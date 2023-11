Politiet skjønte raskt at Lauries «fall» i trappa ikke var en ulykke

FUNNET DØD I SITT EGET HJEM: Laurie Wolfe ble funnet død i bunnen av en trapp. Ektemannen påstod at det var en ulykke, men politietterforskerne forstod raskt at det lå mer bak dødsfallet. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Det er søndag 6. juli 2014 i byen Oakland i den amerikanske delstaten California.

Joseph Bontempo (53) ringer nødetatene klokken 18:33 og sier at kona Laurie Wolfe (57) ligger livløs på gulvet etter å ha falt ned en trapp i boligen.

«Hva har skjedd?» spør nødoperatøren.

«Jeg vet ikke. Jeg så på TV på soverommet. Hun ligger i bunnen av trappa. Hun må ha sklidd. Send noen hit nå!»

«Puster hun?»

«Nei.»

FORFERDELIG SYN: Dette er politiets bilde fra toppen av trappa. Nederst på gulvet ligger Laurie Wolfe. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Når ambulansepersonalet ankommer boligen og starter hjerte- og lungeredning på Laurie, merker de umiddelbart at dødsstivhet allerede har satt inn. Musklene hennes har stivnet, og blodet har klumpet seg. Lauries kropp har i tillegg svært mange blåmerker, og håret hennes er fullt av blod.

Den elleve trinn lange trappa – laget i brasiliansk treverk uten rekkverk – undersøkes nøye. Det ligger blod, hjernemasse og hår fra og med det femte nederste trappetrinnet og videre nedover. Hvert trappetrinn forteller en historie – og mindre og mindre tyder på at det var en fallulykke.

DØDSTRAPPEN: Trappen Laurie angivelig falt i, ble nøye og møysommelig undersøkt av politiet. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Drakk vin fremfor å ringe nødnummeret

Når politiet tar med Joseph til politistasjonen for å få svar på hva som har skjedd, oppfører han seg merkelig. Han er tilsynelatende uberørt av at hans kone er død, og svarer unnvikende selv på enkle spørsmål.

Joseph forklarer, litt motvillig, at han var på soverommet og drakk vin og så en science fiction-film. Etter halvannen time gikk han ut av soverommet, og fant Laurie i bunnen av trappa. Han forteller videre at synet av sin døde kone gjorde ham fullstendig skrekkslagen, og at hans umiddelbare reaksjon var å gå tilbake til soverommet for å drikke mer vin. Etter en stund ringte han omsider nødnummeret.

Uoppfordret tilføyer Joseph at han oljet trappa samme morgen, og at han hadde advart Laurie om ikke å gå i trappa med sokker, fordi trappa var så glatt. Laurie hadde sokker på føttene da hun døde.

MISTENKELIG: Joseph fortalte i politiavhør at han ikke ringte nødetatene umiddelbart da han fant kona Laurie i bunnen av trappa. Han gikk i stedet til soverommet for å drikke vin. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Etter avhøret kan ikke Joseph reise hjem, fordi huset fremdeles undersøkes. Han ber politiet kjøre ham til Brent Martin, Lauries ekskjæreste og en nær venn av familien.



Brent tar ham imot med åpne armer, og påtar seg den tunge jobben med å ringe Lauries familie og venner for å fortelle om dødsfallet. Når Brent sier til de etterlatte at Joseph har tilbrakt flere timer i politiavhør og fremdeles blir etterforsket, tar de ham i forsvar og kontakter politiet.

Lauries pårørende hevder at Joseph og Laurie hadde et perfekt ekteskap, og at det ikke ligger i Josephs natur å bli sint – aller minst drepe noen.

BRENT MARTIN: Joseph fikk bo hos ekteparets nære venn Brent Martin etter Lauries død. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Politiet lytter til forsvarstalene og tar dem på alvor, men når de oppdager at Laurie var god for drøyt fire millioner dollar – omtrent 55 millioner norske kroner i dagens verdi – økes mistanken mot Joseph.

Laurie var nemlig en suksessfull forretningskvinne som hadde arvet hennes fars maskinverksted. Hun skrev aldri et testament, så alle verdiene hennes overføres automatisk til ektemannen Joseph.

Mystisk telefonkvinne

Noen dager etter dødsfallet, får politiet tillatelse til å undersøke Josephs mobiltelefon. De oppdager at han ofte ringer et telefonnummer som er lagret under navnet «Nita».

