Politiet måtte finne denne bilen for å løse dobbeltdrapet

BILJAKT: Politiet var avhengige av å finne denne hvite bilen for å oppklare et dobbeltdrap. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Donald Scott ankommer arbeidsplassen sin i California-byen Stanton, mandag 2. februar 2009, cirka klokken 11.00.



Donald eier Golden Sun Home, en bedrift som selger bobiler, og han blir urolig når han går innover lokalet uten å høre en lyd.

Deretter blir han møtt av et forferdelig og sjokkerende syn: Han ser at sin egen sønn, Matthew Scott (42), og kontorlederen Elizabeth Palmer (49) ligger døde bak et skrivebord.

I sjokktilstand ringer Donald nødetatene.

GRUSOMT SYN: Matthew Scott (42) og Elizabeth Palmer (49) ble funnet skutt og drept på sin egen arbeidsplass. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Politiet ser at Matthew og Elizabeth er skutt i bakhodet, og alt tyder på at de to ofrene ble tvunget ned på knærne og regelrett henrettet.

Ved siden av kroppene ligger to patronhylser som stammer fra et 9 mm håndvåpen.

Ingenting ser ut til å være stjålet fra verken ofrene eller kontoret, men ifølge Donald er det én ting som mangler: En hvit Lexus, som tilhørte Elizabeth.

DREPT: Elizabeth Palmer (49) og Matthew Scott (42) ble funnet drept på kontoret hvor de jobbet som henholdsvis kontorleder og bobil-selger. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Jakter på den hvite bilen

Politiets beste ledetråd til å løse drapssaken, er den hvite bilen. De igangsetter et omfattende søk for å finne den. Det henges opp flygeblader med informasjon, og politiet involverer media i jakten.

Det renner inn med tips, men samtlige viser seg å være irrelevante.

FLYGEBLADER: Det ble igangsatt en stor jakt etter Elizabeths bil som ble stjålet etter drapene. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Det er et busstopp rett utenfor drapsåstedet, og alle bussene i området er utstyrt med kameraer. Politiet får tilgang til kameraloggene til bussene som går i rute forbi dette busstoppet.

Fotografiene fra bussene utløser ikke et gjennombrudd i etterforskningen, men de finner ett bilde – tatt klokken 10.22 – som viser den hvite Lexus-en på parkeringsplassen.



BUSSBILDET: Dette er fotografiet bussen tok – klokken 10.22 – av parkeringsplassen utenfor bobilbedriften hvor drapene skjedde. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Dette gjør at politiet kan etablere en tidslinje. Busskameraet tok bildet klokken 10.22, og Donald hadde kommet på jobb rundt klokken 11.00. Drapene må derfor ha skjedd i det tidsrommet. Men tidslinjen er en fattig trøst, siden de fremdeles ikke har noen mistenkte eller flere ledetråder.

Politiet kontakter bilopphuggere, borttauingsanlegg, bruktbilselgere og lignende bedrifter som kan ha mottatt en hvit Lexus det siste døgnet.

Etter noen dager uten progresjon i saken, blir drapsofrenes familier utålmodige. I flere dager kjører de rundt i byen med håp om å finne bilen, men de lykkes ikke.

Familienes neste steg er å utlyse en dusør på 25.000 dollar til den som kommer med oppklarende informasjon.

Det mest relevante tipset de mottar, er fra en kvinne som passerte bobil-bedriften i 10.30-tiden. Hun så en hvit Lexus kjøre ut fra parkeringsplassen. Kvinnen la merke til bilen fordi hun kjørte en identisk Lexus, men hun har ingen informasjon eller beskrivelse av føreren av bilen.

Men til tross for iherdig etterforskning, står drapssaken bom stille i mange måneder før det kommer et gjennombrudd.

Finner bilen

Åtte måneder etter drapene tar politiet en ny runde i lokalmedia for å minne publikum på at de fremdeles leter etter en hvit Lexus.

Denne gangen får de et avgjørende tips: Bilen er funnet på parkeringsplassen til motellet Eldorado Inn.

FANT BILEN: Dette er politiets bilde – tatt på parkeringsplassen til et motell – av den hvite bilen de hadde lett etter i åtte måneder. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Politiet våger ikke å nærme seg eller undersøke bilen, siden de ikke vil skremme vekk gjerningspersonen. De overvåker bilen i fire døgn før de konkluderer med at den mest sannsynlig er forlatt.

Politiet går dermed drastisk til verks og sperrer av hele motellet, slik at ingen kan komme seg verken inn eller ut. De går systematisk fra dør til dør for å intervjue beboerne om den hvite bilen.

De får napp hos én person: Melvin Everett. Han har bodd på motellet i lang tid sammen med kjæresten, og han vet hvem som har parkert bilen: Hilbert Thomas.

Ruinert eiendomsmegler

Før finanskrisen i 2008 var 38-åringen Hilbert Thomas en fremgangsrik eiendomsmegler som solgte luksusboliger, men den økonomiske kollapsen gjorde at han mistet både huset sitt, luksusbilen, og kona skilte seg fra ham.

RAMMET AV FINANSKRISEN: Hilbert Thomas jobbet som eiendomsmegler, og solgte flotte hus i fasjonable strøk. Men han ble hardt rammet av finanskrisen i 2008, og ble økonomisk ruinert. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Ved å sjekke rullebladet, ser politiet at Hilbert er ilagt besøksforbud mot ekskona på grunn av fysisk og verbal mishandling. De oppdager også at hans registrerte bostedsadresse er i gangavstand fra drapsåstedet Golden Sun Homes.

Hilbert har flere håndvåpen registrert i sitt navn, deriblant et av samme type som ble brukt til å drepe Matthew og Elizabeth.

Politiet trenger ikke lete lenge etter Hilberts våpen. Man er nemlig forpliktet til å levere inn alle våpen når man får et besøksforbud mot seg, og Hilbert hadde tidligere levert inn sine til politistasjonen.

Politiets analyse viser at et av Hilberts håndvåpen ble brukt i dobbeltdrapet.

Arresteres uten dramatikk

Politiet er nå sikre på at de har funnet drapsmannen, og gjør beredskapstroppen klar til å storme boligen hans. Like før de væpnede politistyrkene rykker inn, spaserer Hilbert rolig ut med en klesvask.

DØDSDOM: Hilbert Thomas ble dømt til døden for drapene på Matthew Scott og Elizabeth Palmer. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Han omringes raskt og motsetter seg ikke arrest. Tvert imot, han virker ikke overrasket og viser ingen følelser.

I arrestasjonsavhør er Hilbert lite snakkesalig. Alt han sier er: «Jeg vet ingenting, og jeg vil ikke si noe mer».

I januar 2014, fem år etter drapene, starter rettssaken. Påtalemyndighetene argumenterer med at Hilbert var avhengig av en flott bil når han kjørte kunder rundt for å vise husene han skulle selge.

Det konkluderes med at motivasjonen for å stjele bilen var for å opprettholde en fasade om at alt gikk bra med ham, til tross for at han var økonomisk ruinert i kjølvannet av finanskrisen.

I rettssaken kom det også frem at Hilberts DNA var funnet på både patronhylsene og i den hvite Lexus-en.

I februar 2014 blir Hilbert Thomas funnet skyldig i drapene, og dømmes til døden. Han sitter i dag på «death row» i San Quentin-fengselet, noen mil nord for San Francisco.

Nye episoder av true crime-serien «The Real Murders of Orange County» er nå tilgjengelig på TV 2 Play.