 130 mil fra Boston, reiser politietterforskere til byen i Nord-Carolina for å finne ut om det uidentifiserte liket kan være Delvonte.

VILLE FLY: Delvonte Tisdales yrkesdrøm var å jobbe i flyvåpenet. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Politiet, i samtale med Delvontes store familie, lærer mye om den 16 år gamle gutten som er meldt savnet.

Han er smart, begeistret for astronomi, utadvendt og populær. Delvontes store drøm er å bli med i Luftforsvaret, og lykkefølelsen var til å ta og føle på da han kom inn på The Reserve Officers' Training Corps (ROTC), et program som trener tenåringer som vil inn i militæret.

Delvonte ble sist sett ved 23-tiden den 14. november. Han hadde kranglet med sin far fordi han ble nektet å delta på et ROTC-arrangement. Neste morgen var han borte.

Fingeravtrykk bekrefter identiteten

Det er uaktuelt for Boston-politiet å sende et fotografi av det uidentifiserte liket til Delvontes familie, siden ansiktet var knust. De velger heller å sjekke fingeravtrykk for å se om det kan være Delvonte.

Fingeravtrykkene bekrefter at den døde personen i Boston er 16 år gamle Delvonte fra Nord-Carolina.

Men at Delvonte er identifisert, gir ikke noe svar på hvordan han kan ha reist 130 mil på så kort tid. Han hadde ingen penger til flybillett, og hadde verken sertifikat eller bil.

BEKREFTET DØD: Fingeravtrykk bekreftet at den avdøde personen var Delvonte Tisdale. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

23. november melder et vitne seg og forteller at en ung mann, som matcher Delvontes beskrivelse, spaserte langs veien i retning Charlotte-flyplassen om morgenen den 15. november.

Frustrerende utbrudd avler ny teori

Politiet blir allikevel ikke klokere på hva som har hendt, siden Delvonte ikke er å finne på noen passasjerlister.

I frustrasjon utbryter en av etterforskerne: «Han kan ikke bare ha falt ned fra himmelen?!».

Frustrasjonsutbruddet viser seg å gi politiet en ny teori: Hva om Delvonte faktisk falt ned fra himmelen – fra et fly? Det hender en sjelden gang at en blindpassasjer klarer å snike seg ut på en rullebane, for så å gjemme seg i flyets hjulbrønn hvor landingshjulene er.

Teorien får støtte fra rettsmedisineren, hvis undersøkelse viser at Delvontes skader samsvarer med et fall fra stor høyde.

De kontakter Luftfartstilsynet for å høre hvilke fly som kan være en kandidat. Og det er ett fly som skiller seg ut:

Flight 1176, som lettet fra Charlotte-flyplassen med kurs mot Boston. Ifølge radaren var flyet omtrent over Briarbrook Street – hvor Delvonte ble funnet – da landingshjulene ble senket klokken 20:52. Dette stemmer med tidspunktet vitnet i nabolaget hadde hørt et brak.

FLYET: Dette er Flight 1176 som fløy fra Charlotte til Boston. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Husker du det knuste plastkortet som ble funnet ved siden av kroppen? Det tok lang tid å pusle det sammen, men det viser seg at det tilhører Double Tree Hotel i Charlotte. Politiet oppsøker hotellet og viser de ansatte et fotografi av Delvonte. To hotellansatte forteller at de ga ham veibeskrivelse til flybussen.

Politiet reiser ut til Charlotte-flyplassen for å undersøke om det er mulig å komme seg inn på området uten flybillett. De finner et hull i gjerdet som omringer flyplassen – og hullet befinner seg rett ved rullebanen hvor Flight 1176 sto parkert før avgang.

Politiet får undersøke flyet de tror Delvonte kan ha vært blindpassasjer på. De finner noen fingeravtrykk på innsiden av hjulbrønnen, men de lar seg ikke identifisere. Men etterforskerne ser at det er enkelt for en person å klatre inn i hjulbrønnen. Det viser seg senere at oljen på innsiden av hjulbrønnen, er identisk med oljen som rettsmedisineren hadde funnet på kroppen til Delvonte.

Skoene og T-skjorten til Delvonte blir funnet i en skog – omtrent over stedet hvor Flight 1176 begynte å senke landingshjulene.

FANT KLÆR: T-skjorten og skoene til Delvonte ble funnet i en skog, ikke langt unna hvor liket av Delvonte var. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Døde sannsynligvis etter kort tid

Det er nå hevet over enhver tvil om at Delvonte var blindpassasjer på Flight 1176.

Politietterforskerne tror dog at Delvonte omkom kort tid inn i flyturen. Flyhjulene blir nemlig veldig varme når et fly tar av fra en rullebane, som kan gi dødelige brannskader på et menneske. Mens flyet er i luften kan temperaturen synke til 50 minusgrader. I tillegg er det lite oksygen når flyet er i marsjhøyde. Så sjansen for at Delvonte var i live da han falt ut av hjulbrønnen, er minimal.

Men svaret på hvorfor Delvonte gjorde som han gjorde, vil nok aldri bli kjent.

True crime-serien «Accident, Suicide or Murder» er tilgjengelig på TV 2 Play.