Politiet mistenker at Joseph kan ha vært i et utenomekteskapelig forhold – og at dette kan være motivet for et potensielt partnerdrap.

Telefonnummeret er registrert på Lanita Davis. To FBI-agenter oppsøker henne og spør om hvordan hun kjenner Joseph. Lanita er svært avvisende, og vil ikke utdype hvordan de kjenner hverandre. Hun nekter for at de har jevnlig kontakt, men takket være mobilloggen til Joseph, vet FBI-agentene at dette er løgn.

Litt senere kaller de inn Lanita til enda et avhør. De forteller henne innledningsvis at hun ikke er mistenkt for noe kriminelt, men at de må komme til bunns i hvorfor Joseph ringer henne så ofte. Svaret hun gir overrasker etterforskerne: Lanita sier at Joseph kjøper smertestillende piller av henne.

Ved å kikke på Josephs medisinske historikk, ser etterforskerne at Joseph tidligere fikk resepter for smertestillende piller for å lindre ryggsmerter. Joseph ble avhengig av pillene, og måtte oppsøke Lanita for flere piller da legen hans nektet å skrive ut flere resepter.

Tatt i løgn

Et gjennombrudd i etterforskningen kommer når politiet får tilgang til nabohusets overvåkingsvideo. Der ser de at Joseph forlot huset – på tidspunktet han fortalte politiet at han så på film – og var borte i 30 minutter. Det er til dags dato ukjent hvor og hvorfor han forlot huset, men overvåkingsbildene viser uansett at Joseph løy for politiet.

BEVIS PÅ LØGN: Overvåkingsbildene fra nabohuset viser at Joseph la ut på en 30 minutter lang biltur, i samme tidsrom han hevdet at han var på soverommet og så på TV. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Etter nesten en måned med undersøkelser av Lauries kropp, konkluderer to rettsmedisinere at Lauries dødsfall ikke kunne ha vært en fallulykke. Hun ble drept. Dødsårsaken var skallebrudd som følge av vold mot hodet.

Like etter arresteres Joseph for overlagt drap. Lauries familie og venner – med Brent i spissen – provoseres av arrestasjonen, og skriver en rekke brev til politiet hvor de krever at Joseph løslates.

ARRESTASJONSFOTO: Joseph ble arrestert for drap da to rettsmedisinere konkluderte med at Lauries dødsfall ikke var en ulykke. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Rettssaken

I juli 2016 starter rettssaken. Påtalemyndighetene har ikke et solid motiv, men det er heller ikke nødvendig for å dømme noen for drap.

I rettssalen får Lauries etterlatte – som i to år har bedyret Josephs uskyld – se på nært hold bevismaterialet politiet har samlet. Og én etter én overbevises om at Lauries dødsfall ikke var en ulykke, men et drap. Selv Brent – som lot Joseph bo hos ham – innser at han har tatt feil, og at han i to år har forsvart en drapsmann.

Påtalemyndigheten forklarer i rettssalen at det er hevet over enhver tvil at Laurie ble drept. Hun hadde forsvarssår på hendene, 57 merker på kroppen, og åtte skallebrudd.

Rettsmedisineren forteller at Lauries hode ble slått minst 16 ganger. Disse slagene kan umulig ha kommet i et fall, men ved at en person brukte makt og slo hodet hennes inn i et trappetrinn. Aktor smeller deretter en stor bok hardt i en skrivebordspult 16 ganger for å illustrere for juryen hva som skjedde med Laurie.

Joseph vitner aldri og sier ikke ett eneste ord i løpet av rettssaken. Via advokaten kommer han imidlertid med en innrømmelse om at han var ansvarlig for drapet, men at det ikke var planlagt.

Etter den 15 dager lange rettssaken er over, blir Joseph funnet skyldig i forsettlig drap og dømmes til 15 år til livstid i fengsel.

Etter at rettssaken er over og dommen har falt, ringer Brent Martin til politiet for å be om unnskyldning for at han kjempet så hardt på Josephs vegne.



Siden Joseph aldri har innrømmet drapet, er motivet fremdeles uklart. Men det er to hovedteorier: Enten ønsket Joseph å arve hennes store formue, eller så var Joseph i ferd med å bli skilt fra Laurie fordi hun oppdaget pillemisbruket hans.



UKJENT DRAPSMOTIV: Det er fremdeles ubesvarte spørsmål rundt Laurie Wolfes dødsfall, men ektemannen Joseph ble til slutt dømt og fengslet for forsettlig drap. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

